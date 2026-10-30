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Khả Như đang mang thai con đầu lòng?

| | Lifestyle

Từ khi công khai chuyện tình cảm, Khả Như không ít lần vướng nghi vấn có tin vui.

Mới đây, những hình ảnh của diễn viên Khả Như trong một chuyến du lịch chung với gia đình Thu Trang - Tiến Luật bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đoạn video, Khả Như xuất hiện với trang phục sáng màu, đeo kính đen và đồng hành cùng diễn viên Huỳnh Phương.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý lại là vòng 2 có phần nhô lên, lùm lùm của nữ diễn viên trong một số góc quay. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, khiến nhiều người đặt nghi vấn Khả Như đang mang thai con đầu lòng. Bên dưới đoạn video, không ít bình luận liên tục nhắc đến sự thay đổi vóc dáng của cô, suy đoán nữ diễn viên có thể đang chuẩn bị đón tin vui.

Khả Như đang mang thai con đầu lòng?- Ảnh 1.

Khả Như gây xôn xao khi xuất hiện bên cạnh Huỳnh Phương. Ảnh: TikTok Thu Trang

Khả Như đang mang thai con đầu lòng?- Ảnh 2.

Cư dân mạng đặt nghi vấn nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng. Ảnh: TikTok Thu Trang

Đáng nói, đây không phải lần đầu Khả Như vướng nghi vấn mang thai. Vào tháng 5/2026, nữ diễn viên từng trở thành tâm điểm chú ý khi một số hình ảnh của cô khiến cộng đồng mạng bàn tán về chuyện có tin vui.

Ngày 19/5/2026, Khả Như đã có phản ứng hài hước trên mạng xã hội. Cô đăng tải hình ảnh cá nhân kèm dòng trạng thái: “Là em! Cô gái 1 năm bị đồn có bầu 4 lần! Cứu em với”.Phản ứng của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Thay vì trực tiếp tranh luận với những lời suy đoán, Khả Như lựa chọn cách chia sẻ dí dỏm về việc đời tư liên tục trở thành chủ đề bàn tán.

Khả Như đang mang thai con đầu lòng?- Ảnh 3.

Khả Như từng không ít lần vướng nghi vấn có tin vui.

Chuyện tình cảm giữa Khả Như và Huỳnh Phương từ lâu đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ cuối năm 2022 khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, có nhiều tương tác thân thiết trên mạng xã hội.

Đến Tết Nguyên đán 2025, Huỳnh Phương gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tình tứ, nắm tay Khả Như cùng lời chúc năm mới ngọt ngào. Đặc biệt, vào ngày 8/3/2026, Huỳnh Phương đăng tải đoạn video ghi lại những khoảnh khắc bên Khả Như, kèm dòng trạng thái hài hước: "Xin người yêu 5 triệu đi học edit và đây là thành quả". Động thái trực tiếp gọi nữ diễn viên là "người yêu" được xem như lời xác nhận rõ ràng về mối quan hệ sau nhiều năm úp mở.

Khả Như từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau".

Khả Như đang mang thai con đầu lòng?- Ảnh 4.

Trước khi vướng nghi vấn mang thai, chuyện tình cảm giữa Khả Như và Huỳnh Phương đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Ảnh: FBNV

Khả Như đang mang thai con đầu lòng?- Ảnh 5.
Khả Như đang mang thai con đầu lòng?- Ảnh 6.

Tin đồn hẹn hò của cả hai bắt đầu xuất hiện từ năm 2022, khi cặp đôi thường xuyên đồng hành trong các sự kiện giải trí, tụ họp bạn bè. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Thanh Niên Việt

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