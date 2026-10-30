Nữ nghệ sĩ, phó viện trưởng SN 1982 được đại gia quê Tây Ninh sửa nhà, ngỏ ý cùng quản lý nhà máy

Mới đây, Phi Thanh Vân thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân những suy nghĩ về tình yêu, sự nghiệp và cách xây dựng mối quan hệ bền vững với bạn trai doanh nhân Trần Chí Phú. Thay vì tập trung vào những lời ngọt ngào hay khoảnh khắc lãng mạn, nữ nghệ sĩ kể về cách người đàn ông bên cạnh đồng hành với mình trong công việc, đặc biệt là việc sửa sang nhà cửa và hỗ trợ cô cân bằng trong công việc và cuộc sống.

Phi Thanh Vân viết: "Thành công của một người phụ nữ không chỉ đến từ nỗ lực của riêng mình, mà còn từ sự thấu hiểu của người đàn ông bên cạnh!

Có người từng nói, phía sau thành công của một người phụ nữ thường có bóng dáng của một người đàn ông. Và ngược lại, phía sau thành công của một người đàn ông cũng có thể là sự hy sinh, sẻ chia và đồng hành của một người phụ nữ.

Phi Thanh Vân và bạn trai doanh nhân

Với Phi Thanh Vân, Vân nghĩ rằng trong một mối quan hệ bền vững, điều quan trọng không phải là ai đứng phía sau ai, mà là cả hai có thể cùng đứng bên cạnh nhau, tôn trọng những giá trị riêng và giúp nhau trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Vân may mắn khi có anh Phú là người luôn yêu thương, quan tâm và ủng hộ những công việc Vân đang theo đuổi. Anh từng mong muốn Vân dành nhiều thời gian hơn để cùng anh quản lý nhà máy, phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực đá. Vân hiểu và rất trân trọng mong muốn ấy, bởi đó cũng là cách anh muốn hai người cùng xây dựng tương lai.

Nhưng Vân cũng chia sẻ với anh rằng, bên cạnh tình yêu và gia đình, Vân vẫn mong muốn được tiếp tục sống với đam mê của mình. Từ nghệ thuật, diễn xuất, sản xuất phim đến tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, hoạt động văn hóa, truyền thông và những chương trình hướng đến cộng đồng, mỗi công việc đều là một phần trong hành trình mà Vân đã lựa chọn và dành nhiều tâm huyết.

Vân tin rằng, một người phụ nữ có thể yêu hết lòng, chăm lo cho gia đình và vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Điều quan trọng là phải biết sắp xếp thời gian, lắng nghe và không ngừng học cách dung hòa những trách nhiệm của mình. Yêu thương không nhất thiết phải là từ bỏ con đường riêng, mà là tìm được cách để hai con đường có thể song hành.

Thời gian gần đây, sau khi dành nhiều tâm sức cho việc kiện toàn nhân sự Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Truyền thông miền Nam, Vân lại tiếp tục chuẩn bị cho buổi họp báo và những công việc liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hương Trà Sắc Tơ B’Lao Việt Nam 2027. Bên cạnh đó, Vân còn đang sửa sang lại ngôi nhà của mình, một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế đòi hỏi rất nhiều thời gian, sự tính toán và công sức.

Căn hộ của Phi Thanh Vân ở TP.HCM đang được bạn trai đại gia hỗ trợ sửa lại

May mắn là trong lĩnh vực này, anh Phú lại có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh hơn Vân. Vân đã nói với anh rằng: "Đây không phải là thế mạnh của em, mà lại là thế mạnh của anh. Em mong anh giúp em hoàn thiện ngôi nhà theo đúng những gì em mong muốn". Và anh đã lắng nghe.

Anh chủ động sắp xếp nhân sự, thời gian, phương án thi công, lựa chọn vật liệu và trực tiếp hỗ trợ giám sát để từng chi tiết trong ngôi nhà được thực hiện chỉn chu. Ngay cả những mẫu đá sử dụng trong nhà, anh cũng dành thời gian lựa chọn từ nguồn đá của nhà máy mình, mong muốn không gian sống của Vân vừa đẹp, vừa phù hợp với sở thích của Vân.

