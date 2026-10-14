Việt Nam có thác lớn nhất Đông Nam Á nhưng lại khiến nhiều người chạy 280km tới nơi chỉ nghe tiếng nước chảy vì lỡ mất thời điểm vàng

Ai từng có dịp lên Cao Bằng chắc hẳn đều thấm thía cái cảm giác chạy xe gần 300 cây số mỏi nhừ cả lưng nhưng đến nơi thì chỉ thấy sương mù giăng trắng xóa. Đứng trước sự vĩ đại của thác Bản Giốc mà du khách đành ngậm ngùi vì chỉ nghe thấy tiếng nước ầm ào chứ hoàn toàn không thấy bóng dáng thác ở đâu.

Cao Bằng đẹp thật đấy nhưng dường như là một kiểu đẹp đỏng đảnh hay dỗi hờn!

Vậy nên khi Linh Hoàng chia sẻ những thước phim quay tại cầu Bản Mon thuộc Trùng Khánh thì người ta không vội khen ngay. Thay vào đó, người ta bắt đầu bán tín bán nghi rồi mới thi nhau hỏi rằng đi ngày nào hay gặp may kiểu gì và thậm chí phải tích bao nhiêu đức mới được ông trời chiều lòng nhường ấy.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Điều khiến hình ảnh ấy thực sự gây chú ý không chỉ nằm ở cây cầu, mà là bầu trời xanh ngắt kỳ diệu ấy đã ngoan ngoãn đi theo Linh Hoàng trong suốt cả hành trình. Từ thác Bản Giốc rẽ sang thung lũng Ngọc Côn cùng những cánh đồng lúa đang độ chín vàng, rồi vắt ngang đồi cỏ Ba Quáng và đổ dốc đèo Khau Cốc Chà trước khi chạm mặt dòng suối Lê Nin. Một khung hình đẹp có thể là do may mắn nhưng cả một hành trình đẹp trọn vẹn như vậy thì chắc chắn ẩn chứa một bí kíp riêng.

Mọi sự dỗi hờn sẽ biến mất nếu bạn đến vào tháng 10

Nằm lặng lẽ ở vùng cực Đông Bắc thì Cao Bằng sở hữu đường biên giới giáp ranh với Quảng Tây của Trung Quốc dài hơn 333 kilomet. Nơi đây là mảnh đất sinh sống của đa dạng các dân tộc anh em như người Tày cùng Nùng hay H'Mông và Dao lẫn Sán Chỉ cùng Lô Lô. Đặc biệt, gần một nửa diện tích của tỉnh nằm trọn trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Với hơn 130 điểm di sản địa chất cùng văn hóa và sinh thái thì gần như mỗi lần cua xe ở đây đều có thể mở ra một điểm dừng chân ngoạn mục.

Ảnh: Traveloka

Nhưng chính cái địa hình núi đá vôi trùng điệp ấy cũng là nguyên nhân khiến thời tiết Cao Bằng trở nên vô cùng thất thường. Tỉnh chia làm hai mùa khá rõ rệt với mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 và mùa khô bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Và tháng 10 chính là cái bản lề hiếm hoi và hoàn hảo nhất giữa hai lằn ranh thời tiết ấy.

Khi những cơn mưa rào vừa dứt thì trời bắt đầu trong vắt trở lại. Hệ thống sông suối vẫn còn ăm ắp nước từ mấy tháng trước. Trên những thửa ruộng lúa vẫn chưa gặt hết và cỏ trên đồi thì vừa chớm chuyển màu vàng óng. Trong một vài tuần lễ ngắn ngủi ấy thì tất cả những thứ rực rỡ nhất của Cao Bằng bỗng nhiên cùng xuất hiện trong một lúc.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Bước qua tháng 11 thì trời thường sẽ trong hơn và nhiệt độ cũng mát mẻ khô ráo hơn, nhưng lúc này lúa đã gặt xong và chỉ còn lại đồi cỏ ngả màu vàng đậm. Sang đến tháng 12 thì Cao Bằng lạnh hẳn với nhiệt độ ban đêm có thể tụt xuống dưới 10 độ C. Dù lúc này dã quỳ và tam giác mạch bắt đầu đua nở trên nhiều cung đường nhưng dòng thác Bản Giốc lại bước vào mùa cạn nước. Đến cuối tháng 12 thì rừng sau sau quanh khu vực hồ Bản Viết chuyển màu đỏ rực trong cái lạnh buốt giá chỉ vài độ C vào mỗi buổi sáng.

