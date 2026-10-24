Đàn ông sống thọ thường có 3 "sở thích" này vào buổi tối: Sau tuổi 40 có đủ thì cơ thể còn sung sức, khỏe hơn tập thể dục

Con người dành khoảng 1/3 cuộc đời cho giấc ngủ, khoảng thời gian cơ thể nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày hoạt động. Vì vậy, những thói quen trước khi đi ngủ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe về lâu dài. Duy trì nếp sinh hoạt buổi tối lành mạnh không chỉ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao tuổi thọ.

Dưới đây là 3 thói quen buổi tối thường được những người sống thọ duy trì mà bạn có thể tham khảo và áp dụng:

1. Thích đi ngủ sớm

Thức khuya là thói quen phổ biến ở nhiều nam giới, có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài còn liên quan đến rối loạn chuyển hóa, suy giảm chức năng miễn dịch và gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, những người có tuổi thọ cao thường chú trọng duy trì giờ giấc ngủ nghỉ điều độ. Đi ngủ đúng giờ, bảo đảm ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi sau một ngày hoạt động, hỗ trợ duy trì hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Chất lượng giấc ngủ tốt cũng góp phần cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và tinh thần, giúp nam giới tỉnh táo, minh mẫn hơn khi bắt đầu ngày làm việc mới.

2. Ngâm chân trước khi đi ngủ

Ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ là thói quen được nhiều người duy trì nhằm thư giãn cơ thể sau một ngày làm việc. Theo quan niệm của Đông y, đôi chân có mối liên hệ với nhiều cơ quan trong cơ thể và việc chăm sóc đôi chân được xem là một cách hỗ trợ sức khỏe.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, cơ thể thường khó thư giãn hoàn toàn, khiến việc đi vào giấc ngủ trở nên khó khăn hơn. Dành khoảng 15-20 phút ngâm chân bằng nước ấm vào buổi tối có thể giúp làm ấm bàn chân, giảm cảm giác căng thẳng và tạo điều kiện để cơ thể thư giãn trước khi ngủ. Khi được kết hợp với giờ giấc sinh hoạt điều độ, thói quen này có thể góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, bạn nên sử dụng nước ấm vừa phải, tránh nước quá nóng và không ngâm chân quá lâu. Người mắc bệnh tiểu đường, bị giảm cảm giác ở bàn chân hoặc có vấn đề về tuần hoàn máu nên thận trọng để tránh bỏng và các tổn thương không mong muốn.

3. Uống nửa cốc nước ấm trước khi đi ngủ

Khi ngủ, cơ thể sẽ đi vào trạng thái hoạt động sửa chữa và cần nhiều nước để thực hiện chuyển hóa. Vì vậy, việc uống một cốc nước trước khi đi ngủ là điều vô cùng cần thiết. Điều này còn đặc biệt tốt đối những người bị máu đặc hay mắc các bệnh về tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Việc bổ sung nước trước khi ngủ sẽ giúp tránh mất quá nhiều nước trong quá trình bạn ngủ. Hơn nữa, nước ấm vào cơ thể sẽ giúp màu dễ dàng lưu thông và mang oxy đi khắp mọi nơi nhờ đó, các cơ quan trong cơ thể hoạt động trơn tru và khỏe mạnh hơn.

Việc uống nước ấm ngoài ra còn giảm đau, hạn chế chuột rút trong dạ dày. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá nhiều và quá gần giờ ngủ. Tốt nhất, hãy uống trước đó khoảng 2 giờ và tiểu tiện trước khi đi ngủ sẽ giảm khả năng bạn mất ngủ do tiểu đêm hoành hành.

Sau tuổi 40, làm thêm 2 việc để trì hoãn lão hóa

Lão hóa là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng việc duy trì lối sống lành mạnh có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác. Sau tuổi 40, bạn nên chú trọng 2 việc đơn giản dưới đây để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

1. Duy trì thói quen tập thể dục hợp lý

Khi tuổi tác tăng lên, khối lượng cơ và sức mạnh thể chất có xu hướng suy giảm. Vì vậy, tập thể dục thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cơ bắp, cải thiện sức bền, tăng cường sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Để duy trì thể lực và sự dẻo dai, người sau tuổi 40 nên kết hợp các bài tập aerobic như đi bộ nhanh, đạp xe với những bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp. Cường độ và thời lượng tập luyện cần được điều chỉnh theo thể trạng, đồng thời tăng dần để cơ thể thích nghi. Ngược lại, tập luyện quá sức hoặc không dành đủ thời gian nghỉ ngơi có thể làm tăng nguy cơ chấn thương.

Ảnh minh họa: Internet

2. Kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý

Cân nặng cũng là yếu tố cần được quan tâm khi bước vào tuổi trung niên. Một nghiên cứu công bố năm 2014 trên tạp chí Hepatology cho thấy tình trạng béo phì có liên quan đến quá trình lão hóa sinh học của gan. Theo kết quả nghiên cứu, cứ mỗi 10 đơn vị BMI tăng thêm, tuổi sinh học của gan tăng khoảng 3,3 năm.

Duy trì cân nặng hợp lý không chỉ giúp cơ thể vận động linh hoạt mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường type 2 và rối loạn mỡ máu. Để làm được điều này, bạn nên xây dựng chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng, hạn chế thực phẩm nhiều đường và chất béo bão hòa, đồng thời duy trì vận động thường xuyên.

Đặc biệt, mục tiêu không phải là giảm cân bằng mọi giá mà là duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể phù hợp, bảo toàn khối lượng cơ và bảo đảm sức khỏe tổng thể khi tuổi tác tăng lên.

(Tổng hợp)