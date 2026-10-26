Nhà ở đối diện đồn cảnh sát nhưng người phụ nữ phải quyết định rao bán vì lý do không ngờ

Mới đây, một phụ nữ Thái Lan đã rao bán ngôi nhà của mình dù nó nằm đối diện với một số cơ quan cảnh sát và cơ quan chính phủ tại tỉnh Khon Kaen, một vị trí được coi là đắc địa và rất an toàn.

Nhà đối diện đồn cảnh sát nhưng vẫn bị trộm... liên tục ghé thăm

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, ngôi nhà nằm tại xã Sila, huyện Mueang Khon Kaen, đối diện với Trung tâm Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Khu vực 6, văn phòng Cảnh sát Du lịch và trung tâm huấn luyện của Cảnh sát Khu vực 4.

Chủ sở hữu ngôi nhà là cô Thanida (44 tuổi), cho biết cực chẳng đã cô mới phải bán ngôi nhà này đi, vì lý do an toàn. Cụ thể, chỉ trong 3 năm, ngôi nhà đã bị trộm "ghé thăm" đến 3 lần và khiến gia đình cô thiệt hại nặng nề. Điều đáng nói là các vụ trộm liên tiếp vẫn xảy ra dù cô đã nhiều lần tăng cường an ninh, khiến cô không còn muốn giữ lại bất động sản này nữa.

Cô Thanida chia sẻ rằng gia đình cô đã chuyển đến Bangkok, để lại ngôi nhà ở Khon Kaen trong tình trạng không có người ở. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì việc bật đèn và lắp đặt camera an ninh để ngăn chặn kẻ trộm.

Trong lần ghé qua gần nhất, cô phát hiện một cửa sổ phía trước đã bị đập vỡ cùng các dấu hiệu cho thấy ngôi nhà lại bị đột nhập. Cô đã liên báo với cảnh sát và đây là lần thứ ba tài sản của cô trở thành mục tiêu của kẻ gian.

Vụ việc đầu tiên xảy ra cách đây khoảng ba năm, khi những kẻ trộm cắt đứt đường dây điện chạy từ trạm biến áp vào nhà, gây thiệt hại gần 60.000 baht, tương đương khoảng 45 triệu VNĐ.

Vụ trộm thứ hai xảy ra vào giữa năm 2025, khi những kẻ trộm lấy đi gần như mọi thứ trong căn nhà, bao gồm máy điều hòa, quạt, tivi, tượng Phật, bàn ghế, bát đĩa và cả dụng cụ ăn uống.

Tổng giá trị tài sản bị mất lên tới gần 1 triệu baht, tương đương khoảng 700 triệu VNĐ. Những kẻ trộm còn cắt dây cáp, lấy đi các camera an ninh cùng ổ cứng lưu trữ – xóa sạch mọi bằng chứng hình ảnh có thể ghi lại vụ đột nhập.

Sau sự việc này, theo lời khuyên nhận được, cô Thanida đã lắp thêm hai camera an ninh và xây cao tường rào bao quanh căn nhà. Dù đã thực hiện các biện pháp gia cố, nhưng vụ đột nhập mới nhất khiến cô tin rằng ngôi nhà này không thể được bảo vệ một cách an toàn.

Hiện tại, cô Thanida đã treo biển rao bán căn nhà vì không muốn tiếp tục sống trong nỗi lo thường trực về việc có thể bị trộm đột nhập lần nữa. Cô cũng thúc giục cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính và bắt giữ những đối tượng đứng sau các vụ trộm liên tiếp này.

Cảnh sát cùng các chuyên gia pháp y đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập dấu vân tay. Các điều tra viên hiện đã khoanh vùng được 2-3 nghi phạm sống trong khu vực và đang nỗ lực truy tìm để thẩm vấn.

Ngoài ra, cảnh sát dự định tăng cường các chốt kiểm soát trong khu dân cư, lắp đặt thêm camera an ninh di động, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để cải thiện hệ thống chiếu sáng và dọn dẹp cỏ dại mọc um tùm.

Người dân cũng được khuyến nghị sử dụng chương trình "Gửi gắm nhà cửa cho cảnh sát" (Police House Deposit 4.0) để yêu cầu lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, bảo vệ ngôi nhà trong thời gian chủ nhà đi vắng.

(Theo The Thaiger)