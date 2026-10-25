Nữ diễn viên đình đám quê Hà Nội nổi tiếng sang cả Trung Quốc: 33 tuổi chưa lấy chồng, nói thẳng 1 điều

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh ngày 14/6/1993 tại Hà Nội. Cô từng là gương mặt nổi bật trong giới hot girl sau khi lọt Top 20 Miss Teen Vietnam 2009. Sau đó, cô dần chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua các dự án như sitcom 5S Online, phim truyền hình Giọt nước rơi và phim điện ảnh Yêu.

Năm 2014, Chi Pu còn tham gia sản xuất phim ngắn Cô gái trên tầng thượng, tác phẩm giành giải Cánh Diều Vàng ở hạng mục phim ngắn. Những hoạt động này giúp cô từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, không chỉ dừng lại ở danh xưng hot girl.

Năm 2017, Chi Pu chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp với MV Từ hôm nay (Feel Like Ooh). Quyết định này từng gây nhiều tranh luận, đặc biệt về giọng hát của cô. Dù vậy, nữ nghệ sĩ vẫn kiên trì phát triển sự nghiệp âm nhạc, lần lượt ra mắt nhiều sản phẩm như Anh ơi ở lại, Đóa hoa hồng và Mời anh vào team em.

Năm 2023, Chi Pu tham gia chương trình truyền hình thực tế Đạp gió 2023 tại Trung Quốc. Với khả năng trình diễn, vũ đạo và sự tự tin trên sân khấu, cô giành vị trí thứ 6 chung cuộc. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình mở rộng hoạt động nghệ thuật ra thị trường quốc tế của nữ nghệ sĩ. Sau chương trình, Chi Pu tiếp tục xuất hiện trong một số hoạt động giải trí tại Trung Quốc, đồng thời phát triển công việc kinh doanh riêng. Cô cũng quay trở lại với một số vai diễn trong phim điện ảnh.

Về đời tư, Chi Pu từng có mối tình kéo dài khoảng 3 năm với ca sĩ Cường Seven, từ năm 2010 đến năm 2013. Sau khi chia tay, cô vướng tin đồn tình cảm với một số người nổi tiếng, trong đó có Gil Lê. Tuy nhiên, cả hai chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm. Chi Pu cũng từng được đồn đoán hẹn hò với nam diễn viên Hàn Quốc Jin Ju Hyung sau khi hợp tác trong một dự án âm nhạc.

Trước những tin đồn liên quan đến đời tư, Chi Pu thường lựa chọn cách giữ im lặng hoặc lên tiếng làm rõ khi cần thiết. Ở tuổi 33, nữ nghệ sĩ vẫn dành chủ yếu thời gian cho công việc chưa kết hôn.

Mới đây, Chi Pu thu hút sự chú ý khi lên tiếng về những tin đồn tình cảm liên quan đến mình với một thiếu gia giàu có. Ngoài việc phủ nhận, nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1993 còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm về giá trị của người phụ nữ trong cuộc sống.

Chi Pu viết trên trang cá nhân: "Chi luôn tin rằng giá trị của một người phụ nữ không nên được định nghĩa bởi người đàn ông bên cạnh cô ấy, hay bởi việc cô ấy được ai lựa chọn".