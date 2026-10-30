Sáng nay - 30/10, một đoàn tàu đặc biệt vừa khởi hành từ ga Hà Nội

Sáng 30/10, đoàn tàu du lịch mang tên “Hành trình về với xứ Trà” chính thức khởi hành từ ga Hà Nội, đưa du khách đến Thái Nguyên tham dự Festival Trà Quốc tế năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11.

“Hành trình về với xứ Trà” được hình thành từ sự phối hợp giữa ngành Du lịch Thái Nguyên, ngành Đường sắt và các đơn vị liên quan. Trên tuyến kết nối Hà Nội với ga Lưu Xá (Thái Nguyên), trải nghiệm văn hóa trà được kết nối với những điểm đến lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng địa phương.

Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên. Ảnh: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Trong dịp Festival, tuyến tàu dự kiến khai thác 6 chuyến vào các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11. Mỗi chuyến phục vụ khoảng 250 hành khách. Tàu xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h20 và đến ga Lưu Xá lúc 8h20. Ở chiều về, tàu rời ga Lưu Xá lúc 17h10 và trở lại ga Hà Nội lúc 19h20.

Mỗi đoàn tàu gồm 6 toa, trong đó có 1 toa cộng đồng và 5 toa khách. Du khách có thể thưởng thức các tiết mục văn nghệ, giao lưu và thưởng trà ngay trên tàu. Những hoạt động này mang đến cơ hội để du khách tìm hiểu văn hóa trà Thái Nguyên trong suốt hành trình.

Chuyến tàu Di sản không chỉ kết nối hành trình Hà Nội - Thái Nguyên mà còn mở ra những trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc. Ảnh: Thainguyen.gov.vn

5 tour khám phá xứ Trà từ ga Lưu Xá

Không chỉ mang đến trải nghiệm trên tàu, “Hành trình về với xứ Trà” còn kết nối du khách với các điểm tham quan nổi bật của Thái Nguyên. Khi đến ga Lưu Xá, du khách có thể tiếp tục hành trình bằng các tour được thiết kế sẵn, phù hợp với quỹ thời gian và nhu cầu trải nghiệm.

Trung tâm Khai thác, Xúc tiến phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên bố trí nhân sự thường trực tại ga Lưu Xá để tư vấn, giới thiệu tour và kết nối các đơn vị cung ứng dịch vụ. Du khách có thể lựa chọn 4 chương trình tham quan trong ngày hoặc một hành trình kéo dài hai ngày một đêm.

Với tour “Tân Cương tinh hoa - Sắc bản Thái Hải”, du khách được đến vùng chè Tân Cương, tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng trà và khám phá văn hóa cộng đồng tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải.

Tour “Cầu Đá trà xanh - La Bằng sơn thủy” kết nối các vùng chè Cầu Đá, La Bằng với Hồ Núi Cốc. Du khách có cơ hội tìm hiểu nghề làm chè, gặp gỡ người dân địa phương và khám phá cảnh quan thiên nhiên.

Trong khi đó, tour “Huyền tích Đuổm - Hương trà Khe Cốc” đưa du khách đến đền Đuổm, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với danh tướng Dương Tự Minh, trước khi tiếp tục khám phá vùng trà Khe Cốc, xã Vô Tranh.

Tour “Sắc màu di sản - Hương trà Trại Cài” kết hợp tham quan vùng chè Trại Cài với Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các điểm đến văn hóa khác. Hành trình giúp du khách tìm hiểu nghề làm chè truyền thống và đời sống văn hóa đa dạng của các dân tộc.

Tour “Mây ngàn Shan Tuyết - Sóng nước Hồ Ba Bể” kéo dài hai ngày một đêm cũng là lựa chọn đáng chú ý. Chương trình đưa du khách khám phá vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc, hồ Ba Bể, động Hua Mạ và các điểm du lịch cộng đồng lân cận.

Du khách quốc tế tìm hiểu quy trình chế biến chè thủ công tại Hợp tác xã Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên, một trong những điểm đến của hành trình khám phá xứ Trà. Ảnh: Chinhphu.vn

Thời gian qua, ngành Đường sắt đã đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch như đoàn tàu “Hành trình kết nối di sản miền Trung” trên tuyến Huế - Đà Nẵng, “Hà Nội 5 cửa ô” và “Hoa Phượng Đỏ” trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Các mô hình này kết hợp vận tải đường sắt với trải nghiệm văn hóa, lịch sử và cảnh quan tại địa phương.

Sau Festival, tuyến tàu Hà Nội - Thái Nguyên được định hướng khai thác thường xuyên với tần suất 2 chuyến mỗi tuần vào dịp cuối tuần. Lịch trình cụ thể sẽ được các đơn vị xây dựng dựa trên phương án vận hành và nhu cầu thực tế.

“Hành trình về với xứ Trà” được kỳ vọng sẽ mở thêm lựa chọn du lịch cuối tuần cho người dân Thủ đô, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa trà và thúc đẩy hoạt động du lịch tại Thái Nguyên.