Chủ iPhone Duo tố bị từ chối bảo hành dù máy hỏng màn hình chỉ sau 3 giờ

Theo trang công nghệ PhoneArena, câu chuyện bắt nguồn từ bài đăng trên Reddit của một nữ người dùng có tên tài khoản chimchambam. Cô đặt trước iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, qua nhà mạng Verizon (Mỹ) từ ngày 16/10. Thế nhưng niềm vui với chiếc máy mới chỉ kéo dài khoảng 3 giờ.

Màn hình bên trong của chiếc iPhone Duo bị nứt dọc đường bản lề, kèm vệt sáng trắng. Ảnh: Reddit

Vừa mở máy thì nghe tiếng "tách"

Theo lời kể, sự cố xảy ra ngay lúc cô mở máy. "Tôi chỉ vừa mở ra, thấy hơi cứng trong một giây, rồi nghe tiếng tách", người dùng này viết. Màn hình bên trong tắt ngay lúc đó, kèm một âm thanh giống như kính vỡ.

Chủ máy khẳng định cô mở điện thoại như bình thường, không dùng thêm lực. Chiếc máy gặp sự cố là bản 512GB, giá bán tại Mỹ 2.199 USD.

Bị cho là đã làm rơi máy

Bên dưới bài đăng, nhiều người dùng Reddit khá lạc quan. Một tài khoản tên TeekaElSayed cho rằng Apple sẽ đổi máy ngay, vì quầy Genius Bar tại các Apple Store luôn có sẵn hàng cho những lỗi kiểu này.

Thực tế lại khác. Theo chủ máy, sau khi kiểm tra, phía Apple kết luận điện thoại đã bị rơi nên không thuộc diện bảo hành. Thay vào đó, cô được gợi ý mua một gói bảo hiểm có thể áp dụng hồi tố cho máy, rồi nộp yêu cầu bồi thường.

Bài đăng không nói rõ đó là gói bảo hiểm nào và điều kiện áp dụng ra sao. Cũng chưa rõ kết luận "máy bị rơi" đến từ nhân viên Apple Store hay từ nhà mạng Verizon, nơi cô mua máy. Đến nay, Apple chưa lên tiếng về trường hợp này.

Dù vậy, chủ máy vẫn công bằng với sản phẩm. Cô gọi chuyện này là một sự thất vọng lớn, nhưng thừa nhận 3 giờ dùng iPhone Duo trước khi hỏng là trải nghiệm rất thú vị.

Không phải trường hợp duy nhất

Theo 9to5Mac, kể từ khi iPhone Duo lên kệ ngày 23/10, đã có khoảng 10 trường hợp riêng biệt báo màn hình trong tự nứt, phần lớn được chia sẻ trên cộng đồng iPhone Duo của Reddit. Các ca có biểu hiện gần như giống hệt nhau: vết nứt chạy dọc đường bản lề, kèm một dải điểm ảnh sáng trắng cố định trên màn hình. Có người cho biết máy nứt ngay trong lúc thiết lập lần đầu.

Một giả thuyết đang được bàn tán là một lô máy có chi tiết bản lề bị lệch nhẹ, đội lên mặt dưới màn hình và gây nứt. Giả thuyết này chưa được Apple xác nhận.

Điểm đáng chú ý là phần lớn người gặp lỗi đã được Apple Store đổi máy mới ngay. Một chủ máy tại Úc có máy nứt sau khoảng 6 giờ được nhân viên xác định là lỗi sản xuất và đổi thẳng máy mới. Theo 9to5Mac, người mua qua nhà mạng thường kém may mắn hơn, vì nhà mạng không có sẵn máy để đổi.

9to5Mac cũng lưu ý rằng Apple có lẽ đã giao hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu máy, nên số máy hỏng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Trang này cho biết đã liên hệ Apple để hỏi ý kiến nhưng chưa nhận được phản hồi.

Màn hình trong là bộ phận đắt nhất khi hỏng

Câu chuyện khiến nhiều người lo vì chi phí sửa màn hình gập không hề rẻ. Theo bảng giá Apple công bố, thay màn hình trong của iPhone Duo ngoài bảo hành tốn 999 USD, gần bằng một nửa giá khởi điểm 1.999 USD. Nếu có gói AppleCare+ (19,99 USD/tháng hoặc 199,99 USD/năm), phí xử lý hư hỏng màn hình trong còn 99 USD.

Với người vừa nhận máy, nếu thấy bản lề cứng bất thường, nghe tiếng lạ hoặc thấy vệt sáng trên màn hình, nên ngừng gập mở và mang máy đến Apple Store hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền càng sớm càng tốt. Quay video lúc mở hộp và lần mở máy đầu tiên cũng là cách lưu bằng chứng nếu sau này cần khiếu nại.