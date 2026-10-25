Nam diễn viên SN 1976 sang Mỹ vài ngày đã đi tìm bánh mì Việt, đến mộ Chí Tài: "Em tới thăm anh trai đây"

Mới đây, diễn viên Long Đẹp Trai thu hút sự chú ý khi chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi Mỹ. Sau vài ngày đặt chân đến xứ cờ hoa, một trong những điều nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân là việc tìm ăn những món quen thuộc của Việt Nam.

Long Đẹp Trai tại quán bánh mì

Và ở quán chè.

Trong một bài đăng, Long Đẹp Trai chia sẻ hình ảnh đứng trước quán CoCo - Chè. Ở bài viết khác, nam diễn viên khoe đi ăn bánh mì Việt Nam. Anh hào hứng viết: “Qua Mỹ đi tìm bánh mì Việt Nam ăn mới ngầu... Mời cả nhà ăn bánh mì cùng Long nghen”.

Đáng chú ý, trong chuyến đi này, Long Đẹp Trai còn đến thăm mộ nghệ sĩ Chí Tài cùng diễn viên Thúy Nga. Chia sẻ hình ảnh tại đây, nam diễn viên viết: “Hi anh Tài, em tới thăm anh trai đây”.

Trên trang cá nhân, Thúy Nga cũng bày tỏ niềm vui khi gặp lại đồng nghiệp từ Việt Nam sang Mỹ. Nữ diễn viên hài viết: “Anh Tiết Cương vừa về Việt Nam là Long Đẹp Trai qua Mỹ! Đưa bạn ấy đi viếng thăm anh Chí Tài”.

Thúy Nga còn tiết lộ, dù đã đến thăm mộ đàn anh nhiều lần, cô vẫn thường xuyên bị lộn đường. Sự nhiệt tình của nữ nghệ sĩ khi đón tiếp đồng nghiệp từ Việt Nam sang Mỹ cũng nhận được sự chú ý.

Long Đẹp Trai và Thúy Nga đến thăm mộ Chí Tài.

Long Đẹp Trai tên thật là Vũ Văn Long, sinh năm 1976 tại Sài Gòn. Dù bị gia đình phản đối, anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Bước ngoặt trong sự nghiệp của nam diễn viên đến từ việc tham gia một vai diễn trong phim ca nhạc của Lý Hải. Sau đó, anh trở thành gương mặt quen thuộc tại sân khấu kịch Nụ Cười Mới và từng đảm nhận vai trò quản lý tại đây.

Sau khi sân khấu Nụ Cười Mới ngừng hoạt động, Long Đẹp Trai tiếp tục theo đuổi diễn xuất và phát triển nội dung trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, nam diễn viên vẫn tham gia các dự án phim truyền hình, sitcom và điện ảnh.

Về đời tư, Long Đẹp Trai từng kết hôn với diễn viên Phi Nga. Sau khi ly hôn, anh tái hôn và có thêm một con gái. Ở tuổi 50, nam diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời kinh doanh quán cơm, quán cà phê và duy trì cuộc sống khá kín tiếng bên gia đình mới.