Có những giai đoạn anh dành phần lớn thời gian để giải quyết công việc của mình từ xa, nhằm tập trung hỗ trợ đội ngũ thi công. Điều khiến Vân trân trọng không chỉ là kết quả của ngôi nhà, mà còn là sự chủ động, trách nhiệm và tâm huyết anh dành cho điều Vân mong muốn.

Vân hiểu rằng, mỗi người đều có những cách thể hiện tình yêu khác nhau. Có người nói lời ngọt ngào, có người dành thời gian ở bên cạnh, có người thể hiện bằng những hành động rất thiết thực. Với Vân, sự quan tâm được thể hiện qua những việc làm cụ thể, đặc biệt là khi đối phương sẵn sàng chia sẻ một phần trách nhiệm của mình để giúp mình vơi bớt những bộn bề trong cuộc sống.

Vân đã nói lời cảm ơn anh, bởi Vân tin rằng biết ơn không nên chỉ giữ trong lòng. Khi một người đã dành tâm sức cho mình, hãy để họ biết rằng những điều họ làm đều được nhìn nhận và trân trọng.

Để một cặp đôi có thể hòa hợp và đồng hành lâu dài, theo Vân, tình yêu thôi là chưa đủ. Cả hai còn cần sự chân thành, lòng tin, khả năng lắng nghe, tôn trọng cảm xúc và biết đặt mình vào vị trí của đối phương. Khi bất đồng quan điểm, hãy bình tĩnh trao đổi thay vì cố gắng thắng thua. Khi một người mệt mỏi, người còn lại hãy biết sẻ chia.

Khi đối phương có ước mơ, hãy khích lệ thay vì giới hạn. Và dù bận rộn đến đâu, cả hai cũng cần dành cho nhau những khoảng thời gian chất lượng, để tình cảm không bị cuốn trôi giữa những trách nhiệm thường ngày. Một mối quan hệ đẹp không phải là không có khác biệt, mà là dù có khác biệt, hai người vẫn lựa chọn đối thoại, thấu hiểu và cùng tìm ra cách giải quyết.

Gần đây, Vân nhận được khá nhiều câu hỏi từ các bạn khán giả và người yêu mến rằng tại sao Vân ít chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai người trên mạng xã hội.

Thật ra, nửa năm qua, Vân dành phần lớn thời gian cho công việc và các hoạt động xã hội, cộng đồng nên chưa có nhiều dịp cập nhật những câu chuyện riêng tư. Nhưng Vân hiểu rằng, bên cạnh việc quan tâm đến công việc, nhiều khán giả cũng mong muốn được nhìn thấy những khoảnh khắc giản dị hơn trong cuộc sống của Vân.

Vì vậy, thời gian tới, Vân sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn, từ những hoạt động thiện nguyện, các chương trình cộng đồng cho đến những câu chuyện đời thường, những khoảnh khắc gia đình và những niềm vui bình dị mà Vân trân quý.

Bởi sau ánh đèn sân khấu, những sự kiện và những bộn bề công việc, Vân cũng là một người phụ nữ mong muốn có một mái ấm bình yên, có người để sẻ chia và có những phút giây được sống thật với cảm xúc của mình.

Vân tin rằng, hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao. Đôi khi, hạnh phúc nằm trong một cái ôm, một lời hỏi han, một hành động giúp đỡ đúng lúc hay đơn giản là sự hiện diện của một người luôn sẵn lòng lắng nghe mình.

Vân xin gửi lời cảm ơn đến anh Phú vì những điều anh đã và đang dành cho Vân. Cảm ơn anh vì sự quan tâm, sẻ chia và những hành động thiết thực trong cuộc sống. Và cũng xin gửi đến tất cả quý vị khán giả, những người yêu mến Phi Thanh Vân trên khắp mọi miền Tổ quốc và các kiều bào ở nước ngoài lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy một người để yêu thương, một người để sẻ chia và một người cùng mình đi qua những ngày vui, những lúc khó khăn của cuộc sống. Bởi sau tất cả, điều quý giá nhất không phải là ai hy sinh nhiều hơn, mà là cả hai đều cảm thấy được yêu thương, được tôn trọng và được trân trọng trong chính mối quan hệ của mình.

Trân trọng và yêu thương!".