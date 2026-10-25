Lương 15 triệu/tháng, cặp đôi ở Hà Nội chọn thuê nhà 9 triệu thay vì căn 6,5 triệu: Đằng sau là một phép tính khác

Ở Hà Nội, tìm được một căn nhà vừa túi tiền đã khó, thuê được nơi đủ rộng rãi, tiện nghi và thuận tiện đi làm mà vẫn có thể gắn bó lâu dài còn cần tính toán kỹ hơn. Nhất là với người có thu nhập trung bình khoảng 15 triệu đồng/tháng, nếu tiền nhà cùng điện nước đã ngốn gần 9 triệu đồng, số tiền còn lại phải đủ cho ăn uống, đi lại, mua sắm và những khoản phát sinh khác.

Vì vậy, khi chọn nhà thuê dài hạn, chỉ nhìn vào giá thuê niêm yết là chưa đủ. Một căn nhà có giá thuê thấp hơn chưa chắc đã tiết kiệm hơn nếu tiền điện nước, phí dịch vụ cao hoặc vị trí quá xa nơi làm việc. Ngược lại, trả thêm một khoản để có không gian phù hợp, giảm thời gian di chuyển hay hạn chế chi phí phát sinh đôi khi lại là lựa chọn hợp lý hơn nếu xét trên tổng ngân sách mỗi tháng.

Câu chuyện của 2 bạn trẻ đang thuê nhà tại Hà Nội cho thấy, để duy trì một nơi ở tốt với mức lương có hạn, điều quan trọng không chỉ là tìm được căn nhà giá rẻ, mà còn là cân đối các khoản chi và xác định đâu là những tiện ích thực sự đáng để bỏ tiền.

- Minh Tâm, 26 tuổi, làm content media tại Hà Nội, đã sống ở thành phố này 8 năm, tính cả thời gian học đại học. Sau khi kết hôn, cô sống cùng chồng trong căn tập thể hai phòng ngủ, rộng 55m² ở Đống Đa, giá thuê 7,5 triệu đồng/tháng. Tính cả điện nước và các khoản liên quan, tổng tiền nhà của hai vợ chồng dao động khoảng 8,5-9 triệu đồng/tháng.

- Hoàng Trang, 29 tuổi, hiện sống cùng bạn trong một căn chung cư mini khoảng 25m² tại Hà Đông, với giá thuê 6 triệu đồng/tháng. Chia đôi tiền thuê, mỗi người trả 3 triệu đồng, chưa tính các khoản sinh hoạt khác.

Thuê nhà dài hạn đừng chỉ nhìn giá thuê

Trước khi tìm được căn tập thể hiện tại, Minh Tâm đã mất khoảng hai tháng tham khảo các căn chung cư mini và studio. Cô từng bỏ qua một số căn rất thích vì giá thuê vượt quá ngân sách, đồng thời rút kinh nghiệm từ những lần chuyển trọ trước đó.

“Trước đó mình từng chuyển trọ nhiều lần do nhà xa nơi làm việc, tốn thêm tiền xăng xe, đi lại vất vả, đặc biệt những ngày nắng mưa và mất nhiều thời gian di chuyển. Có nơi thì môi trường xung quanh bị ồn. Khi tìm nhà, mình ưu tiên vị trí gần nơi làm việc, không gian và giá thuê”, Tâm chia sẻ.

Với mức lương 15 triệu đồng/tháng, cô đặt giới hạn tiền thuê dưới 5 triệu đồng/người. Căn tập thể hiện tại có giá 7,5 triệu đồng/tháng, nhưng khi chia sẻ với chồng, tiền thuê mỗi người là 3,75 triệu đồng. Tính cả điện nước và các khoản liên quan, mỗi người chi khoảng 4,25-4,5 triệu đồng/tháng cho chỗ ở.

