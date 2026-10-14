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Nữ diễn viên kêu cứu

| | Lifestyle

Viên Lễ Lâm chia sẻ từ khi bước chân vào nghề, cô liên tục bị các đồng nghiệp, phóng viên, đạo diễn quấy rối tình dục, buông lời khiếm nhã. Bài kêu cứu dài 3.000 chữ thu hút sự chú ý của khán giả.

Trang China Times đưa tin ngày 13/10, nữ diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) Viên Lễ Lâm đã gây chấn động khi chia sẻ trải nghiệm tồi tệ trong quá trình làm việc.

Ngôi sao sinh năm 1993 kể bị quấy rối tình dục bởi các đồng nghiệp nam, đạo diễn và phóng viên. Nhiều độc giả bức xúc, đồng cảm với cô.

Theo Viên Lễ Lâm, sau khi bước chân vào ngành giải trí, cô đã thấy mặt trái của giới này đằng sau vẻ xa hoa lộng lẫy. Nữ diễn viên từng bị một đạo diễn nam bình luận thô tục như: "Có vẻ ngoài khiến người khác muốn lên giường" hay một nam diễn viên buông lời khiếm nhã trong một bữa tiệc.

Viên Lễ Lâm kêu cứu vì nhiều lần bị quấy rối tình dục.

Hồi đầu năm nay, khi quảng bá một dự án phim, cô và các nữ đồng nghiệp còn bị chế giễu "trông giống những cô gái tiếp khách ở hộp đêm".

Trong một lần khác, khi quay phim, cô bị đồng nghiệp nam đổ oan là muốn tranh thủ cơ hội để hôn anh ta. Nhưng thực tế chính người này đã lợi dụng cảnh quay để hôn lên má cô, cảnh quay không có trong kịch bản và không có sự đồng thuận của Viên Lễ Lâm. Sau sự việc, nam nghệ sĩ không đưa ra lời giải thích.

Viên Lễ Lâm chia sẻ khi gặp những hành vi quấy rối như vậy, cô cảm thấy bị xúc phạm và từng đưa ra yêu cầu xin lỗi, nhưng nữ nghệ sĩ lại bị mỉa mai là người không biết đùa giỡn.

Hiện tại, Viên Lễ Lâm quyết định chia sẻ trải nghiệm tồi tệ mà bản thân từng gặp phải, dù biết có thể đối mặt áp lực, thậm chí còn bị công kích ngược.

"Cái giá phải trả khi công khai sự việc thường nặng nề đến mức khó lòng gánh nổi", Viên Lễ Lâm chia sẻ.

Tuy nhiên cô muốn viết lá thư kêu cứu vì không những người phụ nữ khác biết tự bảo vệ khi gặp tình cảnh giống cô. Viên Lễ Lâm cho rằng phụ nữ trong mọi ngành nghề đều cần được làm việc trong môi trường an toàn và tôn trọng.

Bài đăng của Viên Lễ Lâm nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng phong trào #MeToo nên được tích cực đẩy mạnh hơn nữa để lôi những con yêu râu xanh đội lốt đạo diễn, người làm nghệ thuật ra ánh sáng.

Không ít nữ nghệ sĩ bị quấy rối tình dục nhưng phải im lặng chịu đựng vì sợ bị trả thù, kìm hãm sự nghiệp.

Viên Lễ Lâm xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Nhờ ngoại hình nổi bật, cô bước chân vào giới giải trí thông qua con đường trở thành người mẫu. Sau đó, người đẹp sinh năm 1993 lấn sân sang diễn xuất và được biết đến qua The White Girl, A Light Never Goes Out...

Năm 2026, Viên Lễ Lâm nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 63 với bộ phim Đệ Tứ Mạc.

Bốn năm trước, cô cũng từng được đề cử giải thưởng này nhờ vai diễn trong The Narrow Road.

Theo Minh Vũ

Tiền phong

Từ Khóa:
Nữ diễn viên

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