Mùa khô cũng đồng thời là mùa sương mù giăng lối. Rất nhiều buổi sáng những thung lũng chìm sâu trong một lớp sương trắng đục và phải đợi đến gần trưa mới chịu tan đi. Những người đã quá nhẵn mặt với các cung đường Cao Bằng thường đùa vui với nhau rằng nếu muốn chụp ảnh trời xanh mây trắng thì tốt nhất đừng bao giờ dậy quá sớm.

Theo dòng Quây Sơn để đón trọn sắc vàng thung lũng

Phần lớn những khung cảnh hùng vĩ nhất trong video ở khu vực Trùng Khánh đều nằm dọc theo một dòng sông mang tên Quây Sơn.

Dòng sông hiền hòa này bắt nguồn từ Quảng Tây, rồi chia làm hai nhánh và chảy êm đềm vào đất Việt tại khu vực xã Ngọc Côn ngay sát mốc biên giới 784 và cửa khẩu Pò Peo. Từ đây con sông men theo những cánh đồng bát ngát rồi đổ tuôn xuống thành thác Bản Giốc hùng vĩ, trước khi trở thành đường phân định biên giới tự nhiên giữa hai nước. Khó có một dòng sông nào lại đa nhiệm đến vậy, khi vừa nuôi dưỡng những đồng lúa chín vàng vừa kiến tạo nên ngọn thác kỳ vĩ và vừa làm nhiệm vụ vạch định biên cương.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Ngọc Côn vốn là nơi con sông bắt đầu bước vào đất Việt và nay đã thuộc về xã Đình Phong sau đợt sáp nhập hành chính. Thung lũng này phô diễn vẻ đẹp rực rỡ nhất vào tháng 9 và tháng 10 khi lúa chín phủ kín toàn bộ lòng chảo. Dòng Quây Sơn trong xanh như ngọc, uốn lượn mềm mại ở giữa và được bao bọc bởi hai bên vách đá vôi dựng đứng sừng sững. Nếu muốn tìm một góc nhìn bao quát đẹp nhất thì bạn hãy tìm đến vách núi dọc theo đường mòn dẫn vào khu bảo tồn vượn Cao Vít. Từ trên cao bạn có thể thu trọn vào tầm mắt cả một khúc sông hùng vĩ đang lững lờ trôi vào đất Việt.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Ở Ngọc Côn, nhịp sống diễn ra vô cùng bình lặng và gần như không có sự xuất hiện của các dịch vụ thương mại. Không có bóng dáng quán xá ồn ào và vắng hẳn tiếng loa kéo hay những gánh hàng rong chèo kéo du khách. Ngành du lịch địa phương cũng đang quyết tâm phát triển nơi đây theo định hướng bảo tồn cảnh quan nguyên sơ và lấy dòng Quây Sơn cùng văn hóa bản địa làm giá trị cốt lõi. Có lẽ, chính sự vắng vẻ và thanh bình ấy lại làm nên một sức hút khó cưỡng khiến ngay cả du khách quốc tế cũng đã bắt đầu rỉ tai nhau tìm đến.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Tiếp tục xuôi theo dòng nước trôi lững lờ là những cánh đồng lúa chín đã làm nên màu tháng 10 rực rỡ trong đoạn video. Lúa ở Trùng Khánh nằm nép mình, xen giữa trùng điệp núi đá vôi và chạy men theo bờ sông Quây Sơn qua các vùng Chí Viễn cùng Đàm Thủy và Phong Nậm. Đoạn đường dài chừng 10 kilomet, nối liền trung tâm Trùng Khánh với khu vực Phong Nậm luôn được dân đam mê nhiếp ảnh truyền tai nhau rầm rộ, vì cứ đi đến đâu là lại thấy ruộng vàng rực rỡ cùng sông xanh êm đềm và núi đá trùng điệp nối liền nhau. Ở Phong Nậm còn ẩn chứa một dòng thác Thoong Sào, nhỏ nhắn với làn nước xanh như ngọc bích đang róc rách len qua từng ghềnh đá rồi lấp ló khuất sau rặng tre mộc mạc. Riêng quanh khu vực Bản Giốc thì lúa thường chín rộ đẹp nhất từ khoảng giữa tháng 10. Nhưng mùa vàng rực rỡ này hoàn toàn không biết chờ đợi ai và chỉ kéo dài vỏn vẹn trong vài tuần ngắn ngủi với thời điểm sớm muộn hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào từng năm.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Bản Giốc với dòng thác kỳ vĩ nối liền hai quốc gia cùng ngôi làng đá 400 năm tuổi