Minh Tâm hiện đang thuê căn nhà trong khu tập thể, diện tích 55m2, có 2 phòng ngủ với giá khoảng 9 triệu đồng/tháng

Điểm khiến Tâm quyết định chọn căn nhà này là sự cân bằng giữa giá thuê, diện tích và tiện nghi. Căn tập thể rộng 55m², có hai phòng ngủ, được trang bị gần như đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, từ tivi, tủ lạnh, bếp điện, máy giặt đến điều hòa, bình nóng lạnh và tủ quần áo. Điện nước tính theo giá dân, không mất phí gửi xe hay phí dịch vụ đáng kể.

Vị trí cũng là một yếu tố quan trọng. Căn nhà gần công ty của cả hai vợ chồng, đối diện bệnh viện, gần trung tâm thương mại và thuận tiện giao thông. Với Tâm, đây là những lợi thế thiết thực nếu xác định ở lâu dài, bởi thời gian di chuyển và sự thuận tiện trong sinh hoạt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống.

Trước đó, Tâm từng cân nhắc một căn chung cư mini rộng 30m², giá thuê 6,5 triệu đồng/tháng. Căn hộ đẹp, tiện nghi nhưng có nhiều khoản chi phí cộng thêm: điện 4.000 đồng/kWh, nước 35.000 đồng/m³, phí dịch vụ 200.000 đồng/người, Internet 100.000 đồng/tháng. Máy giặt, máy sấy phải dùng chung, mỗi phòng chỉ được gửi một xe.

“Mình từng đặt lên bàn cân: Căn chung cư mini 30m² giá 6,5 triệu đồng. Đẹp, tiện nghi nhưng tiền điện nước và dịch vụ rất cao. Điện 4.000 đồng/số, nước 35.000 đồng/khối, dịch vụ 200.000 đồng/người. Máy giặt, máy sấy phải dùng chung, để xe giới hạn một phòng một xe, tiền mạng 100.000 đồng. Như vậy tính tổng thì dịch vụ phát sinh sẽ rơi tầm 2 triệu đồng. Tổng căn nhà cũng 8,5 triệu đồng.

Trong khi đó, căn mình chọn là khu tập thể đã sửa chữa, giá nhà cao hơn, không quá đẹp nhưng rộng và đầy đủ hơn. Điện nước giá dân thì cộng lại tiền thuê nhà vẫn vậy”, Tâm chia sẻ.

Từ phép so sánh này, cô nhận ra giá thuê thấp hơn chưa chắc đồng nghĩa với tổng chi phí thấp hơn. Nếu chỉ nhìn con số 6,5 triệu đồng trên tin đăng, căn chung cư mini có vẻ tiết kiệm hơn căn tập thể 7,5 triệu đồng. Nhưng sau khi cộng các khoản phát sinh, chênh lệch gần như không còn, trong khi diện tích và điều kiện sinh hoạt lại khác nhau.

Với người thuê dài hạn, đây cũng là điểm cần kiểm tra ngay từ khi xem nhà: điện nước tính theo giá nào, phí dịch vụ gồm những gì, có mất thêm tiền gửi xe, Internet hay phí sử dụng tiện ích chung không. Những khoản riêng lẻ có thể không quá lớn, nhưng khi cộng dồn trong 12 tháng sẽ tạo thành một khoản đáng kể.

Ngoài tiền nhà, các khoản chi cố định của Tâm gồm khoảng 4 triệu đồng tiền ăn và 2 triệu đồng tiền mỹ phẩm mỗi tháng. Cô dự trù thêm khoảng 2 triệu đồng cho các khoản phát sinh. Tùy từng tháng, cô có thể để dành khoảng 3-5 triệu đồng. Việc sống cùng chồng giúp cô chia sẻ chi phí nhà ở, nhưng đồng thời, lựa chọn căn nhà rộng hơn cũng khiến ngân sách dành cho tiết kiệm ít nhiều bị ảnh hưởng.

Tâm thừa nhận khoản tiền nhà vẫn cần được ưu tiên, đặc biệt trong những tháng công ty trả lương chậm. “Nếu tháng nào công ty chậm lương, mình sẽ phải tính đến bước xoay tiền nhà. Nếu thương lượng được với chủ nhà thì không sao, nhưng nếu không được hoặc công ty chậm lương quá lâu, bắt buộc mình phải rút tiền tiết kiệm ra để bù vào”, cô chia sẻ.

