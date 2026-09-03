Điện thoại của nhiều người bất ngờ xuất hiện ứng dụng lạ

Trong những ngày qua, một số người dùng Android phát hiện Android Pulse xuất hiện trong danh sách các ứng dụng chờ cập nhật trên Google Play.

Điểm khiến ứng dụng này gây chú ý là biểu tượng hiển thị dưới dạng một ô trống, trong khi phần lớn người dùng không nhớ từng cài đặt nó.

Theo thông tin trên Google Play, Android Pulse có tên gói com.google.android.apps.pulse và được Google phát triển. Mô tả của ứng dụng cho biết công cụ này có nhiệm vụ phân phối các quy tắc nhằm phát hiện những bất thường trong việc sử dụng các tài nguyên hệ thống quan trọng của Android và các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị.

Ứng dụng Android Pulse xuất hiện trên nhiều điện thoại Android. (Ảnh: 9to5Google)

Nói đơn giản, Android Pulse dường như hoạt động như một thành phần chẩn đoán chạy nền, giúp Android nhận diện những trường hợp ứng dụng hoặc tiến trình sử dụng tài nguyên bất thường. Các nguồn theo dõi Android nhận định những tài nguyên này có thể bao gồm CPU, bộ nhớ và pin.

Chẳng hạn, một ứng dụng chạy nền liên tục và tiêu thụ lượng CPU hoặc bộ nhớ cao bất thường có thể được hệ thống nhận diện. Việc phát hiện sớm những hành vi như vậy có thể giúp Android xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu năng hoặc thời lượng pin. Tuy nhiên, Google chưa công bố chi tiết Android Pulse xử lý dữ liệu phát hiện được như thế nào.

Không phải ứng dụng mới được Google cài vào điện thoại

Sự xuất hiện đột ngột trên Google Play dễ khiến người dùng nghĩ Android Pulse vừa được Google cài đặt vào thiết bị. Thực tế không phải vậy.

Theo dữ liệu từ APKMirror được 9to5Google dẫn lại, Android Pulse đã tồn tại từ tháng 3/2026 và trải qua nhiều phiên bản trước khi được người dùng chú ý. Danh sách trên Google Play hiện ghi nhận hơn 10 triệu lượt tải, cho thấy dịch vụ này đã được phân phối tới một lượng lớn thiết bị.

Điểm bất thường nằm ở chỗ Android Pulse lần đầu tiên được đưa lên giao diện cập nhật ứng dụng quen thuộc của Google Play, khiến người dùng có thể nhìn thấy một thành phần hệ thống mà trước đó hầu như không biết đến.

Google đã xác nhận Android Pulse là một dịch vụ hệ thống của Google. Hãng cho biết việc ứng dụng xuất hiện trong danh sách cập nhật trên Google Play là ngoài dự kiến và đã phát hành bản cập nhật để đưa nó trở lại vị trí phù hợp trong phần cài đặt hệ thống.

Trên một số thiết bị Pixel, Android Pulse đã có thể được tìm thấy trong phần dịch vụ hệ thống với tên gọi đơn giản là Pulse. Ứng dụng không cung cấp giao diện thông thường để người dùng mở lên và thực hiện thao tác quét hay kiểm tra thủ công.

Người dùng có cần xóa Android Pulse?

Với việc Google đã xác nhận Android Pulse là dịch vụ hệ thống chính chủ, sự xuất hiện của ứng dụng này không đồng nghĩa điện thoại đã bị nhiễm mã độc hoặc bị tin tặc xâm nhập.

Người dùng cũng không cần tìm cách tải một phiên bản khác hoặc cài đặt lại ứng dụng. Android Pulse được thiết kế để hoạt động ở chế độ nền và phục vụ các cơ chế chẩn đoán của Android.

Nếu muốn kiểm tra thiết bị có Android Pulse hay không, người dùng có thể mở Google Play, chọn ảnh đại diện tài khoản, vào Quản lý ứng dụng và thiết bị, sau đó kiểm tra danh sách ứng dụng và các bản cập nhật khả dụng.

Tuy nhiên, việc Android Pulse xuất hiện đột ngột cũng cho thấy ngày càng nhiều thành phần của Android được tách thành các dịch vụ có khả năng cập nhật độc lập. Cách tiếp cận này cho phép Google nhanh chóng cập nhật các thành phần hệ thống mà không nhất thiết phải chờ một bản nâng cấp Android hoàn chỉnh.