Thác Bản Giốc tọa lạc tại khu vực Đàm Thủy và cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng chừng 85 đến 90 kilomet. Nơi đây sở hữu chiều rộng ấn tượng lên đến khoảng 300 mét và cuồn cuộn đổ xuống qua nhiều tầng đá vôi hiểm trở. Bản Giốc tự hào được thế giới công nhận là một trong những thác nước biên giới lớn và kỳ vĩ nhất toàn cầu. Thú vị thay ở bờ bên kia thì người Trung Quốc lại gọi dòng thác này là thác Đức Thiên. Vào những ngày trời quang đãng thì du khách từ hai quốc gia có thể cùng đứng hai bên bờ sông và chiêm ngưỡng chung một dòng nước bạc.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Bản Giốc phô diễn sức mạnh cuồn cuộn nhất vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Bước sang đầu tháng 10 thì dòng thác vẫn còn giữ được vẻ sung sức sau khi được tắm mình qua những cơn mưa mùa hạ trong khi đường sá đi lại đã trở nên khô ráo và dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu may mắn đi vào một ngày nắng đẹp thì bạn hoàn toàn có cơ hội chiêm ngưỡng chiếc cầu vồng rực rỡ hiện lên huyền ảo ngay giữa làn hơi nước mịt mù. Tuy nhiên từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau thì lượng nước bắt đầu suy giảm rõ rệt khiến dòng thác trở nên hiền hòa dịu dàng hơn và trả lại mặt sông xanh trong tĩnh lặng.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Để có thể cảm nhận Bản Giốc một cách chân thực nhất thì không gì tuyệt vời hơn là được ngồi trên chiếc bè tre mộc mạc do chính người dân địa phương chèo ra sát tận chân thác. Nơi đó tiếng nước đổ ầm ào to đến mức hai người phải hét lớn mới có thể nghe được nhau. Còn nếu bạn là người khao khát thu trọn toàn cảnh sự kỳ vĩ ấy vào tầm mắt thì hãy thử leo lên chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc nằm cheo leo ở lưng chừng núi Phia Nhằm ngay sát đường biên giới.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Về mặt di chuyển thì du khách cần gửi xe ở khu vực bãi đỗ cách thác khoảng 2 kilomet rồi mua vé và đi xe điện vào tận bên trong. Theo những cẩm nang du lịch uy tín thì mức giá vé tham quan hiện tại rơi vào khoảng 40.000 đồng cho một người lớn cùng chi phí xe điện khứ hồi khoảng 25.000 đồng và giá vé trải nghiệm bè tre là khoảng 50.000 đồng cho một lượt. Khu vực thác mở cửa đón khách từ 7 giờ 30 phút sáng đến 17 giờ chiều nhưng bạn vẫn nên cẩn thận kiểm tra lại giờ giấc trước khi khởi hành.

Nằm cách thác chừng 3 kilomet là ngôi làng đá Khuổi Ky thanh bình. Đây vốn là ngôi làng cổ của người Tày được các nhà sử học cho là đã hình thành từ cuối thế kỷ 16 hoặc đầu thế kỷ 17. Những ngôi nhà sàn truyền thống ở đây đều được dựng lên hoàn toàn bằng đá tảng vô cùng vững chãi trông tựa như những pháo đài kiên cố thu nhỏ. Từ tường đá đến đường đá và hàng rào đá hay thậm chí đến cả chiếc cối xay và bếp lò cũng được chế tác bằng đá vô cùng tỉ mỉ. Nằm gần đó còn có động Ngườm Ngao vô cùng kỳ bí với lối mòn tham quan đi sâu vào trong lòng núi dài khoảng 2 kilomet. Ba địa danh nổi tiếng này nằm sát vách nhau nên du khách hoàn toàn có thể sắp xếp để khám phá trọn vẹn chỉ trong một ngày.

Ảnh: Vietravel

Động Ngườm Ngao. Ảnh: iVIVU

Từ thảo nguyên vàng cam rực rỡ đến con đèo mười bốn tầng gấp khúc

Khi rời xa dòng Quây Sơn hiền hòa thì bức tranh Cao Bằng lập tức đổi sang một bảng màu hoàn toàn khác biệt.