Trước khi quyết định thuê, Tâm đã cân nhắc nhiều mô hình nhà ở khác cùng với bài toán kinh tế phù hợp

Với Hoàng Trang, việc thuê chung là cách để giảm chi phí cố định ngay từ đầu. Căn chung cư mini khoảng 25m² tại Hà Đông có giá 6 triệu đồng/tháng, chia đôi với bạn cùng phòng, mỗi người trả 3 triệu đồng. Khi tìm nhà, Trang ưu tiên vị trí gần trường học; sau này đi làm, khoảng cách từ nhà đến công ty chỉ còn khoảng 2-3km nên vẫn thuận tiện di chuyển.

Theo Trang, lựa chọn nhà ở cần gắn với lịch trình thực tế của bản thân. Một căn nhà có giá thuê thấp nhưng nằm quá xa nơi học tập, làm việc có thể khiến tiền đi lại tăng lên, đồng thời mất thêm thời gian mỗi ngày. Vì vậy, cô ưu tiên phương án có thể cân bằng giữa giá thuê và vị trí, thay vì chỉ chọn nơi rẻ nhất.

“Với lịch trình kết hợp xe công nghệ, tàu điện trên cao và xe buýt, chi phí di chuyển của mình trung bình khoảng 50.000 đồng/ngày, tương đương khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/tháng tùy số ngày đi lại. Tiền ăn uống khoảng 100.000 đồng/ngày, tức khoảng 3 triệu đồng/tháng. Đây là những khoản cần tính cùng tiền thuê nhà để hình dung đầy đủ chi phí sinh hoạt tại Hà Nội”, Trang chia sẻ.

Cộng thêm điện nước, Internet, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân và các khoản mua sắm phát sinh, số tiền thực tế dành cho chỗ ở và sinh hoạt sẽ cao hơn đáng kể so với mức thuê 3 triệu đồng/người ban đầu. Bởi vậy, ngay cả khi đã chia sẻ tiền nhà, người thuê vẫn cần xác định rõ các khoản chi thường xuyên để tránh tính toán ngân sách quá sát.

Từ trải nghiệm của Tâm và Trang, có thể thấy trước khi ký hợp đồng thuê dài hạn, người thuê nên cân nhắc ít nhất ba yếu tố: tổng chi phí phải trả mỗi tháng, khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc và mức độ phù hợp của không gian sống với nhu cầu hiện tại. Nếu dự định ở vài năm, các điều khoản về tiền đặt cọc, thời hạn hợp đồng, điều kiện tăng giá và chấm dứt hợp đồng cũng cần được kiểm tra kỹ.

Một căn nhà phù hợp không nhất thiết phải có giá thuê thấp nhất hay nội thất đẹp nhất. Quan trọng hơn là tổng chi phí nằm trong khả năng chi trả, vị trí thuận tiện và những điều kiện sinh hoạt đủ đáp ứng nhu cầu trong thời gian dài.

Một góc nhỏ để trang trí, bày biện của Hoàng Trang trong căn chung cư mini có diện tích khoảng 25m2

Ở nhà thuê tiện nghi, vợ chồng bớt “căng thẳng” mỗi khi đi làm về mệt

Minh Tâm chấp nhận chi nhiều hơn cho chỗ ở để phù hợp với cuộc sống vợ chồng, còn Hoàng Trang lựa chọn ở chung để giữ chi phí trong khả năng tài chính. Cả hai đều không chọn phương án tiết kiệm bằng mọi giá, bởi một nơi ở phù hợp còn ảnh hưởng đến thời gian đi lại, sinh hoạt và cảm giác thoải mái sau giờ làm.

