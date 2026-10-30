Nữ nghệ sĩ SN 1949 không vào viện dưỡng lão, tự mua đất nghĩa trang: Bị nhồi máu cơ tim lại tưởng... trúng gió

Danh ca Giao Linh sinh năm 1949, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến qua những ca khúc như Sầu tím thiệp hồng, Vùng lá me bay... Ở tuổi 77, bà vẫn gắn bó với sân khấu nhưng đã thay đổi nhiều thói quen sau biến cố sức khỏe.

Không vào viện dưỡng lão, chủ động thu xếp chuyện cuối đời

Trong cuộc phỏng vấn với VietNamNet tháng 10/2026, Giao Linh cho biết bà chủ yếu sống tại TP.HCM, thỉnh thoảng ra nước ngoài thăm gia đình. Sau khi chồng qua đời năm 2021, nữ ca sĩ chọn ở cùng vợ chồng một người cháu thay vì vào viện dưỡng lão. Các cháu chăm sóc bà chu đáo, còn bà vẫn chủ động sinh hoạt và dành thời gian riêng cho bản thân.

Sau khi chồng qua đời, nữ ca sĩ chọn ở cùng vợ chồng người cháu thay vì vào viện dưỡng lão - Ảnh: FBNV

Nữ danh ca tiếp tục giữ căn hộ tại khu vực Quận 7 cũ, nơi người chồng quá cố đích thân lựa chọn và trang trí. Dù có người khuyên bán nhà để chuyển đến chỗ thuận tiện hơn, bà không đồng ý vì muốn lưu giữ kỷ niệm. Giao Linh còn tiết lộ đã mua một phần đất tại nghĩa trang ở khu vực Quận 9 cũ để chuẩn bị nơi an nghỉ sau này. Bà muốn tự thu xếp những việc có thể làm trước, tránh để người thân phải lo liệu quá nhiều.

Ở tuổi ngoài 70, Giao Linh vẫn nhận lời biểu diễn và tham gia các dự án nghệ thuật. Tuy nhiên, bà không còn đặt nặng chuyện thu nhập hay danh tiếng. Với nữ ca sĩ, việc đi hát hiện nay chủ yếu xuất phát từ tình yêu nghề và mong muốn gặp lại khán giả.

Nhồi máu cơ tim lại tưởng... trúng gió

Ít ai biết, năm 2017, Giao Linh trải qua một biến cố tim mạch nghiêm trọng. Theo VnExpress, ngày 28/6 năm đó, khi đang thu âm đến bài hát thứ năm, bà cảm thấy mệt, tức ngực và phải ngồi nghỉ. Nghĩ mình bị trúng gió, nữ ca sĩ nhờ người cạo gió rồi trở về nhà. Sáng hôm sau, chồng bà phát hiện huyết áp xuống thấp bất thường và đưa vợ đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ở tuổi ngoài 70, nữ nghệ sĩ vẫn nhận lời biểu diễn và tham gia các dự án nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Giao Linh bị nhồi máu cơ tim. Do tình trạng trở nặng, nhịp tim giảm, bà được can thiệp đặt ba stent động mạch vành. Sau 10 ngày điều trị, nữ ca sĩ xuất viện, nghỉ dưỡng vài tháng rồi mới trở lại sân khấu.

Giao Linh cho biết bà đã hạn chế nhận show diễn, chú ý uống thuốc đúng giờ và luôn mang thuốc theo người. Đến tháng 10/2026, bà nói bản thân duy trì tập thể dục, ăn uống điều độ và kiểm tra sức khỏe tim mạch. Trong lần khám gần nhất tại Canada, bác sĩ thông báo tình trạng tim của bà ổn định.

Người cao tuổi cần làm gì để bảo vệ sức khỏe tim mạch?

Theo tài liệu cập nhật tháng 9/2026 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhồi máu cơ tim xảy ra khi dòng máu nuôi cơ tim bị gián đoạn đột ngột, thường do cục máu đông hình thành tại mảng xơ vữa trong động mạch vành. Khi thiếu oxy, các tế bào cơ tim có thể bị tổn thương nhanh chóng. Vì vậy, thời gian từ lúc xuất hiện triệu chứng đến khi được cấp cứu có ảnh hưởng lớn đến khả năng hồi phục.

Nhiều người cho rằng nhồi máu cơ tim phải gây đau ngực dữ dội, nhưng thực tế không phải trường hợp nào cũng như vậy. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết đau hoặc khó chịu ở ngực vẫn là triệu chứng thường gặp nhất ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, phụ nữ, người cao tuổi và người mắc đái tháo đường có thể xuất hiện những biểu hiện ít điển hình hơn. Đó là khó thở, mệt bất thường, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh hoặc đau lan lên vai, lưng, cổ và hàm.

Tháng 6/2026, báo Sức khỏe và Đời sống dẫn lời BS.CKII Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết khi cơ tim đã bị tổn thương không hồi phục, ngay cả việc tái thông mạch máu thành công cũng không thể giúp chức năng tim trở lại hoàn toàn như ban đầu. Thực tế điều trị tại bệnh viện này cũng ghi nhận nhiều trường hợp đến muộn vì nhầm dấu hiệu tim mạch với bệnh tiêu hóa.

Vì vậy, khi một người xuất hiện đau hoặc tức ngực bất thường, nhất là kèm khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hay buồn nôn, gia đình cần nghĩ đến khả năng cấp cứu tim mạch. Người bệnh không nên tự cạo gió, xoa bóp hoặc chờ qua đêm để xem triệu chứng có giảm hay không. Cách xử trí phù hợp là gọi 115 để được hướng dẫn và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

Để phòng bệnh, người cao tuổi nên theo dõi huyết áp, kiểm tra mỡ máu và đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ. Với người bị tăng huyết áp, AHA khuyến nghị dùng máy đo ở bắp tay, ngồi nghỉ ít nhất 5 phút, đo hai lần cách nhau một phút và ghi kết quả. Không tự ngừng thuốc khi chỉ số ổn định.

Vận động đều đặn cũng có lợi cho tim. WHO khuyến nghị người từ 65 tuổi trở lên thực hiện 150 đến 300 phút hoạt động thể lực cường độ vừa mỗi tuần, nếu sức khỏe cho phép, kết hợp tập sức mạnh và thăng bằng. Có thể bắt đầu bằng những quãng đi bộ ngắn rồi tăng dần. Người có bệnh tim cần hỏi bác sĩ về mức tập an toàn.

Về ăn uống, WHO khuyến nghị tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày, kể cả lượng có trong nước mắm, gia vị và thực phẩm chế biến sẵn. Bữa ăn nên có rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế chất béo bão hòa. Tránh thuốc lá, khói thuốc, ngủ đủ và đều đặn cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Người mắc bệnh tim cần tái khám đúng hẹn, dùng thuốc theo đơn và thông báo với bác sĩ khi có dấu hiệu bất thường.