Đồi cỏ Ba Quáng hay còn được dân phượt gọi bằng cái tên thân thương là đồi cỏ cháy Vinh Quý nằm tọa lạc tại xã Vinh Quý và cách thành phố Cao Bằng khoảng 70 kilomet về hướng Đông. Nơi đây được xem là một trong những tọa độ check in mới nổi rầm rộ trong vài năm trở lại đây và luôn được giới xê dịch cùng giới nhiếp ảnh không quản ngại đường xá xa xôi tìm đến bởi khung cảnh hoang sơ hiếm có khó tìm.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Ngọn đồi sở hữu hai mùa vô cùng rõ rệt. Từ tháng 5 đến tháng 10 thì cỏ xanh non mơn mởn đầy sức sống. Nhưng từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau thì cỏ bắt đầu ngả sang màu vàng cam cháy bỏng và trải dài bất tận đến tận chân núi hệt như một thảo nguyên thu nhỏ nép mình giữa miền núi đá gai góc. Theo lời những người dân sinh sống trong xã thì tháng 11 chính là thời khắc đồi cỏ tỏa sáng và đẹp rực rỡ nhất.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Đường dẫn vào đồi hiện nay đã được cải tạo khá thuận tiện. Từ chân đồi bạn chỉ cần leo bộ thong thả chừng 15 phút là đã có thể lên tới điểm ngắm bao quát toàn cảnh. Xung quanh khu vực này có mọc lên vài căn homestay nằm lọt thỏm ngay giữa đồi vô cùng lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác ngủ lại qua đêm để rồi sáng hôm sau chỉ cần mở tung cánh cửa là đã có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn thảm cỏ vàng rực rỡ đang e ấp phủ dưới lớp sương sương mai. Trên ứng dụng bản đồ bạn chỉ cần gõ chính xác dòng chữ Đồi cỏ cháy Vinh Quý là sẽ được hướng dẫn đường đi tận tình. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ là thời điểm mùa cỏ cháy hoàn toàn không cố định mà còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết của từng năm.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Nếu Ba Quáng mang vẻ đẹp mềm mại và lãng mạn bao nhiêu thì đèo Khau Cốc Chà lại mang dáng vẻ gai góc và thử thách bấy nhiêu. Con đèo này còn được biết đến với tên gọi là đèo Mẻ Pia hay đèo mười bốn tầng tọa lạc trên tuyến quốc lộ 4A nối liền xã Xuân Trường với trung tâm Bảo Lạc nằm ngay sát lằn ranh biên giới phía Bắc.

Ảnh: MIA

Dù đèo chỉ dài vỏn vẹn khoảng 2.5 kilomet nhưng lại sở hữu tới mười bốn khúc cua tay áo vô cùng hiểm trở chồng chéo lên nhau. Khi đứng ở điểm ngắm cảnh trên đỉnh đồi và nhìn xuống thì con đường trông y hệt như một dải ruy băng khổng lồ đang bị một bàn tay vô hình nào đó gấp thành từng nếp gấp sắc lẹm vắt vẻo trên sườn núi cheo leo.

Cái tên Cốc Chà mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi vừa là tên gọi của một bản làng người Tày định cư bám trụ trên đỉnh núi lại vừa là tên của một loài cây đặc trưng mọc um tùm quanh khu vực này. Nằm êm đềm dưới chân đèo là xã Xuân Trường một thung lũng mát mẻ quanh năm được bao bọc chở che bởi những ngọn núi đá vững chãi và vô cùng nổi tiếng với đặc sản gạo nếp hương dẻo thơm cùng di tích lịch sử quốc gia đồn Đồng Mu hào hùng.

Ảnh: Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập

Đây được giới tài xế đánh giá là đoạn đường khó nhằn nhất của toàn bộ hành trình và cũng là địa điểm nằm cách xa nhất so với cụm du lịch Trùng Khánh. Nếu bạn là người trực tiếp cầm lái thì cần đặc biệt cẩn trọng đi số thấp và chạy với tốc độ thật chậm cũng như tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc không bao giờ được vượt ẩu ở những khúc cua tay áo khuất tầm nhìn.

Ảnh: Tyel/Linh Hoang

Khép lại hành trình ý nghĩa ở nơi mang tên gọi là Đầu Nguồn

Hành trình rong ruổi của Linh Hoàng mang theo một sự trùng hợp vô cùng thú vị. Nó mở đầu bằng việc đi qua nơi một dòng sông hùng vĩ chảy vắt ngang vào đất Việt và khép lại trọn vẹn ở một nơi mà ngay chính cái tên gọi đã mang trọn ý nghĩa là khởi nguyên hay đầu nguồn.

