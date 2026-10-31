Nam diễn viên thôi chức lãnh đạo, bỏ phố về Đồng Tháp sống trong nhà vườn 20.000 m2

Minh Luân sinh năm 1985, quê Đồng Tháp. Anh từng theo học tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, sau đó bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên. Sở hữu gương mặt điển trai, ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên, Minh Luân nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình. Minh Luân để lại nhiều ấn tượng qua các bộ phim: Ở Rể, Mật Mã Chuông Gió, Con Gái Bố Già, Lời Nguyền Lúc 0 Giờ,...

Không chỉ đóng phim, Minh Luân còn thử sức với ca hát và hoạt động sân khấu. Anh từng tham gia nhiều vở diễn tại Sân khấu Kịch Hồng Vân và từng có khoảng thời gian đảm nhận vị trí Phó giám đốc. Tuy nhiên, từ giai đoạn dịch COVID-19, Minh Luân quyết định xin thôi giữ chức vụ này để giảm bớt áp lực công việc và có thêm thời gian cho bản thân, gia đình.

Minh Luân là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình

Dù không còn đảm nhận vị trí quản lý, nam diễn viên không vì thế mà rời xa sân khấu. Anh vẫn duy trì sự gắn bó với Sân khấu Kịch Hồng Vân, tham gia một số vở diễn khi có lịch phù hợp. Năm 2025, Minh Luân tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong vở Một Cuộc Chiến Khác và giành Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc.

Những năm gần đây, Minh Luân cũng tiếp tục tham gia một số dự án điện ảnh và truyền hình, trong đó có Hai Muối, Phơi Sáng, Nỗi Đau Ký Ức. Ngoài diễn xuất, nam nghệ sĩ còn đi hát và kinh doanh nước hoa.

Ngoài phim ảnh, Minh Luân còn tham gia các vở diễn ở sân khấu

Với gần 20 năm theo đuổi nghệ thuật, nam diễn viên xây dựng được chỗ đứng riêng, duy trì công việc ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn sân khấu. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của Minh Luân có phần thong thả hơn so với giai đoạn trước.

Nam diễn viên thường xuyên di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Tháp để vừa duy trì công việc nghệ thuật, vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Mỗi khi trở về quê, anh dành nhiều thời gian ở khu vườn rộng gần 20.000 m2 của gia đình. Đây là nơi trồng nhiều loại cây ăn trái, cây kiểng và cũng là không gian để các thành viên sum họp, nghỉ ngơi.

Minh Luân sống chậm lại, thường về quê ở Đồng Tháp tận hưởng con sống thôn quê

Trên trang cá nhân, Minh Luân thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường tại quê nhà. Khi thì anh xuất hiện giữa vườn cây, lúc lại thu hoạch trái chín, chăm sóc mai và cây cảnh hoặc tận hưởng những bữa ăn giản dị cùng người thân. Khu vườn có nhiều loại cây ăn trái quen thuộc của miền Tây như mít, xoài, mận, chuối, măng cụt, mãng cầu, dừa... Không gian xanh mát, rộng rãi cùng nhịp sinh hoạt gần gũi thiên nhiên mang đến hình ảnh khá khác với vẻ chỉn chu, lịch lãm thường thấy của nam diễn viên trên màn ảnh.

Minh Luân từng chia sẻ gia đình có gần 20 công đất ở quê. Khu vườn không được xây dựng theo hướng kinh doanh nông nghiệp mà chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi của người thân. Với nam diễn viên, đây là nơi để các thành viên trong gia đình có thể trở về, quây quần bên nhau sau những ngày làm việc. Những hình ảnh nam diễn viên tự tay chăm cây, thu hoạch hoa trái khiến nhiều người nhận xét cuộc sống hiện tại của anh mang đậm chất điền viên, bình yên và thư thái.

Minh Luân thường di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Tháp

Khu vườn trái cây của gia đình nam diễn viên

Minh Luân thích thú chia sẻ cuộc sống làm nông của mình trên trang cá nhân

Minh Luân vẫn còn độc thân ở tuổi 41

Ảnh: FBNV