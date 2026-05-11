Highlands rẻ, Starbucks còn rẻ hơn

Từng có thời gian, Highlands Coffee hay Starbucks Vietnam bị xem là những thương hiệu cà phê “xa xỉ”, khó có thể uống thường xuyên. Với Highlands, giá đồ uống dao động khoảng 35.000 - 65.000 đồng tuỳ loại, còn Starbucks phổ biến từ 80.000 - 125.000 đồng/cốc. Khi đó, không ít người, bao gồm cả tôi, thường nghĩ đây là những thương hiệu chỉ nên “uống cho biết”.

Nhưng vài năm trở lại đây, cảm giác ấy bắt đầu thay đổi. Trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều bài đăng với chung một quan điểm: Starbucks hay Highlands giờ lại trở nên “hợp lý”, thậm chí có phần rẻ hơn so với mặt bằng chung của nhiều quán cà phê và trà sữa hiện nay.

Và thực tế, chỉ cần dạo một vòng quanh các quán cà phê ở Hà Nội hay TP.HCM, không khó để bắt gặp những menu có giá 55.000 - 80.000 đồng cho một cốc nước với size khá nhỏ. Nhiều quán đầu tư decor đẹp để “check-in”, nhưng đồ uống chưa thực sự đặc sắc, không gian chật hoặc khó tìm chỗ ngồi lâu để làm việc.

Bởi mặt bằng giá của nhiều quán cà phê hiện nay đều khá cao, nên mỗi lần lên lịch hẹn hò, thực khách thường mất nhiều thời gian chỉ để tìm một địa điểm đáp ứng đủ các tiêu chí: giá không quá đắt, đồ uống ổn định, không gian thoải mái và có chỗ để xe thuận tiện.

Nếu không tìm được nơi phù hợp, số đông thường rơi vào hai lựa chọn: một là chuẩn bị tinh thần thử một quán mới với tâm thế hên xui, có thể giá cao nhưng đồ uống không ngon, định lượng ít, không gian không như kỳ vọng; hoặc lại quay về những địa điểm quen thuộc như Highlands Coffee và Starbucks Vietnam, bởi ít nhất hai chuỗi này vẫn đáp ứng khá ổn định những tiêu chí cơ bản mà nhiều khách hàng cần khi đi cà phê.

Highlands giờ bị gọi là “cà phê bình dân”, Starbucks cũng không còn quá đắt

Câu chuyện cũng nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng mê cà phê trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng mặt bằng giá đồ uống hiện tại đã thay đổi quá nhanh, đến mức những thương hiệu từng bị gắn mác “đắt đỏ” nay lại trở thành lựa chọn an toàn và hợp lý hơn về mặt trải nghiệm.

Trên các nền tảng mạng xã hội, ai ai cũng phải lên tiếng: “Mấy quán nước giờ ngáo giá tới mức Highlands thành quán nước bình dân”, “So với giá cà phê hiện tại thì Starbucks lại thấy hợp lý”, hay “Ngày xưa một năm chỉ dám uống Starbucks 1-2 lần vì thấy đắt, còn giờ đi mall thấy quán nào cũng 70.000 - 80.000 đồng/cốc, tính ra Starbucks vẫn giữ giá như cũ”.

Theo chia sẻ của nhiều cư dân mạng, vài năm trở lại đây, hàng loạt quán cà phê mới mọc lên với mức giá phổ biến từ 50.000 - 70.000 đồng, thậm chí 75.000 - 80.000 đồng cho một cốc nước. Trong khi đó, không ít quán bị nhận xét có hương vị nhạt nhòa, định lượng ít, không gian chật chội hoặc nằm ở những vị trí không quá thuận tiện. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng số tiền bỏ ra chưa thực sự tương xứng với trải nghiệm nhận lại.

Đặt lên bàn cân với Highlands hay Starbucks - hai thương hiệu đồ uống có độ phủ lớn hàng đầu Việt Nam - không ít người nhận xét các chuỗi lớn hiện lại có mức giá “dễ chịu” hơn so với kỳ vọng.