Khu di tích quốc gia vô cùng đặc biệt mang tên Pác Bó nằm tọa lạc tại xã Trường Hà cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng chừng 50 kilomet. Trong ngôn ngữ của người Tày bản địa thì từ Pác Bó mang ý nghĩa là đầu nguồn dùng để chỉ chính xác nơi dòng nước trong vắt bắt đầu tuôn chảy róc rách ra từ sâu thẳm lòng núi. Đây vốn dĩ là nơi Bác Hồ vô vàn kính yêu đã từng sống và làm việc miệt mài khi Người trở về nước vào năm 1941 và cũng được xem là khởi nguồn hay đầu nguồn của cả một cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Dòng suối Lê Nin hiền hòa này vốn dĩ mang tên gọi gốc là Khuổi Giàng. Khi thấy nước suối quanh năm trong xanh màu ngọc bích tuyệt đẹp thì Bác đã ưu ái đặt tên là suối Lê Nin và đồng thời gọi ngọn núi sừng sững phía sau là núi Các Mác. Con suối mộng mơ này cũng chính là đầu nguồn khởi thủy của dòng sông Bằng êm đềm chảy róc rách vắt ngang qua trung tâm thành phố Cao Bằng.

Bước những bước chân thong thả men theo bờ suối du khách sẽ lần lượt bắt gặp hang Cốc Bó nơi Bác từng sinh sống cùng chiếc bàn đá mộc mạc nơi Bác ngồi dịch tài liệu đêm ngày và cả khu vực lán Khuổi Nặm cùng vườn trúc năm xưa vẫn còn nguyên vẹn. Câu thơ hào hùng Sáng ra bờ suối tối vào hang mà bất kỳ ai cũng từng thuộc nằm lòng từ thời cắp sách đến trường bỗng chốc trở nên vô cùng cụ thể và hiện diện rõ nét đến lạ kỳ.

Mùa khô cũng chính là thời điểm nước suối trở nên trong trẻo nhất có thể nhìn rõ mồn một từng viên sỏi cuội nhỏ bé nằm lăn lóc dưới đáy. Khu di tích mở cửa đón khách tham quan từ 7 giờ 30 phút sáng đến 17 giờ chiều mỗi ngày. Sau những chuỗi ngày miệt mài rong ruổi chạy qua bao dòng thác cuồn cuộn hay vượt qua bao con đèo hiểm trở và những đồi cỏ mênh mông thì đây thực sự là chốn bình yên lý tưởng để người ta có thể chậm rãi ngồi xuống và để tâm hồn được tĩnh lặng lại.

Lên Cao Bằng mà chưa thưởng thức những món này thì coi như phí hoài chuyến đi

Nền ẩm thực đặc sắc của Cao Bằng mang đậm dấu ấn văn hóa của người Tày và người Nùng và có rất nhiều món ăn chỉ thực sự bộc lộ độ ngon khó cưỡng khi được thưởng thức nóng hổi ngay tại chỗ.

Bữa sáng của bạn rất nên được bắt đầu bằng món phở chua trứ danh. Bánh phở dẻo dai được trộn khô với loại nước sốt chua ngọt đặc chế ăn kèm với thịt ba chỉ quay giòn rụm cùng vịt quay thơm lừng và gan chiên béo ngậy điểm xuyết thêm hạt lạc rang bùi bùi và khoai lang chiên giòn tan. Hoặc bạn cũng có thể thử nghiệm món bánh cuốn Cao Bằng nóng hổi được ăn kèm với một bát canh xương hầm ngọt thanh có thêm một quả trứng trần béo ngậy chứ hoàn toàn không hề chấm với nước mắm chua ngọt như cách ăn quen thuộc của người miền xuôi.

Ảnh: Vinpearl

Bữa trưa thì xin dành trọn vẹn sự ưu ái cho món vịt quay bảy vị được mệnh danh là quốc hồn quốc túy của Cao Bằng. Món ăn này sở hữu lớp da quay giòn tan rực rỡ và phần thịt đậm đà hương vị nhờ được tẩm ướp hỗn hợp lá mắc mật cùng vô số gia vị bí truyền nhồi cẩn thận vào tận sâu trong bụng vịt.

Bánh chưng ngon

Vào những buổi chiều khi tiết trời bắt đầu se lạnh thì không gì tuyệt vời hơn là gọi ngay một đĩa bánh áp chao nóng hổi. Chiếc bánh rán vàng ruộm với phần nhân thịt vịt đậm đà được chấm ngập trong bát nước mắm chua ngọt ăn kèm đu đủ bào giòn sần sật. Ngoài ra thì vùng đất này còn nổi tiếng với món bánh trứng kiến độc đáo của người Tày cùng xôi trám đen dẻo bùi hay thịt lợn gác bếp thơm mùi khói và cả đặc sản lạp sườn hun khói trứ danh.

