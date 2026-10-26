Động thái mới nhất của Phương Oanh trước giờ Shark Bình hầu tòa

Sáng 26/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và các tội danh liên quan, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Phó Đức Nam (Mr Pips). Theo cáo trạng, Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền, còn Mr Pips bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày.

Trong khi diễn biến vụ án thu hút sự chú ý, cuộc sống của diễn viên Phương Oanh, vợ Shark Bình, cũng được nhiều người quan tâm.

Phương Oanh ngọt ngào trong căn bếp Nàng Ỉn - Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Phương Oanh ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Bộ phim truyền hình gần nhất của cô là Gió ngang khoảng trời xanh, trong đó nữ diễn viên đảm nhận vai Mỹ Anh. Tác phẩm lên sóng năm 2025, đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Phương Oanh sau khoảng 4 năm vắng bóng. Bộ phim khép lại vào cuối tháng 11/2025.

Thay vì thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, nữ diễn viên dành thời gian cho gia đình và thực hiện các video hướng dẫn nấu ăn trên mạng xã hội. Với loạt video mang tên “Bếp nàng Ỉn”, cô chia sẻ cách chế biến nhiều món ăn, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi hoàn thành thành phẩm.

Mới đây nhất vào ngày 17/10, Phương Oanh đăng tải video hướng dẫn nấu súp bí đỏ trên trang cá nhân. Trong clip, nữ diễn viên xuất hiện bên căn bếp quen thuộc, giới thiệu cách chế biến món ăn. Những nội dung xoay quanh chuyện bếp núc, sinh hoạt thường ngày tiếp tục là một trong những hình thức chia sẻ của cô với người theo dõi.

Phương Oanh sinh năm 1989, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta và Hương vị tình thân. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình cảm của cô với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng từng là chủ đề nhận được nhiều chú ý.

Tháng 8/2022, Phương Oanh công khai mối quan hệ với Shark Bình. Thời điểm đó, chuyện tình cảm của cả hai gây tranh luận trên mạng xã hội. Hai người sau đó tiếp tục xuất hiện bên nhau và chia sẻ về mối quan hệ.

Ngày 15/6/2023, Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn tại quê nhà của nữ diễn viên ở Hà Nam. Đến tháng 7 cùng năm, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm 2023, Phương Oanh thông báo mang song thai. Tháng 5/2024, cô sinh hai con, một trai và một gái.

Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên dành toàn bộ thời gian tập trung chăm sóc các con, đồng thời duy trì hoạt động trên mạng xã hội với những nội dung về nấu ăn và đời sống gia đình.

Phương Oanh sống kín tiếng hơn sau nhiều biến cố

Tháng 10/2025, Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến dự án tiền số AntEx. Đến ngày 26/10/2026, doanh nhân này bị đưa ra xét xử trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán quốc tế do Mr Pips cầm đầu. Theo cáo trạng, Shark Bình bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền gần 320 tỷ đồng trong vụ án này.

Trong khi vụ án đang được xét xử, Phương Oanh chưa công bố thông tin về kế hoạch trở lại màn ảnh. Trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, nhiều khán giả vẫn nhắc đến những vai diễn từng làm nên tên tuổi của cô, đồng thời bày tỏ mong muốn nữ diễn viên sớm tái xuất với một dự án truyền hình mới.

Tổng hợp