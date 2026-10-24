2 ứng dụng mà người dùng nên xóa ngay để không bị theo dõi

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) cảnh báo ứng dụng KBAnhanh/KBA Nhanh có dấu hiệu sử dụng tên gọi và thông tin nhận diện dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu ngân hàng.

Ứng dụng hiển thị tên nhà phát triển là "KienlongBank Asset Management Company", trong khi website kbanhanh.com giới thiệu dịch vụ cho vay với lãi suất từ 20% đến 40%.

Theo KienlongBank, ngân hàng đã tiếp nhận phản ánh từ khách hàng về việc cung cấp hình ảnh khuôn mặt và căn cước công dân (CCCD) để đăng ký vay thông qua ứng dụng này. Sau đó, khách hàng phát hiện số tiền giải ngân và nghĩa vụ thanh toán hiển thị không như kỳ vọng.

Ngân hàng ABBank cảnh báo ứng dụng giả mạo. (Ảnh: ABBank)

Ngân hàng khẳng định KBAnhanh/KBA Nhanh không phải ứng dụng chính thức do KienlongBank phát hành, đồng thời khuyến cáo người dùng thận trọng trước những ứng dụng sử dụng tên gọi, hình ảnh hoặc thông tin có thể gây nhầm lẫn với thương hiệu ngân hàng.

Tương tự, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cảnh báo ứng dụng có tên "AB tài chính" xuất hiện trên App Store, sử dụng biểu tượng chữ "AB" cùng hình ảnh và nội dung liên quan đến thương hiệu ABBank để quảng bá khoản vay lên đến 30 triệu đồng.

ABBank khẳng định không phát hành hoặc hợp tác phát triển ứng dụng này. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chỉ tải ứng dụng ABBank và ABBank Business thông qua các đường dẫn được cung cấp trên website chính thức, tránh cài đặt ứng dụng từ những nguồn chưa được xác minh.

Cảnh giác ứng dụng độc hại chiếm quyền điều khiển điện thoại

Không chỉ lợi dụng nhu cầu vay vốn, các đối tượng còn sử dụng chiêu thức giả danh doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoặc trung tâm tư vấn du học để dụ người dùng cài đặt ứng dụng độc hại.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) cảnh báo các đối tượng có thể yêu cầu nạn nhân cung cấp giấy tờ cá nhân, mở tài khoản ngân hàng và cài đặt ứng dụng được giới thiệu là "app visa". Khi người dùng cấp những quyền truy cập cần thiết cho ứng dụng, thiết bị có nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển từ xa.

Người dùng cần kiểm tra nguồn gốc và giới hạn quyền truy cập các ứng dụng để hạn chế nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân. (Ảnh minh hoạ: Huỳnh Duy)

Từ đó, kẻ gian có thể tìm cách thu thập thông tin đăng nhập, mã xác thực OTP và tin nhắn SMS, sau đó lợi dụng những dữ liệu này để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Một nguy cơ khác được các đơn vị nghiên cứu bảo mật cảnh báo là mã độc RatHat trên hệ điều hành Android. Theo thông tin từ Zimperium và Malwarebytes được dẫn lại, mã độc này có khả năng khai thác quyền hỗ trợ tiếp cận trên thiết bị để theo dõi thu thập thông tin đăng nhập, mã xác thực hai yếu tố và tin nhắn SMS.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận 162 ứng dụng bị nhiễm mã độc, với dữ liệu được chuyển đến 12 máy chủ liên quan đến nhóm tấn công. Những khả năng này cho thấy việc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cấp quyền thiếu kiểm soát có thể tạo điều kiện để kẻ gian tiếp cận thông tin nhạy cảm trên điện thoại.

Cần làm gì khi đã cài ứng dụng đáng ngờ?

Trước những nguy cơ trên, các ngân hàng khuyến cáo người dùng không cài đặt hoặc tiếp tục sử dụng ứng dụng chưa được xác minh. Đặc biệt, khách hàng không nên cung cấp CCCD, ảnh chân dung, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản cho ứng dụng và tổ chức không rõ nguồn gốc.

Người dùng cũng cần cảnh giác với các yêu cầu chuyển tiền trước để xác minh hồ sơ, kích hoạt khoản vay hoặc nhận giải ngân. Trước khi thực hiện giao dịch, cần kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ và xác minh tính hợp pháp của ứng dụng.

Đối với khách hàng đã cài đặt ứng dụng đáng ngờ, KienlongBank khuyến nghị ngừng tương tác và rà soát, thu hồi các quyền truy cập đã cấp nếu có thể. ABBank lưu ý người dùng gỡ ứng dụng, thay đổi mật khẩu và kiểm tra lại thông tin xác thực.

Trong trường hợp nghi ngờ điện thoại bị chiếm quyền điều khiển từ xa, BAC A BANK khuyến cáo ngắt kết nối Internet, sử dụng một thiết bị khác để thay đổi mật khẩu và liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ khóa dịch vụ ngân hàng điện tử khi cần thiết.

Nếu phát hiện giao dịch bất thường hoặc bị yêu cầu chuyển tiền không rõ căn cứ, người dùng nên lưu giữ tin nhắn, hình ảnh và các bằng chứng liên quan; đồng thời liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức và trình báo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu lừa đảo.

Việc kiểm tra tên ứng dụng, thông tin nhà phát triển, nguồn tải và các quyền truy cập trước khi cài đặt là bước quan trọng giúp người dùng hạn chế nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân và thất thoát tiền trong tài khoản.