Nam diễn viên mở lớp đào tạo, phải nghỉ dạy: "Tôi áy náy lắm"

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ danh hài Thúy Nga, diễn viên Tiết Cương đã nói thật về công việc của mình. Anh chia sẻ: "Hồi xưa tôi có dạy lớp đào tạo diễn viên trẻ, nhưng ế quá nên nghỉ luôn rồi. Tôi dạy các bạn ra trường không có chỗ để diễn, tôi áy náy lắm.

Tiết Cương

Thời điểm đó chưa có mạng xã hội phát triển như bây giờ, chưa có Tiktok, còn Facebook, Youtube thì có rồi nhưng làm khó lắm. Ngay như tôi và Thúy Nga cũng chỉ mới làm Youtube vài năm gần đây. Anh em tôi làm Youtube là bị muộn hơn mọi người.

Vì mạng xã hội chưa phát triển nên tôi dạy học trò ra không có cơ hội làm nghề. Thế nên tôi nghỉ luôn".

Thúy Nga nghe vậy cũng nói: "Tôi là dạng sinh sau đẻ muộn. Tôi làm Youtube khi mọi người đã làm hết rồi. Cuộc đời tôi cái gì cũng chậm".

Tiết Cương tiếp lời: "Nhưng được cái chúng tôi làm chậm mà chắc. Cả tôi và Thúy Nga bây giờ đều có khán giả khắp nơi xem kênh của mình. Thúy Nga ở Mỹ nhưng khán giả trong nước xem rất đông, còn tôi ở Việt Nam nhưng có nhiều khán giả ở Mỹ xem.

Đợt này tôi qua Mỹ, nhiều khán giả cũng mời về nhà chơi, ăn cơm, đông lắm. Thúy Nga làm Youtube xong còn nhiều fan hơn xưa, hơn cả lúc đi diễn hài".

Tiết Cương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh và sân khấu hài miền Nam. Những năm gần đây, anh chọn nhịp sống bình lặng hơn khi chuyển hướng sang làm sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube.

Anh xây dựng các kênh cá nhân tập trung chia sẻ về cuộc sống đời thường, ẩm thực và đam mê xe cổ. Ban đầu, nam diễn viên từng nhận nhiều lời bàn ra tiếng vào và bình luận tiêu cực về việc "hết thời".

Tuy nhiên, anh khẳng định mình làm việc bằng sức lao động chân chính và đúng với xu hướng phát triển của xã hội. Nội dung video của Tiết Cương hướng tới sự giản dị, mộc mạc và chân thật chứ không chạy theo trào lưu giật gân.

Anh bộc bạch việc làm YouTube chủ yếu để thỏa đam mê và duy trì sự kết nối gần gũi với khán giả. Thu nhập từ nền tảng này đủ để anh trang trải các chi phí sinh hoạt nhỏ lẻ hàng ngày, chứ không giúp làm giàu.

Dù không xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình như trước, Tiết Cương vẫn nhận lời tham gia các công việc nghệ thuật phù hợp. Lựa chọn rời xa sự ồn ào của showbiz giúp anh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ.