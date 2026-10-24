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Từ vụ Bruno bị trộm cuỗm sạch nhà: Dàn sao Messi, Ronaldo, Beckham bảo vệ gia đình thế nào?

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Các siêu sao bóng đá và cuộc đua an ninh đắt đỏ.

Trước làn sóng tấn công nhắm vào giới cầu thủ, các siêu sao bóng đá thế giới đang làm mọi cách trong khả năng để bảo vệ bản thân và gia đình. Thời gian gần đây, không ít ngôi sao trở thành mục tiêu của những kẻ trộm có vũ trang và đeo mặt nạ. Chúng sẵn sàng đột nhập vào các căn biệt thự đắt giá, khủng bố tinh thần người thân và vơ vét những tài sản đắt giá.

Mới đây nhất, cựu thủ môn Fulham Sergio Rico đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng khi băng nhóm tội phạm dùng lực phá tan cửa chính biệt thự ở Seville. Trong khi đó, thủ quân Bruno Fernandes của Manchester United cũng trở thành nạn nhân tiếp theo. Căn biệt thự trị giá 4 triệu bảng tại Cheshire của anh bị một băng nhóm trộm đúng lúc anh đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ tại Champions League ở Como.

Để đối phó với các tổ chức tội phạm ngày càng tinh vi, dàn sao đắt giá nhất hành tinh đã dựng nên những lớp phòng thủ kiên cố.

"Pháo đài" bảo vệ và công nghệ rào chắn ảo

Nhiều ngôi sao Premier League thuộc biên chế Manchester United, Liverpool hay Everton đã chi những khoản tiền khổng lồ để biến căn nhà tại các khu nhà giàu như Alderley Edge hay Hale thành pháo đài. Trong đó, phòng an toàn là một trong những lựa chọn hàng đầu. Với chi phí dao động từ 40.000 đến 1 triệu bảng, đây là không gian kiên cố giúp các gia đình ẩn nấp an toàn nếu xảy ra cướp bóc.

David Beckham được cho là vừa cho lắp đặt một phòng an toàn bên trong dinh thự tại khu Kensington, kết hợp cùng hệ thống 60 camera giám sát hoạt động liên tục 24/7. Ông Paul Weldon, Giám đốc điều hành hãng The Panic Room – đơn vị chuyên thi công cho giới thượng lưu châu Âu – chia sẻ:

"Phòng an toàn là một không gian độc lập. Nếu ngôi nhà bị đột nhập có vũ lực, gia đình có thể rút vào đó, đảm bảo an toàn tuyệt đối và sử dụng hệ thống liên lạc riêng biệt để gọi trợ giúp. Chúng tôi thường cải tạo các tủ quần áo rộng khoảng 2m x 2m ở tầng ngủ thành phòng an toàn có khả năng chống đạn súng ngắn lẫn súng hoa cải. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cuối cùng và cần được phối hợp cùng hệ thống cảnh báo sớm ở chu vi bên ngoài".

David Beckham được cho là đã lắp đặt một phòng trú ẩn an toàn trong nhà riêng ở Kensington (Ảnh: IG)

Bên cạnh phòng an toàn, công nghệ hàng rào an ninh ảo cũng được ưa chuộng. Hệ thống này tạo ra một ranh giới địa lý xung quanh biệt thự, tích hợp với camera và cảm biến chuyển động. Khi có kẻ xâm nhập, chuông báo động ngầm lập tức kích hoạt, gửi tín hiệu đến điện thoại của gia chủ hoặc trung tâm an ninh. Giải pháp này ngốn khoảng 12.000 bảng mỗi tháng và đang được các ngôi sao như João Cancelo, Paul Pogba hay Reece James tin dùng.

Hệ thống camera giám sát và hàng rào ảo rất phổ biến trong giới cầu thủ bóng đá. Ảnh: Getty

Nhiều cầu thủ bóng đá đang đầu tư xây phòng trú ẩn an toàn trong nhà (Ảnh: Sun)

"Vệ sĩ bốn chân"

Không dừng lại ở công nghệ, nhiều cầu thủ còn đầu tư vào những "vệ sĩ bốn chân". Các ngôi sao như Marcus Rashford, Jack Grealish, Kyle Walker và Raheem Sterling đều chi tối thiểu 15.000 bảng cho mỗi chú chó nghiệp vụ từ các trung tâm huấn luyện uy tín như Chaperone K9. Trải qua khóa đào tạo khắc nghiệt 12 tháng, những chú chó này vừa là thú cưng hiền lành trong nhà, vừa có thể lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu khi phát hiện nguy hiểm. Chúng biết cách chặn đường kẻ tấn công, sủa để xua đuổi hoặc lao vào cắn giữ hung thủ theo lệnh chủ nhân.

Đối với những siêu sao tầm cỡ toàn cầu, các biện pháp an ninh còn nâng lên mức tối đa với sự xuất hiện của lực lượng vệ sĩ riêng xuất thân từ đặc nhiệm SAS hoặc cựu chiến binh. Các công ty an ninh tư nhân như Blue Diamond Security hay LSS London luôn nhận dồn dập đơn đặt hàng từ giới cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Nổi tiếng nhất phải kể đến Yassine Cheuko – cựu võ sĩ MMA người Pháp gốc Tunisia – vệ sĩ riêng luôn theo sát Lionel Messi như hình với bóng để ngăn chặn các CĐV quá khích tràn xuống sân. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo không ngần ngại chi tới 2,6 triệu bảng mỗi tháng cho đội ngũ an ninh tinh nhuệ gồm xe bọc thép SUV. Siêu sao Neymar cũng cắt cử đội ngũ chuyên gia giám sát túc trực 24/7 xung quanh siêu biệt thự của anh tại Mangaratiba, Brazil.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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