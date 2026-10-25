Dọn nhà một lần, tôi mới hiểu vì sao càng mua nhiều càng dễ thấy thiếu: 3 thay đổi giúp tiêu tiền tỉnh táo hơn

Năm 2025, trước khi chuyển từ căn hộ thuê sang nhà riêng, tôi đã dành nhiều ngày để phân loại toàn bộ đồ đạc. Quần áo ít mặc, cốc chén mua vì đẹp, sổ tay chưa dùng, đồ gia dụng nhỏ, mỹ phẩm quá hạn, thực phẩm bỏ quên trong tủ… lần lượt được lấy ra.

Điều khiến tôi tiếc không phải việc phải vứt chúng đi, mà là nhận ra tất cả đều từng được mua bằng tiền mình đã mất thời gian và công sức để kiếm.

Rất nhiều món lúc mua đem lại cảm giác hào hứng. Nhưng sau vài tuần, vài tháng, chúng trở thành đồ chiếm chỗ. Một số món thậm chí còn chưa kịp sử dụng đã phải bỏ.

Sau lần dọn nhà đó, tôi không chuyển sang lối sống "không tiêu tiền". Tôi vẫn mua đồ mình thích, vẫn ăn món mình muốn và sẵn sàng chi tiền cho những thứ giúp cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, cách tiêu tiền thay đổi rõ rệt: mua ít hơn, chậm hơn và sử dụng kỹ hơn những gì đã có.

Tôi nhận ra rằng tiết kiệm không nhất thiết là từ chối mọi nhu cầu. Đôi khi, nó chỉ là ngừng biến sở thích thành lý do để tích trữ.

Thích một món không có nghĩa phải mua thật nhiều

Một trong những kiểu mua sắm dễ khiến nhà cửa đầy lên nhất là mua theo sở thích.

Người thích cốc có thể sở hữu vài chục chiếc cốc. Người mê sổ tay mua hết cuốn này đến cuốn khác dù cuốn cũ vẫn còn trắng. Người thích quần áo dễ mua cùng một kiểu áo với nhiều màu khác nhau. Khi gặp món ăn yêu thích, chúng ta cũng có xu hướng mua nhiều hơn mức có thể dùng.

Những quyết định đó thường được hợp lý hóa bằng những câu như "tự thưởng cho bản thân", "mình thích thì mình mua" hay "tiền kiếm ra để tận hưởng".

Không có gì sai khi mua thứ mình thích. Vấn đề nằm ở số lượng.

Sau một thời gian, tôi tự đặt ra giới hạn cho những món cùng công năng. Nếu đã có vài món tương tự và chúng vẫn sử dụng tốt, món mới phải thực sự vượt trội hoặc thay thế được một món cũ.

Chẳng hạn, nếu đã có ba chiếc cốc thường xuyên sử dụng mà vẫn muốn mua chiếc thứ tư, tôi sẽ tự hỏi: "Chiếc nào trong ba chiếc hiện tại mình sẵn sàng bỏ đi?"

Nếu câu trả lời là không chiếc nào, món mới có lẽ chưa cần thiết đến mức phải mua.

Nguyên tắc này đặc biệt hiệu quả với quần áo, đồ bếp, đồ trang trí, túi xách, hộp đựng và những món nhỏ giá không quá cao. Mỗi món riêng lẻ có thể chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng tổng chi sau một năm hoàn toàn có thể trở thành con số lớn.

Với thực phẩm cũng vậy. Thay vì mua thật nhiều chỉ vì đang giảm giá hoặc vì "rất thích", tôi mua lượng vừa đủ cho một vài bữa. Muốn ăn tiếp thì mua tiếp.

Cách này vừa tránh lãng phí, vừa giúp cảm giác thích thú với món ăn không bị biến thành sự ngán ngẩm.

Không mua được một món đồ cũng không phải chuyện nghiêm trọng

Một người bạn từng kể rằng cô ấy rất thích một chiếc váy nhưng quyết định chờ thêm vài ngày trước khi mua. Khi quay lại, chiếc váy đã hết hàng.

Sau đó, cô tiếc nhiều ngày và rút ra kết luận rằng từ nay cứ thích món gì thì nên mua ngay, nếu không sẽ "bỏ lỡ".

Tâm lý này rất phổ biến.

