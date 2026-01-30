Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dân mạng tìm kiếm thông tin Á hậu xinh đẹp xuất hiện cùng Đình Bắc

30-01-2026 - 23:32 PM | Lifestyle

Dân mạng tìm kiếm thông tin Á hậu xinh đẹp xuất hiện cùng Đình Bắc

Sau khoảnh khắc chung khung hình cùng Đình Bắc gây sốt, Á hậu này lọt top tìm kiếm, được dân mạng trầm trồ khen ngợi về nhan sắc, tài năng.

Mới đây, tại Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra ở Hà Nội, tiền đạo Đình Bắc thu hút sự chú ý khi xuất hiện. Bên cạnh việc được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng, nam cầu thủ quê Nghệ An còn bất ngờ “gây sốt” mạng xã hội với những khoảnh khắc ngại ngùng, tương tác cùng một Á hậu xinh đẹp.

Khoảnh khắc chung khung hình của Á hậu Châu Anh và cầu thủ Đình Bắc.

Ngay sau đó, hình ảnh, thông tin về Á hậu này nhanh chóng được đông đảo khán giả tìm kiếm.

Á hậu chung khung hình với Đình Bắc là Trần Ngọc Châu Anh . Cô sinh năm 2003, quê Hà Nội, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,7 m, gương mặt khả ái, phong thái khỏe khoắn.

Cô là nữ quân nhân đầu tiên của quân đội giành ngôi vị Á hậu của cuộc thi. Châu Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh.

Cô hạnh phúc khi bố mẹ ủng hộ con gái thử sức với sân chơi nhan sắc. Theo Châu Anh, tính cách rắn rỏi, kỷ luật của cô phần lớn được rèn luyện từ nền tảng gia đình. Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp thể hiện hình ảnh dịu dàng, nền nã nhưng vẫn có chất "thép" của một chiến sĩ trong gia đình có truyền thống cách mạng.

Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ: “Là quân nhân đầu tiên giành ngôi vị Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc lớn, tôi mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, trí tuệ và hiện đại”.

Từ nhỏ, Châu Anh được học piano và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc nổi bật. Đây là nền tảng để cô quyết định theo học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sau đó tiếp tục học chuyên sâu ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Châu Anh sở hữu nhan sắc dịu dàng, thanh lịch.

Châu Anh vừa được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn ở tuổi 22. Cô đang công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô từng giành nhiều giải thưởng về âm nhạc, tiếng Anh.

Châu Anh hiện tập trung cho việc học tập, công tác trong môi trường quân đội và tham gia các hoạt động trên cương vị Á hậu. Năm 2025, cô còn góp mặt trong danh sách nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80. Ngoài đời, người đẹp Hà Nội theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch.

Theo Lê Chi

VTC NEWS

