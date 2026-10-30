Nhìn cô ấy chẳng hề giống 47 tuổi! Tiết lộ bí quyết giảm cân của nữ chính phim "Định mệnh anh yêu em": Học theo cũng không khó

Trần Kiều Ân - nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) từng chinh phục khán giả qua loạt phim đình đám như Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em, Tân Tiếu ngạo giang hồ và Cẩm tú duyên hoa lệ mạo hiểm. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng, không chỉ bởi nhan sắc mà còn vì những chia sẻ về cách chăm sóc bản thân, duy trì vóc dáng.

Ở tuổi 47, diễn viên Trần Kiều Ân vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng cân đối. Bên cạnh việc chăm sóc ngoại hình, nữ diễn viên còn chia sẻ những kinh nghiệm quản lý cân nặng từ uống đủ nước, điều chỉnh chế độ ăn đến duy trì thói quen vận động. Đặc biệt, cô cho rằng khi giảm cân chững lại dù vẫn chăm chỉ tập luyện, vấn đề chưa chắc nằm ở việc tập chưa đủ nhiều mà có thể đến từ cách tập chưa phù hợp.

Mới đây, Trần Kiều Ân tiết lộ những thói quen ăn uống và tập luyện giúp cô quản lý cân nặng, đặc biệt là cách nhìn nhận khi quá trình giảm cân rơi vào giai đoạn chững lại.

1. Uống đủ nước mỗi ngày

Một trong những thói quen được Trần Kiều Ân chia sẻ là uống ít nhất khoảng 1.000 ml nước vào ban ngày. Nước giúp duy trì các chức năng sinh lý bình thường, đồng thời hạn chế tình trạng nhầm lẫn giữa cảm giác khát và đói.

Tuy nhiên, 1.000 ml không phải lượng nước tối đa cần uống trong ngày. Nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe. Những người tập luyện hoặc đổ nhiều mồ hôi cần chú ý bổ sung nước phù hợp.

2. Ăn uống có kiểm soát nhưng không nhịn ăn cực đoan

Trần Kiều Ân đề cập đến phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8, tức nhịn ăn trong 16 giờ và ăn trong khoảng thời gian 8 giờ còn lại. Cách ăn này có thể giúp một số người kiểm soát thời gian và tổng lượng thực phẩm tiêu thụ, nhưng không phù hợp với tất cả mọi người.

Điều quan trọng là vẫn phải đảm bảo đủ năng lượng và dưỡng chất trong khoảng thời gian ăn uống. Thực đơn nên có rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu protein như trứng, cá, thịt nạc, đậu phụ cùng các nguồn tinh bột chất lượng như gạo lứt và khoai lang.

Ở tuổi trung niên, việc cắt giảm thức ăn quá mức có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu hụt dinh dưỡng và mất khối cơ. Vì vậy, thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột hoặc bỏ bữa, nên ưu tiên khẩu phần cân đối và phù hợp với nhu cầu cá nhân.

3. Duy trì tập luyện với nhiều hình thức

Trần Kiều Ân từng chia sẻ rằng cô chỉ thực sự nghiêm túc với việc tập luyện từ năm trước đó, sau một thời gian không yêu thích vận động. Dần dần, cô tìm thấy niềm vui khi tập yoga và sử dụng tạ.

Kết hợp các hình thức vận động khác nhau giúp cải thiện độ linh hoạt, sức mạnh cơ bắp và hỗ trợ quản lý vóc dáng. Với phụ nữ trung niên, có thể phối hợp các bài tập aerobic như đi bộ nhanh với tập sức mạnh, đồng thời tăng dần cường độ theo khả năng.

Không nhất thiết phải tập thật nặng ngay từ đầu. Duy trì lịch tập đều đặn, ngủ đủ giấc và ăn uống hợp lý mới là nền tảng để đạt kết quả lâu dài.

4. Giảm cân chững lại: Đừng vội tập nhiều hơn

Một trong những vấn đề khiến nhiều người nản lòng là cân nặng hoặc số đo không thay đổi dù đã chăm chỉ tập luyện và kiểm soát ăn uống.

Trần Kiều Ân kể rằng khi gặp khó khăn trong quá trình tập, huấn luyện viên từng nhắc cô: “Không phải bạn tập chưa đủ, mà là bạn chưa tập đúng cách”.

Lời nhắc này gợi ra một điều đáng lưu ý là: Hiệu quả tập luyện không chỉ phụ thuộc vào thời lượng mà còn liên quan đến kỹ thuật, cường độ và nhóm cơ được tác động. Khi kết quả chững lại, người tập nên xem xét lại chương trình, kiểm tra cách thực hiện động tác và điều chỉnh mức độ thử thách thay vì liên tục kéo dài thời gian tập.

Với vùng bụng, các bài tập cơ trung tâm có thể giúp tăng sức mạnh và cải thiện khả năng kiểm soát thân người. Tuy nhiên, không có bài tập hay thiết bị nào có thể đảm bảo làm giảm mỡ riêng tại bụng. Muốn giảm mỡ toàn thân, cần kết hợp chế độ ăn phù hợp, vận động đều đặn và tập luyện sức mạnh.

Điều quan trọng nhất là quản lý cân nặng ở tuổi trung niên không đồng nghĩa với việc phải ăn ít nhất có thể hoặc tập luyện đến kiệt sức. Uống đủ nước, ăn uống cân đối, duy trì vận động và điều chỉnh phương pháp khi cần thiết sẽ giúp quá trình giữ dáng trở nên bền vững hơn.