Các chương trình giảm giá giới hạn thời gian, hàng "sắp hết", phiên bản giới hạn hay thông báo "chỉ còn vài sản phẩm" đều đánh mạnh vào nỗi sợ bỏ lỡ. Khi đó, chúng ta không còn hỏi "mình có cần không?" mà chuyển thành "nếu không mua bây giờ thì sẽ mất cơ hội".

Nhưng nếu nhìn lại những món từng khiến mình tiếc vì không mua, phần lớn sau vài tuần chúng ta cũng quên.

Ngược lại, nhiều món từng mua rất nhanh vì sợ hết hàng lại nằm im trong tủ.

Vì vậy, với những món không thiết yếu, tôi vẫn duy trì một khoảng thời gian chờ. Có thể là một ngày, ba ngày hoặc một tuần tùy giá trị món đồ.

Nếu sau khoảng thời gian đó vẫn thấy cần, ngân sách cho phép và biết rõ mình sẽ sử dụng thế nào, tôi mới mua.

Đương nhiên, đôi khi trong lúc chờ, sản phẩm sẽ hết hàng. Tôi vẫn có thể tiếc, nhưng cảm giác đó thường qua rất nhanh.

Không phải thứ gì mình thích cũng nhất thiết phải sở hữu.

Một món đồ bỏ lỡ đôi khi còn "rẻ" hơn rất nhiều so với một món mua về rồi không dùng.

Dùng hết những gì đang có đem lại cảm giác thỏa mãn hơn mua thêm

Sau quá trình dọn nhà, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng đồ vật đến hết vòng đời của chúng.

Một chiếc điện thoại dùng vài năm vẫn đáp ứng tốt công việc không nhất thiết phải đổi chỉ vì có phiên bản mới. Một chiếc áo vừa người, dễ phối đồ và còn đẹp có thể tiếp tục mặc nhiều mùa. Một chiếc nồi tốt được dùng thường xuyên có giá trị hơn năm chiếc nồi đẹp nhưng nằm trong tủ.

Trước đây, cảm giác thỏa mãn thường đến ngay sau khi thanh toán một món đồ mới. Nhưng cảm giác đó khá ngắn.

Sau này, tôi nhận thấy việc sử dụng một món đồ lâu dài, khai thác hết công năng và chỉ thay khi thực sự cần lại đem đến sự hài lòng bền hơn.

Thậm chí những điều rất bình thường cũng trở nên đáng giá hơn khi chúng ta chú ý tới chúng: một bữa cơm tự nấu, một chiếc nệm ngủ thoải mái, đôi giày đi nhiều năm vẫn êm chân hay chiếc áo khoác mặc mỗi mùa đông.

Khi tập trung vào những gì đang có, nhu cầu mua thêm tự nhiên giảm xuống.

Dọn nhà thực chất cũng là một lần "kiểm toán" thói quen tiêu tiền

Một căn nhà có thể nói khá nhiều về cách chủ nhân sử dụng tiền.

Những món đồ còn nguyên tem nhãn cho thấy tiền đã được bỏ ra nhưng giá trị sử dụng chưa được nhận lại. Thực phẩm hết hạn là tiền đã chuyển thành rác. Quần áo mua nhiều nhưng mặc ít là dấu hiệu của việc chi tiền theo cảm xúc nhiều hơn nhu cầu.

Bởi vậy, dọn nhà không chỉ là làm cho không gian gọn hơn. Nó giống như một lần kiểm toán tiêu dùng bằng đồ vật.

Mỗi món bị bỏ đi đều đặt ra một câu hỏi: Vì sao mình từng mua nó?

Nếu câu trả lời thường xuyên là "vì giảm giá", "thấy người khác có", "sợ hết hàng", "lúc đó buồn nên mua" hay "nghĩ chắc sau này sẽ dùng", đó chính là những điểm cần sửa trong thói quen chi tiêu.

Sau cùng, một cuộc sống dễ chịu không nhất thiết nằm ở việc mua thật ít hay tiêu thật nhiều. Điều quan trọng hơn là số tiền bỏ ra có thực sự đổi được thành giá trị mình sử dụng hay không.

Mua một món cần thiết và dùng nó nhiều năm không phải lãng phí. Ngược lại, mua mười món giá rẻ rồi để chúng phủ bụi mới là kiểu tiêu dùng đắt đỏ nhất.

Đôi khi, muốn biết mình nên mua gì trong tương lai, chỉ cần dành một buổi mở tủ và nhìn lại những gì mình đã mua trong quá khứ.