Vì sao không nên dọn giường ngay sau khi thức dậy?

Vì sao không nên vội dọn giường sau một đêm ngủ?

Với nhiều người, dọn giường là việc đầu tiên cần làm sau khi thức dậy. Một chiếc giường được sắp xếp ngay ngắn không chỉ giúp phòng ngủ gọn gàng mà còn tạo cảm giác sạch sẽ, thoải mái trước khi bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc dọn giường quá sớm có thể vô tình tạo điều kiện cho những sinh vật siêu nhỏ phát triển.

Theo trang khoa học IFLScience, sau một đêm ngủ, chăn, ga và đệm thường tích tụ hơi ẩm từ mồ hôi và cơ thể người. Nếu lập tức kéo chăn phủ kín bề mặt giường, lượng hơi ẩm này có thể khó thoát ra ngoài.

Điều đáng nói là môi trường ấm và ẩm lại đặc biệt thuận lợi cho mạt bụi nhà, những sinh vật cực nhỏ thường xuất hiện trong chăn, đệm, gối và các vật dụng bằng vải.

Mạt bụi thuộc nhóm động vật chân đốt, có họ hàng với nhện và ve. Chúng sử dụng các tế bào da chết của con người làm thức ăn và có thể tồn tại trong những chiếc giường trông hoàn toàn sạch sẽ.

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, mạt bụi là một trong những tác nhân gây dị ứng phổ biến trong môi trường sống. Mặc dù không cắn người hay hút máu như rệp giường, phân và các mảnh cơ thể của chúng có thể chứa chất gây dị ứng.

Khi tiếp xúc với những chất này, người nhạy cảm có thể xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi hoặc ngứa mắt. Với người mắc hen suyễn, dị nguyên từ mạt bụi còn có khả năng khiến tình trạng hô hấp trở nên nghiêm trọng hơn.

Làm thế nào để giường ngủ sạch sẽ và hạn chế mạt bụi?

Theo IFLScience, thay vì vội vàng dọn giường ngay khi thức dậy, mọi người có thể kéo chăn xuống cuối giường hoặc gấp sang một bên để phần ga và đệm được thông thoáng, tạo điều kiện cho hơi ẩm bay hơi.

Bên cạnh đó, việc duy trì môi trường phòng ngủ khô ráo cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu điều kiện thời tiết và chất lượng không khí phù hợp, có thể mở cửa để tăng cường lưu thông không khí.

Tuy nhiên, chỉ trì hoãn dọn giường vài phút không đồng nghĩa với việc có thể loại bỏ mạt bụi. Hiện chưa có đủ bằng chứng chứng minh thói quen này giúp giảm đáng kể số lượng mạt bụi hoặc nguy cơ mắc bệnh dị ứng.

Theo Mayo Clinic, một trong những biện pháp quan trọng để hạn chế mạt bụi là giặt chăn ga thường xuyên, tốt nhất mỗi tuần một lần. Nước nóng ở nhiệt độ khoảng 54 độ C có thể giúp tiêu diệt mạt bụi, nhưng cần kiểm tra hướng dẫn giặt của từng loại vải.

Ngoài ra, sử dụng vỏ bọc chống dị nguyên cho gối và đệm, vệ sinh phòng ngủ định kỳ, hút bụi đúng cách và giữ độ ẩm trong nhà dưới 50% cũng giúp hạn chế môi trường sống của chúng.

Như vậy, dọn giường ngay khi thức dậy không phải là hành động gây hại trực tiếp cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc để chăn đệm thông thoáng trước khi sắp xếp lại có thể giúp hạn chế tình trạng tích tụ hơi ẩm. Kết hợp với thói quen vệ sinh chăn ga và kiểm soát độ ẩm, đây là cách đơn giản để duy trì môi trường ngủ dễ chịu hơn.

Theo IFLScience, American Lung Association, Mayo Clinic