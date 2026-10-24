Gia tài vô giá của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, doanh nhân Đỗ Quang Vinh chia sẻ hình ảnh chụp cùng 3 người con trong bài viết có nội dung “Toàn bộ gia tài quý giá”.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nam doanh nhân vui vẻ bên các con, tiếp tục thu hút sự quan tâm của người theo dõi đối với cuộc sống gia đình của vị lãnh đạo sinh năm 1989.

“Toàn bộ gia tài quý giá” của nam doanh nhân được gói gọn trong một khung hình, thu hút sự chú ý từ CĐM (Ảnh: FBNV)

Hiện doanh nhân Đỗ Quang Vinh có 3 người con. Hai con đầu của anh là cặp song sinh một trai, một gái, chào đời tại Mỹ năm 2019.

Đến tháng 5/2025, anh chia sẻ thông tin về người con thứ ba, cũng sinh tại Mỹ. Nam doanh nhân hiện một mình nuôi dạy 3 con và không công khai danh tính mẹ của các bé.

Những hình ảnh đời thường hạnh phúc của gia đình nhỏ thường xuyên được chia sẻ trên các trang MXH (Ảnh: FBNV)

Trên mạng xã hội, Đỗ Quang Vinh thường xuyên đăng tải hình ảnh các con trong những chuyến đi chơi, kỳ nghỉ gia đình hoặc các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Thay vì chỉ chia sẻ những bức ảnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, anh còn đăng nhiều video ghi lại những khoảnh khắc vui đùa, trò chuyện và bắt kịp các xu hướng giải trí cùng các bé.

Một trong những video từng thu hút sự chú ý là cảnh Đỗ Quang Vinh cùng các con và các cháu trong gia đình chơi trò hóa trang thành bà lão lưng còng, chống gậy và hát bài “Bà còng đi chợ”. Trong video, nam doanh nhân thoải mái nhập vai, pha trò cùng các bé, tạo nên không khí vui vẻ trong gia đình.

Nam doanh nhân thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường bên các con trên trang TikTok cá nhân (Ảnh: TTNV)

Kèm theo đoạn clip, anh chia sẻ dòng trạng thái “Buổi tối của những bài hát tuổi thơ”. Những video có nội dung tương tự, từ các trò chơi gia đình đến những màn bắt trend TikTok cùng trẻ nhỏ, cũng nhận được lượng tương tác đáng kể, trong đó có nhiều video thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Phía dưới các bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh đời thường của nam doanh nhân.

Một số ý kiến chú ý đến sự đối lập giữa vai trò lãnh đạo doanh nghiệp với hình ảnh vui đùa, gần gũi khi ở bên các con. Những bình luận như “Đáng yêu quá đi mất” hay sự ngạc nhiên trước việc anh vẫn dành thời gian chơi cùng trẻ nhỏ cho thấy sức hút của những nội dung gia đình này.

Bên cạnh các hoạt động vui chơi, không gian sống của gia đình tại Hà Nội cũng nhận được sự quan tâm.

Qua những video được chia sẻ, người xem có thể thấy khu vực sinh hoạt với nhiều đồ dùng phục vụ trẻ nhỏ.

Sinh năm 1989, Đỗ Quang Vinh là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi bầu Hiển. Anh hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Bên cạnh đó, anh cũng được biết đến với vai trò lãnh đạo tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).