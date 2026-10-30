Tuyển Trung Quốc hạ gục Pháp đầy nghẹt thở, đối đầu Brazil ở tứ kết World Cup

Trung Quốc thắng luân lưu đầy nghẹt thở

Rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam), tuyển trẻ U17 nữ Trung Quốc có trận đấu vòng 1/16 U17 nữ World Cup gặp tuyển Pháp. Đúng như dự đoán, trận đấu đã diễn ra với thế trận cực kỳ căng thẳng và kịch tính.

Trước một đối thủ mạnh hơn về thể hình và thể lực, các cô gái Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 34% so với 66% của Pháp. Đại diện của châu Á cũng chỉ thực hiện được 5 pha dứt điểm, 0 lần trúng đích so với 12 cú sút, 4 lần trúng đích của Pháp.

Trong trận này, U17 nữ Pháp nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay từ đầu, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Trung Quốc. Thủ môn Niu Ziqi của Trung Quốc đã thực hiện một số pha cứu thua quan trọng trong hiệp một, bao gồm cả pha cản phá trên vạch vôi để từ chối cú sút nguy hiểm nhất của Pháp. Pháp đã có tới chín cú sút chỉ riêng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, U17 Trung Quốc dần ổn định nhịp độ, thực hiện các pha phản công trong khi vẫn duy trì nền tảng phòng ngự, tạo ra một số pha tấn công nguy hiểm. Phút 64, cú sút từ góc hẹp của Yang Yuhan chạm xà ngang nhưng bị trọng tài thổi việt vị.

Các cô gái Trung Quốc vượt qua Pháp để tiến vào tứ kết World CUp.

Ngay sau đó, đội tuyển Trung Quốc được hưởng một quả phạt đền, nhưng trọng tài người Bolivia, sau khi xem lại tình huống, đã phán quyết rằng cầu thủ Pháp không phạm lỗi và quả phạt đền bị hủy bỏ. Sau 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số vẫn là 0-0, và trận đấu bước vào loạt sút luân lưu.

Trong loạt sút luân lưu, thủ môn Niu Ziqi tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc xuyên suốt trận đấu, cản phá thành công hai quả phạt đền. Trung Quốc thực hiện thành công bốn trong năm quả phạt đền, qua đó đánh bại Pháp với tỷ số 4-3 để tiến vào tứ kết.

Chiến thắng này đánh dấu thành tích tốt nhất trong lịch sử đội tuyển bóng đá nữ U17 Trung Quốc tại World Cup. Đối mặt với một đội bóng châu Âu mạnh mẽ với hệ thống đào tạo trẻ bài bản và kinh nghiệm thi đấu ấn tượng, các cầu thủ trẻ Trung Quốc đã vượt qua áp lực của một trận đấu kéo dài, dựa vào hàng phòng ngự kiên cường và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn để giành chiến thắng.

Ở trận đấu tiếp theo, U17 nữ Trung Quốc sẽ gặp một đội bóng mạnh khác, Brazil, để tranh một suất vào bán kết.

Nhật Bản cũng góp phần làm rạng danh Đông Á

Cũng tại vòng 1/16 World Cup, U17 nữ Nhật Bản có chiến thắng đầy thuyết phục trước U17 nữ Kenya.

Các cô gái xứ Phù Tang cho thấy sự áp đảo khi kiểm soát bóng tới 77%, thực hiện tới 29 pha dứt điểm. Sau rất nhiều cú sút, họ đã đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Kenya, khả năng Nhật Bản đã ghi thêm nhiều bàn thắng.

Nhật Bản có chiến thắng thuyết phục.

Chiến thắng của Nhật Bản góp phần chứng minh cho sức mạnh của các đại diện thuộc khu vực Đông Á ở kỳ World Cup năm nay. Cả 3 đội gồm Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc đều đã tiến vào vòng tứ kết.

Ở vòng tứ kết, ngoài cặp Trung Quốc gặp Brazil thì cặp đấu giữa U17 nữ Triều Tiên gặp Mỹ cũng rất đáng chờ đợi. Trong khi đó, U17 nữ Nhật Bản sẽ chạm trán Ghana.

Tiểu Lâm Mộc