Highlands mở Matcha Bar: “Trà xịn Nhật Bản" có gánh nổi hương vị thiếu điểm nhấn?

Thời gian qua, matcha đang trở thành một trong những từ khóa hot nhất trên bản đồ đồ uống. Highlands Coffee cũng không ngoại lệ, từ một thương hiệu vốn gắn liền với cà phê và trà Việt nay cũng chính thức nhập cuộc bằng việc ra mắt Matcha Bar tại cửa hàng flagship Bưu điện Sài Gòn.

Đi cùng là bộ sưu tập MatchaĐI được giới thiệu sử dụng Hatsuzumi Kyokou Matcha, dòng trà cao cấp làm từ những búp trà đầu vụ Xuân tại Nhật Bản. Từ quy trình rây trà kỹ lưỡng, kiểm soát nhiệt độ nước nhằm đánh thức vị umami đặc trưng cho đến kỹ thuật đánh matcha tạo lớp bọt mịn, tất cả đều được Highlands nhấn mạnh như một phần trong hành trình mang trải nghiệm matcha nguyên bản đến gần hơn với khách hàng Việt.

Nhưng giữa lúc thị trường đã có quá nhiều lựa chọn matcha, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: MatchaĐI có thực sự khác biệt hay chỉ đơn thuần là một sản phẩm bắt trend? Có như lời đồn? đã ghé thử hai trong số những món đang được nhắc đến nhiều nhất của bộ sưu tập là MatchaĐI Dừa Mây và MatchaĐI Espresso.

MatchaĐI Espresso: Công thức “hot trend” nhưng chưa tạo được điểm nhấn

Nếu MatchaĐI Dừa Mây là bất ngờ thú vị thì MatchaĐI Espresso lại là món để lại nhiều tiếc nuối hơn về hương vị. Sự kết hợp giữa espresso và matcha vốn không còn xa lạ trên thế giới. Đây được xem là công thức dành cho những người vừa yêu vị trà xanh vừa muốn giữ lại cảm giác tỉnh táo từ cà phê. Tuy nhiên, ở phiên bản của Highlands, hai thành phần này dường như vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, thậm chí còn đang tự triệt tiêu ưu điểm của nhau.

Ban đầu, khi các tầng hương vị còn tách biệt, người uống vẫn có thể cảm nhận được vị matcha ở lớp trên cùng. Thế nhưng sau khi khuấy đều, hương vị trở nên khá nhạt nhòa. Espresso chưa đủ mạnh để tạo dấu ấn, trong khi matcha cũng không đủ đậm để giữ vai trò trung tâm. Điều này khiến ly nước rơi vào trạng thái khá cân bằng nhưng thiếu cá tính, mang đến một cảm giác lờ lợ trôi tuột. Không có thành phần nào thực sự nổi bật, và sau khi uống xong, cảm giác lưu lại trong khẩu vị cũng không quá rõ nét.

Với những người thích hương vị nhẹ nhàng, đây có thể là một lựa chọn an toàn. Nhưng với những ai kỳ vọng sự va chạm thú vị giữa hai nguyên liệu vốn có cá tính mạnh, MatchaĐI Espresso có lẽ chưa thực sự đáp ứng được mong đợi của Có Như Lời Đồn?

Nếu không thích sự độc lạ, bạn có thể lựa chọn một món an toàn hơn là MatchaĐI Latte Không có dừa, không có cà phê, ly latte đơn giản cho phép vị matcha thể hiện rõ hơn. Hương trà xuất hiện tương đối tròn vị, lớp sữa giúp cân bằng độ chát mà không làm mất đi đặc trưng của nguyên liệu chính.

Dù vậy, tỷ lệ sữa dường như vẫn hơi lấn lướt, vô tình làm giảm đi chiều sâu và độ nguyên bản của dòng trà vụ xuân đắt đỏ. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người lần đầu tiếp cận matcha hoặc muốn đánh giá chất lượng trà mà không bị các thành phần khác chi phối quá mạnh.

MatchaĐI Dừa Mây: Điểm sáng hiếm hoi vớt vát lại toàn bộ trải nghiệm

Dù matcha pha nước dừa không còn là công thức xa lạ trên thị trường, đây lại là thức uống hiếm hoi làm tốt vai trò của mình trong bộ sưu tập lần này của Highlands. Khi thưởng thức, vị matcha xuất hiện trước với độ chát nhẹ đặc trưng, sau đó là vị ngọt thanh và hương thơm của nước dừa.

Hai thành phần được phối theo hướng cân bằng, không bên nào lấn át hoàn toàn bên nào, tạo nên một cấu trúc vị giác khá mượt mà. So với các dòng matcha nguyên bản, sự xuất hiện của nước dừa khiến tổng thể đồ uống trở nên nhẹ hơn. Hậu vị trà vẫn còn nhưng không kéo dài quá lâu. Độ ngọt ở mức vừa phải, phù hợp với xu hướng đồ uống thanh vị đang được nhiều người ưa chuộng. Đây cũng là món làm mưa làm gió trên mạng xã hội và cũng là món có hương vị dễ nhận diện nhất, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí giải khát mà không làm mất đi cốt cách của trà.

Trong số các món đã thử, MatchaĐI Dừa Mây là sản phẩm đáng nhớ nhất nhờ sự dung hòa giữa chất liệu Nhật Bản và khẩu vị Việt Nam. MatchaĐI Latte là lựa chọn an toàn nhưng dễ chinh phục số đông. Trong khi đó, MatchaĐI Espresso vẫn cần thêm một chút điểm nhấn và sự tinh chỉnh tỷ lệ để thực sự thuyết phục những tín đồ của cả cà phê lẫn matcha.

Nếu đang tò mò về cơn sốt MatchaĐI những ngày qua, Matcha Bar tại Highlands Flagship có lẽ là nơi đáng ghé để tự mình tìm ra câu trả lời. Bởi suy cho cùng, với matcha, gu thưởng thức của mỗi người luôn là thước đo chính xác nhất. Thế nhưng để giữ chân khách hàng sành sỏi ở lại lâu dài, một nguyên liệu tốt vẫn cần một công thức đủ tầm để thực sự tỏa sáng.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!