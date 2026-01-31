Xôn xao clip Khả Như đi thử váy cưới, chuẩn bị kết hôn với Huỳnh Phương?

Huỳnh Phương và Khả Như vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2022 đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay trong những khoảnh khắc đời thường, cả hai thường xuyên sánh đôi khiến netizen không khỏi “bán tín bán nghi”. Đáng chú ý, nam diễn viên sinh năm 1992 từng bị bắt gặp đi ăn cùng gia đình Khả Như, làm dấy lên đồn đoán cặp đôi đã ra mắt hai bên và đang rục rịch tính chuyện trăm năm.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục được phen xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Khả Như đi thử váy cưới. Trong video, nữ diễn viên sinh năm 1987 tất bật trao đổi với nhà thiết kế về kiểu dáng trang phục, thần thái không giấu được sự hào hứng. Chi tiết này nhanh chóng khiến cư dân mạng đặt nghi vấn Khả Như và Huỳnh Phương đang âm thầm chuẩn bị cho ngày về chung một nhà.

Clip Khả Như đi thử váy cưới gây xôn xao mạng xã hội. Nguồn: NTKlamlam

Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là đoạn clip cũ được nhà thiết kế chia sẻ từ tháng 12/2025. Ở thời điểm đó, Khả Như đi thử váy cưới để phục vụ cho vai diễn trong một vở kịch, không liên quan đến chuyện đời tư. Trước những đồn đoán lan truyền, phía nhà thiết kế cũng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: "Khi thấy cô ấy mặc váy cưới thì mọi người nghi chuẩn bị lên xe hoa. Không có đâu, diễn kịch đó mọi người ạ".

Thực tế Khả Như đi thử váy cưới để biểu diễn trong một vở kịch. Ảnh: NTKlamlam

Nhà thiết kế lên tiếng phủ nhận chuyện Khả Như đi thử váy cưới để chuẩn bị kết hôn. Ảnh: FBNV

Đầu tháng 1 vừa qua, Tiến Luật bất ngờ khiến dư luận dậy sóng khi công khai nhắc đến chuyện Khả Như sắp lên xe hoa ngay tại một sự kiện. Trong lúc giao lưu cùng khán giả tại rạp chiếu phim, nam diễn viên khiến mọi người không khỏi bất ngờ khi buông một câu: “Tôi biết được là cuối năm nay Khả Như sẽ lấy chồng”, thậm chí Thu Trang còn nhanh chóng “phụ hoạ” bằng lời chúc mừng gửi đến đàn em.

Trước thông tin này, Khả Như có khoảnh khắc “đứng hình” vài giây, lộ rõ vẻ bối rối rồi nhanh chóng đánh trống lảng sang các chi tiết liên quan đến bộ phim. Khi bị đồng nghiệp thân thiết cùng khán giả liên tục “dí”, nữ diễn viên chỉ cười trừ nói: "Ghẹo em, ghẹo em" cho qua chuyện. Sau đó, Tiến Luật vội vàng lên tiếng “đính chính” giúp Khả Như: “Khả Như lấy chồng trong phim của Thu Trang”. Dù vậy, với loạt phản ứng của người trong cuộc, nhiều khán giả vẫn cho rằng Tiến Luật đã lỡ “hớ miệng”, khiến ngày vui của Khả Như được dự đoán là không còn xa.

Cư dân mạng cho rằng ngày vui của Huỳnh Phương và Khả Như đang tới gần. Ảnh: FBNV

Khả Như từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau".

Nói về chuyện sắp kết hôn, Khả Như nói: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua".