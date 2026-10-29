Mâm cơm nhà Harry Kane

Các ngôi sao hiện đại luôn khắt khe hơn rất nhiều với chế độ dinh dưỡng của mình. Để giữ vững phong độ đỉnh cao khi đã bước sang độ tuổi bên kia sườn dốc sự nghiệp, hầu hết các cầu thủ hàng đầu thế giới đều thuê đầu bếp riêng, tuân thủ thực đơn nghiêm ngặt và áp dụng các phương pháp phục hồi thể lực tiên tiến. Ở tuổi 33, tân chủ nhân Quả bóng Vàng Harry Kane chính là hình mẫu cho thế hệ vận động viên chuyên nghiệp này.

Sở hữu phong độ xuất sắc nhất sự nghiệp, thủ quân tuyển Anh đang viết lại mọi quy chuẩn về sức bền và độ dẻo dai. Bí quyết của anh nằm ở một chế độ sinh hoạt kỷ luật, nói không với đồ uống có cồn, kết hợp cùng những phương pháp khoa học thể thao tân tiến ngay tại nhà.

Lối sống "chống tiệc tùng"

Đêm ăn mừng danh hiệu Quả bóng Vàng tại hộp đêm sang trọng Cirque Le Soir (Anh) là một trong những lần hiếm hoi người ta thấy Harry Kane thức khuya và nâng ly cùng bạn bè. Trên thực tế, chân sút của Bayern Munich hoàn toàn kiêng cồn trong suốt mùa giải và chỉ cho phép mình thưởng thức một ly cocktail vào kỳ nghỉ hè. Kane là mẫu cầu thủ nói không với lối sống tiệc tùng, anh ưu tiên dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi bên gia đình nhỏ cùng vợ Katie Goodland và các con.

Kane vừa giành Quả bóng Vàng (Ảnh: Sun)

"Tôi là một người khá bình thường và thích làm những việc bình thường. Tôi chưa bao giờ thích đến các hộp đêm. Khi rảnh rỗi, tôi muốn ở bên gia đình hoặc đi chơi golf, đưa chó đi dạo", Kane từng chia sẻ. Lối sống kín tiếng và bình dị này chính là nền tảng giúp tiền đạo người Anh luôn giữ được sự cân bằng về mặt tâm lý.

Bên cạnh sự riêng tư, yếu tố cốt lõi giúp Kane duy trì sự dẻo dai và hạn chế tối đa các chấn thương cơ bắp xuất phát ngay từ chính tổ ấm của anh. Vợ anh, Katie Goodland, là một cử nhân khoa học thể thao kiêm huấn luyện viên thể hình. Cùng với đầu bếp riêng Dan Sergeant, cô thiết kế cho Kane một chế độ ăn uống mang tính linh hoạt cao, biến thực phẩm thành công cụ điều chỉnh hiệu suất theo từng khối lượng vận động hằng ngày chứ không đơn thuần là nạp tinh bột.

Mâm cơm luôn đầy đủ chất dinh dưỡng của Harry Kane (Ảnh: IG)

Bữa ăn hàng ngày của Kane được chuẩn bị chu đáo (Ảnh: IG)

Để giảm đau mỏi và chống viêm cơ sau trận đấu, Kane thường sử dụng các shot uống tinh chất nghệ và gừng. Bữa sáng quen thuộc của anh gồm trứng, bơ ăn kèm bánh mì đen hoặc trứng cuộn rau bina để nạp chất béo lành mạnh và protein phục hồi tế bào. Ngoài ra, thực đơn của anh thường xuyên xuất hiện các món nước hầm xương nấu chậm giàu collagen, glycine và glucosamine giúp tăng độ đàn hồi cho gân và khớp. Vào những ngày tập nhẹ, anh chuyển sang các nguồn protein nạc như cá thịt trắng, cá hồi và thịt gà ăn kèm rau củ.

Những "bữa ăn xả" giấu kín

Dù tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt để hướng tới độ bền sự nghiệp như Cristiano Ronaldo hay Robert Lewandowski, Kane thỉnh thoảng vẫn cho phép bản thân có những "bữa ăn xả". Tiền đạo người Anh tiết lộ anh thỉnh thoảng vẫn thưởng thức burger gà giòn đẫm sốt coleslaw, cheeseburger, bít tết hoặc sườn nướng.

Đặc biệt, Kane là một người rất thích đồ ngọt. Món khoái khẩu nhất của anh là bánh bơ giòn táo ăn kèm sốt kem custard - món tráng miệng truyền thống mang đậm hương vị quê nhà giúp anh vơi đi nỗi nhớ Anh khi thi đấu tại Đức.

Công nghệ phục hồi hiện đại

Đang sinh sống tại khu vực Grünwald đắt đỏ được mệnh danh là "Hollywood của xứ Bavaria", Kane đã biến căn nhà của mình thành một trung tâm phục hồi thu nhỏ. Anh đầu tư phòng gym riêng, phòng xông hơi hồng ngoại và hàng loạt thiết bị y tế thể thao hiện đại.