Ảnh: Báo Thanh niên

Ảnh: Người Hà Nội

Nếu bạn đang băn khoăn tìm một món quà mang về hợp với tiết trời thì hạt dẻ Trùng Khánh chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đặc sản nức tiếng này đã được công nhận chỉ dẫn địa lý tự hào với những hạt to tròn và mang vị bùi béo khó quên. Bên cạnh đó bạn hoàn toàn có thể mua thêm miến dong Phia Đén dẻo dai hay bánh khảo ngọt ngào và thạch đen thanh mát cùng mật ong rừng nguyên chất hoặc gạo nếp hương Bảo Lạc dẻo thơm.

Ảnh: iVIVU

Ảnh: Msquare

Bỏ túi lịch trình bốn ngày ba đêm săn mây trời xanh ngắt tại Cao Bằng

Về phương tiện di chuyển thì quãng đường từ Thủ đô Hà Nội lên đến Cao Bằng rơi vào khoảng 280 kilomet và sẽ tiêu tốn của bạn từ sáu đến bảy tiếng đồng hồ. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn xe khách giường nằm tiện lợi với mức giá vé dao động trong khoảng từ 200.000 đến 300.000 đồng cho một người. Nếu đam mê xê dịch và muốn tự tay cầm lái thì bạn có thể chọn lộ trình chạy cao tốc Hà Nội đi Lạng Sơn rồi rẽ theo quốc lộ 4A hoặc đi hướng Thái Nguyên Bắc Kạn rồi rẽ theo quốc lộ 3. Khi đã đặt chân lên tới trung tâm thành phố thì việc thuê một chiếc xe máy để chủ động len lỏi khám phá mọi ngóc ngách là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.

Ảnh: 24H

Về phần lưu trú thì khu vực trung tâm Thành phố Cao Bằng hiện cung cấp rất nhiều lựa chọn từ khách sạn tiện nghi đến homestay mộc mạc. Riêng khu vực thác Bản Giốc và đồi Ba Quáng cũng có sẵn khá nhiều dịch vụ homestay lý tưởng cho những ai muốn lưu trú gần ngay sát các điểm tham quan để tiện bề ngắm cảnh.

Hành trang cần thiết mang theo bao gồm áo khoác ấm cùng áo mưa và đặc biệt là một đôi giày có độ bám đường thật tốt. Cũng đừng bao giờ quên mang theo đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân quan trọng vì bạn sẽ di chuyển rất nhiều trong khu vực vành đai biên giới.

Có một vài lưu ý nhỏ nhưng vô cùng quan trọng là đường sá nơi đây có khá nhiều khúc cua đèo dốc hiểm trở nên bạn cần hết sức hạn chế việc di chuyển vào ban đêm. Vì khu vực Ngọc Côn và Bản Giốc nằm sát vách đường biên giới nên việc tuyệt đối tuân thủ mọi biển báo giao thông và sự hướng dẫn của lực lượng biên phòng là điều bắt buộc. Do tháng 10 và tháng 11 là mùa cao điểm du lịch thu hút lượng khách đổ về rất đông nên bạn cần chủ động liên hệ đặt phòng từ thật sớm.

Ảnh: DulichVietNam

Cuối cùng, để việc lên kế hoạch được dễ dàng hơn thì lịch trình bốn ngày ba đêm hoàn hảo nhất sẽ bắt đầu bằng ngày thứ nhất với điểm đến là Cầu Bản Mon rồi ghé qua thung lũng Ngọc Côn và chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa rực rỡ tại Trùng Khánh và Phong Nậm. Sang ngày thứ hai thì thác Bản Giốc hùng vĩ cùng động Ngườm Ngao kỳ bí và làng đá Khuổi Ky cổ kính lẫn đồi cỏ Ba Quáng mộng mơ sẽ là những điểm đến không thể bỏ lỡ. Ngày thứ ba thì không gian bình yên của Pác Bó và suối Lê Nin sẽ giúp tâm hồn bạn được chữa lành. Và ngày cuối cùng sẽ là sự thử thách đầy ngoạn mục với con đèo Khau Cốc Chà gai góc tại Bảo Lạc trước khi bạn lên xe nói lời tạm biệt với vùng đất biên cương tuyệt đẹp này.