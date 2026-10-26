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David Beckham khoe body săn chắc ở tuổi 51

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David Beckham khoe thân hình săn chắc tại New York, ngầm gửi thông điệp tới con trai Brooklyn?

Beckham vừa thu hút sự chú ý khi khoe thân hình săn chắc trong một bức ảnh cởi áo chụp tại thành phố New York. Việc check-in của cựu đội trưởng tuyển Anh khiến báo chí Anh cho rằng Beckham đang đồng thời đưa ra động thái ngầm nhắc đến người con trai đang bất hòa – Brooklyn.

Cựu danh thủ 51 tuổi đã chia sẻ bức ảnh gây sốt trên Instagram, ghi lại khoảnh khắc ông đứng cởi áo thưởng thức cà phê sáng trên ban công ở New York. Trong các bài đăng ngay sau đó, Beckham tiết lộ mình đang dùng bữa tối tại quận Brooklyn - địa danh được dùng để đặt tên cho con trai đầu lòng của ông. Nhiều người xem đây là một sự nhắc nhớ đầy tinh tế, bởi bà xã ông Victoria Beckham từng phát hiện mình mang thai Brooklyn chính tại khu vực này.

Beckham khoe ảnh body khiến báo chí Anh cho rằng đang ngầm làm hoà với con trai cả (Ảnh: IG)

Động thái của David diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình vẫn chìm trong căng thẳng kéo dài kể từ đầu năm. Vào tháng 1, Brooklyn từng gây rúng động truyền thông khi trút giận lên gia đình bằng một bài đăng chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội. Cậu thanh niên khẳng định “không muốn làm hòa” và cáo buộc bố mẹ thao túng truyền thông.

Trong tuyên bố gây xôn xao thời điểm đó, Brooklyn viết: “Tôi đã giữ im lặng trong nhiều năm và nỗ lực hết sức để giữ kín những chuyện này. Thật không may, bố mẹ tôi và đội ngũ của họ vẫn tiếp tục làm việc với báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lên tiếng để nói ra sự thật. Tôi không bị ai thao túng cả, đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự đứng lên bảo vệ bản thân".

Anh thậm chí còn nhắc lại đêm đám cưới của mình và cho rằng mẹ anh đã có những hành động “không phù hợp”. Mâu thuẫn tiếp tục đẩy lên đỉnh điểm khi Brooklyn gửi cho David và Victoria một văn bản pháp lý yêu cầu hai người chỉ có thể liên lạc với anh thông qua luật sư và nghiêm cấm việc "gắn thẻ" anh trên mạng xã hội. Đến tháng 6, Brooklyn hoàn toàn vắng mặt tại buổi lễ vinh danh và gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood của cha mình.

Rạn nứt nhà Beckham chưa thể cứu vãn (Ảnh: Getty)

Gần đây nhất, Brooklyn lại tiếp tục châm ngòi cho mâu thuẫn gia đình bằng chiếc áo phông mang thông điệp ẩn ý: “It’s not clocking to you” (Mấy người vẫn chưa hiểu ra vấn đề đâu).

Theo The sun, giữa những ồn ào không hồi kết, hình ảnh David Beckham nhâm nhi cà phê tại quận Brooklyn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý về tình cảm gia đình gửi tới người con trai cả.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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