Giá không đổi, ưu đãi nhiều: Lý do Highlands và Starbucks ngày càng “hợp ví”

Một trong những lý do được nhắc đến nhiều nhất là việc cả Highlands và Starbucks khá ít tăng giá trong nhiều năm qua. Thậm chí, hai thương hiệu này còn liên tục tung ra các chương trình ưu đãi trên ứng dụng riêng.

Highlands thường xuyên phát voucher mua 1 tặng 1, mua nước tặng bánh, giảm 30.000 - 50.000 đồng cho các hóa đơn đạt mức quy định. Trong khi đó, Starbucks triển khai các gói voucher 260.000 đồng và 320.000 đồng trên ứng dụng, đi kèm hàng loạt ưu đãi như upsize miễn phí, giảm tới 50% hay mua 1 tặng 1. Ngoài ra, khách hàng mang bình cá nhân, thanh toán không tiếp xúc hoặc mua vào các ngày khuyến mãi cố định trong tuần còn có thể được giảm thêm từ 10.000 - 25.000 đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, nhiều người cho rằng mức giá thực tế “mềm” hơn đáng kể, đặc biệt với nhóm khách thường xuyên ngồi cà phê làm việc.

Bên cạnh đó, việc cả hai thương hiệu đều có size đồ uống rõ ràng cũng được xem là một điểm cộng lớn. Không ít người cho rằng khi thử một quán mới, trải nghiệm mua nước đôi khi giống như “mở túi mù” vì không biết chính xác định lượng nhận được nhiều hay ít. Trong khi đó, với Highlands và Starbucks, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn size phù hợp nhu cầu và cảm thấy mức giá tương xứng hơn với dung tích sản phẩm.

Yếu tố mặt bằng cũng là điều được nhiều người nhắc tới. Phần lớn cửa hàng của Highlands và Starbucks đều nằm ở các vị trí trung tâm, thuận tiện đi lại. Không gian quán thường rộng rãi, thoáng, có chỗ để xe, thậm chí nhiều nơi còn có nhân viên trông xe. Với nhiều khách hàng, đây là những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn địa điểm ngồi làm việc, gặp gỡ hay học tập trong thời gian dài.

Ngoài ra, do là các thương hiệu lớn, nhiều người cho rằng hai chuỗi này có lợi thế về sự ổn định trong chất lượng đồ uống. Nguyên liệu, quy trình pha chế hay công thức sản phẩm đều được tiêu chuẩn hóa nên hạn chế tình trạng “hên xui” về hương vị như ở một số quán cà phê nhỏ lẻ.

Chất lượng dịch vụ cũng là yếu tố góp phần giữ chân khách hàng. Nhân viên tại các chuỗi lớn thường được đào tạo bài bản, phong cách phục vụ đồng đều và chuyên nghiệp hơn. Song song với đó, hệ thống ứng dụng tích điểm, đổi ưu đãi hay quà tặng thành viên cũng khiến nhiều khách hàng có xu hướng quay lại thường xuyên hơn.

Không chỉ dừng ở đồ uống hay bánh ngọt, nhiều khách hàng thân thiết của Starbucks và Highlands còn sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm đi kèm như bình nước, cốc giữ nhiệt hay merchandise của thương hiệu. Điều này giúp hai chuỗi cà phê tạo được tệp khách hàng trung thành và duy trì mức độ nhận diện mạnh mẽ trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường F&B cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc nhiều quán cà phê mọc lên bán đồ uống với mức giá ngang hoặc thậm chí cao hơn các chuỗi lớn khiến người tiêu dùng bắt đầu cân nhắc kỹ hơn về giá trị nhận lại. Khách hàng hiện nay không chỉ trả tiền cho một cốc nước mà còn quan tâm đến chất lượng, lượng đồ uống, không gian, dịch vụ, vị trí hay các chương trình ưu đãi đi kèm.

Rõ ràng, người tiêu dùng luôn có quyền lựa chọn, và khi những ông lớn như Highlands Coffee hay Starbucks Vietnam với bề dày hoạt động, lợi thế chuỗi rộng khắp và thị phần khổng lồ đã xây dựng được thương hiệu, trải nghiệm cùng hệ sinh thái khách hàng quá mạnh, các quán nhỏ sẽ rất khó tồn tại nếu không tạo ra giá trị thực sự tương xứng với mức giá bán ra.