Không phải latte hay đá xay, đây mới là ly matcha "đắt giá", vị ngon bùng nổ khiến ai thử một lần cũng mê

Mỗi khi cơn gió thu tràn về qua từng góc phố, thành phố dường như bấm nút chậm lại. Nhìn qua khung cửa kính, những vòm cây ven đường bắt đầu thay áo, nhuộm một màu vàng hanh hao rất đặc trưng. Trong cái không khí se lạnh mơn trớn trên da thịt ấy, khát khao được ôm trọn một tách đồ uống nóng hổi trong lòng bàn tay lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nhiều người nghĩ matcha là câu chuyện của mùa hè bức bối với những ly đá xay mát lạnh. Nhưng với những tâm hồn "trót yêu" sắc xanh thanh tao ấy, mùa thu mới chính là khoảng thời gian hoàn hảo nhất để thưởng thức matcha - một phiên bản matcha ấm áp, tinh tế và ngát hương hoa.

Nếu như ly latte hằng ngày đã trở nên quá quen thuộc, hãy để bản giao hưởng matcha dừa hoa mộc làm mới gu thưởng thức của bạn trong mùa này.

Không giống với những thức uống dành cho mùa thu đông đậm gia vị nếp gừng, cũng chẳng ngọt sắc ngấy ngấy như các loại kem béo quá đà, thức uống này là một khoảng lặng dịu dàng: Vị đắng nhẹ sâu lắng của matcha hòa quyện cùng cái béo thanh của nước cốt dừa, nhấn xuyến bằng hương hoa mộcbay bổng. Tất cả hòa quyện thành một sắc xanh nhạt ấm áp, quyến rũ đến lạ kỳ.

1. Tại sao lại là matcha, hoa mộc và dừa?

Matcha - Linh hồn của thức uống

Matcha không phải là loại trà xanh thông thường. Nó là loại nguyên liệu được nghiền mịn tỉ mỉ từ những cối đá granite, từng hạt bột đạt đến độ mịn tuyệt đối, gói gọn trọn vẹn tinh túy đất trời. Một mẻ matcha chuẩn chỉnh sẽ chiêu khao bạn bằng hương thơm thảo mộc mộc mạc, vị chát đắng dịu dàng nơi đầu lưỡi rồi nhanh chóng nhường chỗ cho hậu vị ngọt thanh sâu thăm thẳm.

Trong ly nước này, matcha đóng vai trò là "nốt nhạc chính". Dù cho thêm dừa béo hay hoa mộc thơm nồng, khí chất thanh cao của matcha vẫn vẹn nguyên, nâng tầm toàn bộ hương vị.

Nước cốt dừa giúp món ăn có kết cấu mịn hơn

Nếu matcha là nét vẽ cá tính, thì sữa dừa lại là lớp nền xoa dịu dịu dàng. Kết cấu sánh mịn cùng vị ngọt béo tự nhiên của nước cốt dừa giúp trung hòa hoàn hảo vị đắng nhẹ của trà, đồng thời làm nổi bật hương hoa mộc.

So với sữa bò quen thuộc, nước cốt dừa mang một nét thanh nhã, mộc mạc rất riêng. Khi được đun ấm đúng độ, nước cốt dừa mang lại cảm giác dễ chịu, tròn vị và để lại dư vị vô cùng thanh mát.

Hoa mộc - "Nụ hôn" tinh tế của mùa thu

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu mùa thu vắng bóng hoa mộc. Hương thơm của hoa mộc không gắt, không nồng mà cứ thoang thoảng, len lỏi như một vệt nắng vàng óng ả. Mấy cánh hoa vàng li ti rắc nhẹ lên lớp bọt xanh dịu không chỉ tạo nên visual "đắt giá", thanh lịch mà còn tỏa ra tầng hương hoa tao nhã khó cưỡng.

Vào một buổi chiều mùa thu, khi bạn pha một cốc thức uống này, điều đó không đơn thuần chỉ là pha chế đồ uống. Mà đó còn như một "nghi lễ" tự vỗ về bản thân. Mỗi thao tác chậm rãi, từng bước chuẩn bị đều mang lại sự thư thái tuyệt đối.

2. Nguyên liệu cần thiết

Nguyên liệu chính: 5-8g bột matcha, 30-40ml nước nóng pha bột matcha (khoảng 80°C), 200-250ml nước cốt dừa, 15-25g mật ong hoa mộc, một ít hoa mộc khô, 100-115ml nước nóng (tùy chọn điều chỉnh độ đậm), 100ml kem tươi và một chút sữa đặc.

Dụng cụ: Ly thủy tinh trong suốt, nồi nhỏ chịu nhiệt, rây lọc matcha mịn, chasen (chổi đánh trà bamboo) hoặc máy tạo bọt cầm tay, cốc đong, thìa khuấy.

Mẹo chọn nguyên liệu từ Bếp Bột matcha: Chọn loại trà tươi, có màu xanh lam nõn chuối bắt mắt, mùi thơm thảo mộc rõ rệt. Nước cốt dừa: Lắc đều trước khi dùng để tránh bị tách nước. Hoa mộc khô: Lựa cánh hoa sạch, vàng tươi, không bị xỉn màu.

