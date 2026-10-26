Người phụ nữ sống trong lâu đài 100 tỷ tung ảnh trên du thuyền bên ông chủ chuỗi khách sạn nổi tiếng TP.HCM

Đó chính là vợ chồng Huyền Baby - doanh nhân Quang Huy.

Trái ngược với người vợ sôi nổi trên MXH, doanh nhân Quang Huy - chồng của chị đẹp Huyền Baby - vốn khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng cũng chính vì lý do này mà mỗi lần thiếu gia chuỗi khách sạn TP.HCM “lên sóng” đều nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mới đây, Huyền Baby tiếp tục khiến dân tình thích thú khi xả source đi quẩy trong dịp sinh nhật.

Khoảnh khắc Huyền Baby đi quẩy có chồng tháp tùng (Nguồn: @weeknd.sgn)

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Huyền Baby vẫn giữ phong độ nhan sắc nổi bật, thoải mái tận hưởng ngày đặc biệt. Trong khi đó, doanh nhân Quang Huy không nhún nhảy theo nhạc hay chiếm spotlight của vợ, chỉ đứng phía sau với nụ cười có phần ngại ngùng. Chẳng cần thể hiện quá nhiều, sự xuất hiện của anh cũng đủ khiến dân tình chú ý. Khung cảnh này làm nhiều người liên tưởng đến hình ảnh tổng tài đi cùng cô vợ nhỏ.

Bên dưới loạt ảnh, cư dân mạng liên tục để lại bình luận xuýt xoa trước nhan sắc của Huyền Baby và sự đồng hành của ông xã. Nhiều người còn hài hước cho rằng Quang Huy đi quẩy cùng vợ nhưng cũng kiêm luôn nhiệm vụ trông chừng bà xã.

“Trời ơi! Chị vừa đẹp lại vừa có chồng chiều nữa”, “Ổng đi canh bả đó! Bả là cục vàng của ổng mà”, “Trời ơi! Chị đẹp đi quẩy có chồng tháp tùng luôn”, “Hai vợ chồng đẹp quá”, “Chồng chị Huyền kiểu hiền hiền mà tử tế xong duyên duyên công tử”,... là một số bình luận từ dân tình.

Trước đó, Huyền Baby cũng khoe nhiều hình ảnh khác trong dịp đặc biệt như sinh nhật trên du thuyền, hoa và quà toàn hàng hiệu,...

Những hình ảnh khác trong dịp sinh nhật của Huyền Baby

Huyền Baby có tên đầy đủ là Đặng Ngọc Huyền sinh năm 1989, từng là hot girl Hà thành đình đám những năm 2008 - 2012. Cô từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2008. Với gương mặt trong sáng, vóc dáng nhỏ nhắn cùng phong cách tiểu thư, Huyền Baby nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc trong giới trẻ thời bấy giờ.

Năm 2011, Huyền Baby và chồng bắt đầu tìm hiểu nhau, bất chấp khoảng cách người ở Hà Nội còn người đến từ TP.HCM. Ngay lần đầu ra Hà Nội gặp mặt, doanh nhân Quang Huy đã tặng Huyền Baby một chiếc túi Louis Vuitton. Sau nhiều năm, cựu hot girl vẫn giữ món quà ấy và mới đây còn diện lại chiếc túi như một cách nhắc về kỷ niệm thuở mới yêu.

Năm 2013, Huyền Baby quyết định theo chàng về dinh, kết hôn với Quang Huy và chuyển vào TP.HCM sinh sống. Sau khi lấy chồng, cô rút lui khỏi các hoạt động giải trí dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh riêng. Đến năm 2023, Huyền Baby gây chú ý khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng.

Sau 13 năm kết hôn và có 2 con, cặp đôi vẫn rất ngọt ngào

Trong suốt 15 năm đồng hành, Quang Huy nhiều lần được Huyền Baby nhắc đến vì sự chiều chuộng dành cho vợ. Chị Đẹp từng kể rằng ông xã chăm sóc mình như em bé suốt nhiều năm, thậm chí còn tự tay ủi váy cho vợ, đưa đi du lịch nhiều nơi và chính là trưởng fanclub của mình.

Ngoài ra doanh nhân Quang Huy cũng tặng vợ nhiều món quà đắt đỏ. Chẳng hạn như căn nhà mà gia đình Huyền Baby đang ở tại TP.HCM là biệt thự xây trên mảnh đất rộng khoảng 1.000m². Đây là món quà mà doanh nhân Quang Huy dành tặng vợ nhân dịp Valentine 2020. Thời điểm đó, giá trị của BĐS này được cho là có giá 3,5 triệu USD (khoảng 80 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2020), thêm xây dựng và nội thất ước tính 100 tỷ đồng.

Biệt thự mà chồng Huyền Baby tặng vợ

(Tổng hợp)