Với Tâm, căn tập thể hiện tại có mức chi phí cao hơn dự định ban đầu, nhưng đổi lại là không gian đủ rộng cho hai vợ chồng sinh hoạt. Cô cũng muốn chuẩn bị cho kế hoạch có em bé trong tương lai gần, nên ưu tiên một nơi ở thoáng đãng, tiện nghi thay vì tiếp tục tìm một căn phòng nhỏ hơn chỉ để tiết kiệm.

“Đặc biệt là người có gia đình rồi thì việc có không gian sống tốt hơn cũng giúp vợ chồng giảm áp lực mỗi khi đi làm về. Thêm nữa, chúng mình dự định có em bé nên một không gian thoáng đãng, rộng rãi, tiện nghi để sẵn sàng đón em bé là lựa chọn ưu tiên nhất”, Tâm chia sẻ.

Dẫu vậy, cô hiểu rằng khoản chi này sẽ ảnh hưởng đến số tiền có thể tích lũy. Với mức lương 15 triệu đồng/tháng, Tâm vẫn có thể tiết kiệm đều nhưng chưa nhiều. Vì vậy, bên cạnh việc cân đối chi tiêu, cô dự định tìm thêm nguồn thu nhập ngoài công việc chính để có khoản dự phòng lớn hơn.

“Với mức lương 15 triệu, mình có thể tiết kiệm đều, chỉ là không nhiều. Mình cũng không quá hạn chế nhu cầu cá nhân, nhưng sẽ chọn cách tìm tòi để cố gắng kiếm thêm một chút thu nhập ngoài lề”, cô nói.

Về lâu dài, Minh Tâm vẫn mong muốn có một căn nhà thuộc sở hữu của mình dù cô bạn biết rằng sẽ rất khó nếu “tự lực cánh sinh”.

Với mức thu nhập 15 triệu đồng, tiền thuê nhà có thể phải tiết kiệm hơn nhưng không đồng nghĩa làm mất đi sự thoải mái, bày trí cho căn nhà

Với Hoàng Trang, thuê chung cũng là cách để có chỗ ở phù hợp với nhu cầu hiện tại mà không phải gánh khoản tiền thuê quá lớn. Căn hộ khoảng 25m² không quá rộng, nhưng việc chia sẻ tiền nhà giúp cô giảm chi phí cố định và có thêm dư địa dành cho những nhu cầu khác.

Khi công việc và nhu cầu sinh hoạt thay đổi, Trang cũng có thể cân nhắc chuyển đến nơi ở mới. Nếu công ty chuyển địa điểm hoặc cô muốn làm thêm một công việc, dự án cần nhiều không gian hơn, việc tìm một căn nhà khác thuận tiện hơn vẫn là lựa chọn có thể tính đến.

Với người trẻ chưa mua được nhà, thuê nhà không nhất thiết đồng nghĩa với sống tạm bợ hoặc phải cắt giảm mọi nhu cầu cá nhân. Một căn nhà có vị trí thuận tiện, chi phí hợp lý và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt vẫn có thể là lựa chọn tốt trong nhiều năm. Vấn đề là khoản tiền bỏ ra có tương xứng với nhu cầu và không làm ảnh hưởng quá nhiều đến những mục tiêu tài chính khác hay không.

Hai câu chuyện cũng cho thấy không có một công thức chung cho mức chi thuê nhà hợp lý. Người đã lập gia đình như Minh Tâm có thể ưu tiên diện tích và sự tiện nghi; người độc thân như Hoàng Trang có thể sống cùng bạn trong căn hộ nhỏ hơn để giảm tiền thuê. Quan trọng là phải tính đủ những khoản chi đi kèm và giữ một khoản dự phòng cho các tình huống không báo trước.

Với mức lương 15 triệu đồng/tháng, nếu tiền thuê nhà và các khoản cố định đã ngốn phần lớn thu nhập, việc tiết kiệm sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng nếu biết cân đối giữa giá thuê, vị trí, nhu cầu sinh hoạt và khả năng tài chính, người trẻ vẫn có thể tìm được phương án sống phù hợp mà không phải đánh đổi hoàn toàn sự thoải mái của bản thân.

Ảnh: NVCC