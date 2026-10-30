Nam diễn viên nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng: Từ nhân viên soát vé đến "gương mặt nghìn tỷ", mỗi tháng ra một phim

Sau cơn sốt của Trại Buôn Người, Steven Nguyễn tiếp tục trở thành cái tên được chú ý trên màn ảnh rộng khi góp mặt trong Chị Chị Em Em 3. Nam diễn viên thử sức với vai Văn Cường, một công tử giàu có vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp. Sự thay đổi màu sắc nhân vật giúp Steven Nguyễn có thêm cơ hội thể hiện những khía cạnh khác trong diễn xuất.

Khi Chị Chị Em Em 3 vẫn đang "nóng máy" khi chỉ mới công chiếu thì thông tin Steven Nguyễn góp mặt trong phim Bắt Cá Ba Tay. Không chỉ vậy, theo dự kiến, cuối tháng 12 tới nam diễn viên còn đóng chính với Hồng Đào trong Người Mẹ Xấu.

Nếu như đầu năm, nam diễn viên duy trì sức nóng bằng bộ phim truyền hình dài hơi thì giai đoạn cuối năm với Steven Nguyễn như màn chạy nước rút với 4 phim, qua đó tạo độ phủ sóng truyền thông liên tục.

Nhiều dân tình đùa rằng cuối năm 2026, cứ thảm đỏ nào sáng đèn là sẽ có Steven Nguyễn

Trước đó, vào tháng 9, nam diễn viên cùng dàn cast Trại Buôn Người đã có một mùa phim đáng chú ý tại phòng vé. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, liên tục được bàn luận trên mạng xã hội và đạt doanh thu ấn tượng. Tính đến chiều 29/10, Trại Buôn Người đã vượt mốc 489 tỷ đồng, vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé nội địa.

Khi đặt cạnh thành tích của Mưa Đỏ, dấu ấn phòng vé của Steven Nguyễn càng trở nên nổi bật. Tổng doanh thu của hai bộ phim vượt mốc 1.000 tỷ đồng, đưa Steven Nguyễn vào nhóm diễn viên được nhắc đến với danh xưng "gương mặt nghìn tỷ". Trong 3 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt có 2 bộ phim có mặt của nam diễn viên sinh năm 1991.

Steven Nguyễn góp mặt trong 2/3 bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt

Ttrước khi liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh và truyền hình được chú ý, con đường theo đuổi nghệ thuật của Steven Nguyễn không hề bằng phẳng. Nam diễn viên từng trải qua nhiều công việc để trang trải cuộc sống và duy trì đam mê diễn xuất, trong đó có cả công việc nhân viên soát vé. Không phải cái tên vụt sáng chỉ sau một vai diễn, nam diễn viên đã có quãng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội và kiên trì với lựa chọn của mình.

Bước ngoặt lớn đến với Steven Nguyễn khi tham gia Mưa Đỏ. Bộ phim tạo tiếng vang tại phòng vé, đồng thời giúp nam diễn viên được đông đảo khán giả biết đến hơn. Từ dấu ấn trên màn ảnh, tên tuổi của Steven Nguyễn xuất hiện với tần suất dày hơn, nhận được nhiều lời mời tham gia dự án mới và có thêm cơ hội thử sức với những dạng vai đa dạng.

Vai diễn trong Mưa Đỏ giúp sự nghiệp Steven Nguyễn bước sang trang mới

Một dấu mốc đáng chú ý khác trong hành trình của Steven Nguyễn là bộ phim truyền hình Không Giới Hạn, đóng cặp cùng Minh Trang. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai Trung tá Đào Minh Kiên, tái hiện công việc thầm lặng nhưng đầy nguy hiểm của lực lượng cứu hộ, cứu nạn thời bình. Không Giới Hạn nhận được sự quan tâm của khán giả, còn màn thể hiện của Steven Nguyễn cũng được khen ngợi. Ngày 28/4/2026, nam diễn viên được trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhờ thành tích tham gia bộ phim.

Nhận được bằng khen, Steven Nguyễn chia sẻ: "Với Steven, đây là một dự án ý nghĩa và là cơ hội được học hỏi, rèn luyện để hóa thân gần nhất với hình tượng người lính cứu hộ thời bình - những người hùng thầm lặng luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Xin chúc các chiến sĩ luôn vững vàng, 'dạ sắt gan vàng', hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Steven Nguyễn nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhờ vai diễn trong phim Không Giới Hạn

Ảnh: NVCC