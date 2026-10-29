Lệ Quyên dạy con: "Mẹ ước con tự giác, tự trọng nên người như mẹ"

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đã chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ khi đi chơi, du lịch bên con trai tại Singapore.



Cô tâm sự: "Mẹ chỉ mong được là người bạn thân nhất của con. Mẹ sẽ luôn khắt khe giúp con trưởng thành.

Nhưng dù có khắt khe cỡ nào thì mẹ tin con hiểu là vì mẹ yêu con rất nhiều. Càng yêu sẽ càng quan tâm uốn nắn từng chút.

Mẹ ước con tự giác, tự trọng, tự lập và nên người như mẹ. Mẹ với con chỉ bằng 1/10 bà ngoại ngày trước thôi".

Chia sẻ của Lệ Quyên nhận được nhiều quan tâm từ bạn bè đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người khen ngợi Lệ Quyên khi nuôi dạy được con trai lớn phổng phao, to cao đẹp trai.

Lê Kỳ Anh (tên thân mật là Bo, sinh năm 2011) là con trai duy nhất của ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy. Từ nhỏ, cậu bé đã được gia đình tạo điều kiện học tập trong môi trường chất lượng và chăm sóc chu đáo.

Dù có cuộc sống đủ đầy, Kỳ Anh được mẹ hướng đến lối sống tự lập từ sớm. Càng lớn, con trai Lệ Quyên càng gây chú ý với diện mạo điển trai, vóc dáng cao ráo và phong thái tự tin, chững chạc. Cậu có niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là bóng rổ và golf.

Lệ Quyên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và các chuyến du lịch cùng con trai. Sau khi nữ ca sĩ và doanh nhân Đức Huy chia tay, cả hai vẫn cùng chăm sóc, dành tình yêu thương cho Kỳ Anh. Hiện tại, Lệ Quyên cũng chú trọng chuẩn bị hành trang học tập, hướng đến kế hoạch du học và tương lai của con.



