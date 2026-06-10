"Nữ hoàng băng nhạc" Tài Linh xuất hiện tuổi 70, ai cũng ngỡ ngàng

Mới đây, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã đến đám tang của bà bầu quyền lực hải ngoại Thúy Uyển. Được biết, đích thân ca sĩ tỷ phú Hà Phương bay từ New York tới California để đứng ra lo liệu, chủ trì tang lễ cho bà bầu Thúy Uyển vì đây là người cô coi như người mẹ thứ hai, nặng nghĩa ân tình.

Tài Linh (bên phải) và NSƯT Ngọc Huyền

Trong đó, gây bất ngờ nhất là sự xuất hiện của nữ hoàng băng đĩa Tài Linh. Tài Linh vốn đã giải nghệ từ rất lâu và hiếm khi xuất hiện trước ống kính hay trong bất cứ sự kiện nào, nên khán giả và đồng nghiệp vô cùng bất ngờ khi thấy bà tới dự đám tang.

Đây cũng là lần xuất hiện hiếm hoi của Tài Linh sau lần bà dự tang lễ của NSƯT Ngọc Đáng cách đây 5 năm. Ở tuổi 70, nữ nghệ sĩ vẫn đẹp và khỏe mạnh. Bà niềm nở hỏi han các đồng nghiệp và được mọi người vây quanh thăm hỏi.

Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhuận, sinh năm 1956 tại TP.HCM. Sinh ra trong ra đình có 7 chị em, do ba mất, cuộc sống khó khăn, nên Tài Linh đã theo chị gái Tài Lương là nghệ sĩ cải lương ở đoàn Sài Gòn 3, làm nhân viên bán vé.

Từ đây, bà được các nghệ sĩ như Lan Chi, Thuý Lan dạy những câu hát đầu tiên của cổ nhạc. Ngoài ra, Tài Linh còn học thêm với nhạc sĩ Duy Khanh và được các nghệ sĩ như Thanh Điền, Thanh Kim Huệ khen ngợi.

Tài Linh lần đầu đứng trên sân khấu đoàn Sài Gòn 3 với vở cải lương "Mái tóc người vợ trẻ". Năm 1981, may mắn đã đến với Tài Linh khi bà được nghệ sĩ Quốc Trầm, bầu đoàn cải lương Nha Trang mời về làm đào chính và đi diễn ở các tỉnh miền Trung.

Sau đó, nữ nghệ sĩ được khán giả ái mộ qua các vở tuồng như "Công chúa tóc thơm", "Cây gậy thần", "Tình ca biên giới"… Từ năm 1981 đến năm 1988, Tài Linh là đào chính của nhiều đoàn hát nổi tiếng.

Vốn là nghệ sĩ cải lương, nhưng khi xuất hiện trong đĩa nhạc "Mưa bụi 1", Tài Linh đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sau thành công của "Mưa bụi", bà được mệnh danh là "Nữ hoàng băng đĩa nhạc".

Là nghệ sĩ hàng đầu, nhưng cuộc sống của Tài Linh giản dị. Năm 2004, nữ nghệ sĩ qua Mỹ định cư và làm kinh doanh. Những năm qua, bà gần như ở ẩn, rút khỏi showbiz trong sự hụt hẫng, tiếc nuối của người hâm mộ.

