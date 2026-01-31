Lê Hoàng Hiệp - Đào Văn Bình: Từ A50, A80 đến viral ở Young Face của WeChoice Awards 2025

Đường đua hạng mục Young Face của WeChoice Awards 2025 có hai đề cử đang dẫn đầu đều là quân nhân trẻ, từng tạo nên hiện tượng tại hai sự kiện A50 và A80 trong năm vừa qua.

Đó là Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và Đại úy Đào Văn Bình!

Ngay từ thời điểm đề cử đến khi mở cổng bình chọn, tên tuổi của hai quân nhân này liên tục xuất hiện dày đặc trong các bài đăng ủng hộ, kêu gọi vote trên mạng xã hội.

Tính đến 15h30 ngày 30/1, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đã thu về khoảng 48.768 lượt bình chọn, trong khi Đại úy Đào Văn Bình đạt gần 26.559 lượt bình chọn. Cả hai hiện đang dẫn đầu lượt vote trong hạng mục Young Face. Những con số này vẫn tiếp tục tăng lên với sự ủng hộ của độc giả, cho thấy sức lan tỏa rõ nét của những hình ảnh người lính trẻ kỷ luật, bản lĩnh và truyền cảm hứng.

Ảnh chụp màn hình.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp

Dù không hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn cho thấy sức hút “không phải dạng vừa” khi liên tục nhận được sự ủng hộ từ đông đảo độc giả trong hạng mục Young Face năm nay.

Từ giai đoạn mở cổng đề cử cho đến vòng bình chọn chính thức, các bài đăng kêu gọi vote cho Lê Hoàng Hiệp vẫn xuất hiện đều đặn mỗi ngày. Ai nấy đều cho rằng chàng quân nhân xứng đáng!

Ảnh chụp màn hình

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hiện công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 34, là một trong những quân nhân tiêu biểu tham gia đội hình diễu binh, diễu hành tại hai sự kiện trọng đại của đất nước là A50 và A80. Theo thống kê, các hashtag liên quan đến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đã thu hút hơn 2,3 tỷ lượt xem, kèm theo hàng trăm nghìn lượt bình luận và tương tác.

Ban đầu, sự chú ý của công chúng có thể đến từ ngoại hình ưa nhìn và phong thái chuẩn mực. Nhưng càng theo dõi, nhiều người càng nhận ra điều giữ chân họ chính là sự chỉn chu, giản dị và cách ứng xử đúng mực của một sĩ quan chuyên nghiệp. Phía sau những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy là quá trình luyện tập kéo dài trong môi trường kỷ luật cao, nơi từng động tác được rèn giũa mỗi ngày để đảm bảo sự chính xác, thống nhất và trang nghiêm trong các sự kiện trọng đại.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Trung Lê.

Sau A50 và A80, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn nhận được sự quan tâm lớn trên các nền tảng số. Tuy nhiên, anh lựa chọn cách hiện diện kín tiếng, tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn và sinh hoạt đúng nhịp của một sĩ quan quân đội.

Ở Lê Hoàng Hiệp, công chúng phần nào nhìn thấy chân dung của một quân nhân trẻ thời đại mới: vững vàng kỷ luật, rõ ràng nhiệm vụ, kiên trì rèn luyện và hoàn thành trách nhiệm được giao. Những giá trị nền tảng nay·vẫn đang lan tỏa và trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho người trẻ.

Đại úy Đào Văn Bình

Theo sau Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong lượt bình chọn là Đại úy Đào Văn Bình - một quân nhân trẻ cũng để lại nhiều dấu ấn đặc biệt tại các sự kiện A50 và A80.

Trên tài khoản của mình, Đại úy Đào Văn Bình gửi lời cảm ơn tới những người yêu mến: “Qua vòng đề cử và có mặt ở mục bình chọn đã là vinh dự với em lắm rồi. Mong mọi người hãy dành tình cảm đó cho những người xứng đáng hơn em để đúng với ý nghĩa của chương trình nữa nhé. Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”.

Ảnh chụp màn hình

Đại úy Đào Văn Bình sinh năm 2000, quê Gia Lai, hiện là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Không chỉ tham gia diễu binh ở cả hai dịp lễ lớn, Đào Văn Bình còn được chú ý bởi cách anh lan tỏa tinh thần kỷ luật, tự học và trách nhiệm xã hội đến giới trẻ thông qua lớp học online trên livestream mang tên “Chúng ta cùng nhau đi lên”.

Trong suốt hơn ba tháng tập luyện cho A80, anh duy trì lịch học đều đặn, điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu nhiệm vụ: từ 21h00-22h15 ở giai đoạn đầu, sau đó rút ngắn còn khoảng 45 phút vào thời điểm cao điểm để đảm bảo thể lực. Đến hiện tại, chuỗi livestream “Chúng ta cùng nhau đi lên” vẫn được duy trì mỗi ngày, thu hút hàng nghìn người cùng tham gia học tập. Kênh TikTok của Đào Văn Bình hiện có 107.000 người theo dõi, vẫn đang trở thành một không gian học tập giản dị nhưng bền bỉ.

Thông điệp mà Đào Văn Bình lan tỏa không nằm ở những lời kêu gọi to tát, mà ở hành động đều đặn mỗi ngày: nghiêm túc với nhiệm vụ, kỷ luật với bản thân, nhưng đủ gần gũi để đồng hành và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Young Face là hạng mục vinh danh những gương mặt trẻ tiêu biểu, có thành tựu nổi bật, tạo ảnh hưởng tích cực và đại diện cho tinh thần dấn thân, đổi mới của thế hệ trẻ Việt Nam. Năm nay, hạng mục này quy tụ 12 đề cử đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, song đều có điểm chung là quyết tâm theo đuổi con đường riêng, bền bỉ với lựa chọn của mình và âm thầm lan tỏa những giá trị tích cực.

Trong bức tranh chung ấy, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và Đại úy Đào Văn Bình đang cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của những giá trị tưởng chừng rất quen thuộc: kỷ luật, trách nhiệm và sự bền bỉ.

Độc giả có thể truy cập trang bình chọn chính thức của WeChoice Awards 2025 để ủng hộ các đề cử ở hạng mục Young Face mà lựa chọn.

Thời gian bình chọn kéo dài đến 12h00 ngày 6/2/2026.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng.

Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai. WeChoice Awards 2025 chính thức bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất.

Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.