3. Công thức chi tiết pha matcha dừa hoa mộc

Bước 1: "Sưởi ấm" chiếc ly và phủ nền mật ong hoa mộc

Rót nước nóng vào ly thủy tinh, xoay nhẹ để thân ly ấm đều rồi đổ đi, lau khô. Bước tráng ly này giữ nhiệt cho đồ uống cực tốt, đồng thời giúp các nguyên liệu không bị "sốc nhiệt" gây tách lớp. Cho 15-25g mật ong hoa mộc vào đáy ly ấm. Dùng thìa phết nhẹ cho mật dàn đều. Đừng cố làm tan hết, giữ lại vài cánh hoa chìm dưới đáy sẽ tạo điểm nhấn đầy tính nghệ thuật.

Bước 2: Đánh trà matcha

Rây bột matcha vào bát, rót 30-40ml nước nóng (chuẩn 80°C). Dùng chasen đánh nhanh tay theo hình chữ Z cho đến khi bột tan mịn, phủ một lớp bọt lăn tăn màu xanh ngọc bích sành điệu.

Bước 3: Đun ấm nước cốt dừa

Rót nước cốt dừa vào nồi nhỏ, đun lửa thật nhỏ. Khuấy đều tay cho nước cốt dừa ấm lên nhẹ nhàng (không được để sôi). Sữa dừa đủ ấm sẽ dậy mùi thơm ngậy mà không bị vón cục hay tạo màng. Rót sữa dừa ấm vào ly mật ong. Tiếp theo, nhẹ nhàng rót dòng trà matcha sánh mịn vào. Bạn sẽ vần vũ ngắm nhìn sắc xanh dịu dàng chìm dần, quyện cùng sắc trắng kem của dừa, tạo nên những đường vân tự nhiên vô cùng êm mắt.

Bước 4: Khuấy đều và tạo lớp bọt mềm mại

Đánh bông kem tươi với một chút sữa đặc cho đến khi hơi lỏng, sau đó đổ từ trên cao xuống, để lớp bọt trắng sữa chảy vào giữa đồ uống, tạo thành một vòng tròn với màu xanh matcha bao quanh phần trung tâm màu trắng sữa; tạo thành điểm nhấn trắng muốt dịu dàng giữa sắc xanh matcha.

Bước 5: Đánh thức thị giác với mộc tê

Cuối cùng, rắc một ít hoa mộc tê khô lên trên thức uống. Lượng hoa mộc tê nên rất ít, chỉ đủ để trang trí. Những cánh hoa vàng óng ánh trên nền xanh nhạt của chiếc cốc chính là "chìa khóa" cuối cùng mở ra nét thơ tinh tế cho ly thức uống mùa thu.

4. Thành phẩm tiêu chuẩn cho một ly matcha hoàn hảo

Một ly matcha dừa hoa mộc chuẩn ngon hoàn hảo sẽ hội tụ đủ các yếu tố:

Sắc: Màu xanh nhạt ấm áp, dịu mắt với lớp bọt mịn màng. Dưới đáy lấp lánh sắc vàng nhẹ của mật ong mộc tê.

Hương: Sự hòa quyện thanh thoát giữa hương trà tươi mát, hương dừa ngậy dịu và nốt mộc tê thanh tao thoang thoảng. Không hương nào lấn át hương nào.

Vị: Mượt mà nơi vòm họng. Vị đắng nhẹ mơn trớn, nhường chỗ cho ngọt thanh của mật và béo nhẹ của dừa. Hậu vị lưu lại sự thanh khiết, thư thái đến khó tả.

Bí quyết "nằm lòng" từ chuyên gia pha chế Tuyệt đối không dùng nước sôi 100°C: Nước quá nóng sẽ làm matcha bị đắng chát và chuyển màu sẫm xỉn. Hãy trung thành với mốc 80°C. Nước cốt dừa chỉ đun ấm, không đun sôi: Nhiệt độ quá cao khiến dừa bị tách dầu, biến chất và mất đi độ mịn mượt. Thứ tự rót quyết định thẩm mỹ: Lớp nền Mật ong -> Sữa dừa ấm -> Trà matcha. Thứ tự này giúp hiệu ứng màu sắc hòa tan tự nhiên và tạo độ phân tầng đẹp mắt nhất. Trang trí vừa đủ: Hoa mộc tê là điểm nhấn, rắc quá tay sẽ làm lấn át hương trà nguyên bản và gây cảm giác lạo xạo khi uống.

Chỉ cần vài phút thong dong trong bếp, bạn đã có ngay một ly matcha dừa hoa mộc chuẩn vị thanh lịch. Trong không gian thu dịu vợi, nhâm nhi tách trà ấm trên tay, nghe một bản nhạc không lời... Bạn sẽ thấy mùa thu này dịu dàng và đáng yêu đến nhường nào!