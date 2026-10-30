Việt Nam có gia đình “đổi đời” ngoạn mục: Từng sống trong nhà lợp trên kênh, nay con trai duy nhất làm Phó Tổng Giám đốc, kế nghiệp nghìn tỷ

Đó là Phạm Trần Nhật Minh (SN 1983, ở TP.HCM), thường được biết đến với biệt danh Minh Nhựa!

Minh Nhựa.

Nhắc đến Minh Nhựa, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một đại gia mê siêu xe khét tiếng. Anh cũng là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa Long Thành. Hiện Minh Nhựa đang giữ chức Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp gia đình, đồng thời là một trong những người nắm giữ cổ phần tại công ty.

Nhựa Long Thành có vốn điều lệ hơn 90 tỷ đồng, doanh thu năm 2022 ước đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo cơ cấu sở hữu được công bố năm 2026, ông Mười nắm 40% vốn, Minh Nhựa sở hữu 30% và bà Trần Thị Bạch - mẹ anh - nắm 30% còn lại.

Gia đình 3 người sống trên kênh rạch ở TP.HCM “đổi đời” khi làm nhựa

Song trên thực tế, Minh Nhựa không phải sinh ra đã ngậm thìa vàng. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2020, nam doanh nhân từng chia sẻ về tuổi thơ khó khăn: “Nhà tôi trước đây rất nghèo, lợp trên kênh quận 6 mà sống, nhà hỏng thì rơi xuống nước. Cửa nhà tôi luôn có những lỗ hở, khi tôi nghe tiếng ba về tôi sẽ chạy ra đó để hí hí mắt dòm và tôi thấy sắc mặt ba tôi rất mệt mỏi. Nhưng khi mở cửa ra ba tôi lại khác. Tôi học được rằng: Nên nén những cảm xúc riêng tư, để tạo niềm vui cho người khác”.

Sau này, đến đầu thập niên 1990, bố anh - ông Phạm Văn Mười bắt đầu gây dựng sự nghiệp trong ngành nhựa bằng việc thành lập một cơ sở sản xuất nhỏ mang tên Nhựa Long Thành.

Gia đình Minh Nhựa cùng bố mẹ của anh.

Theo thông tin trên website công ty, đến năm 1996, cơ sở này chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhựa Long Thành, tập trung vào sản xuất các sản phẩm nhựa công nghiệp.

Từ một cơ sở nhỏ, Nhựa Long Thành từng bước mở rộng quy mô và thị trường. Năm 2003, công ty đưa showroom đầu tiên tại quận 6, TP.HCM vào hoạt động. Giai đoạn 2008-2010, doanh nghiệp liên tiếp mở rộng mạng lưới chi nhánh ra Hà Nội (2008), Đà Nẵng và Cần Thơ (2009), Kiên Giang (2010). Cùng với đó, công ty phát triển các dòng sản phẩm chủ lực như pallet nhựa, sóng nhựa và két nhựa, phục vụ hoạt động sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa.

Đến giữa thập niên 2010, theo thông tin từ doanh nghiệp, Nhựa Long Thành có khoảng 1.000 lao động trên toàn quốc. Vốn đầu tư ban đầu 2 tỷ đồng đã tăng gấp 90 lần, diện tích nhà xưởng cũng mở rộng gấp 10 lần so với thời điểm đầu. Công ty hiện cung cấp sản phẩm cho nhiều thương hiệu lớn trong ngành bia, nước giải khát như Heineken, Bia Sài Gòn, Tiger, Budweiser, Coca-Cola, Pepsi,...

Từ khi Nhựa Long Thành dần phát triển, ông Phạm Văn Mười cũng sớm định hướng cho con trai tiếp xúc với công việc kinh doanh của gia đình. Trong bài phỏng vấn với chúng tôi năm 2020, Minh Nhựa kể từ năm 12 tuổi, anh đã được bố đưa theo đến công ty. Đến năm 15 tuổi, anh bắt đầu được học những quy tắc trong giao tiếp và làm ăn, từ cách sử dụng dao nĩa trong các bữa tiệc đến việc trao đổi danh thiếp với đối tác.

Không chỉ sớm cho con làm quen với môi trường kinh doanh, bố mẹ Minh Nhựa còn có những cách thể hiện tình thương khá khác nhau. Anh cho biết bố mẹ đã hy sinh rất nhiều nên bản thân không muốn chỉ sống theo cảm xúc cá nhân mà làm trái với kỳ vọng của gia đình. Trong cách nuôi dạy con, mẹ anh thường từ chối những món đồ vật chất mà con trai yêu thích. Nếu muốn có đồng hồ, quần áo hay xe mới, anh thường phải tìm đến bố.

Minh Nhựa và bố - ông Phạm Văn Mười - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Long Thành.

Minh Nhựa là con trai - người thừa kế duy nhất trong gia đình.

Ngược lại, ông Phạm Văn Mười được Minh Nhựa miêu tả là người rất thương con. Khi biết con trai thích mẫu xe nào, ông thường chủ động tìm mua để tặng. Minh Nhựa từng khẳng định những chiếc xe trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng mà mình sở hữu phần lớn là quà từ bố, không phải do bản thân vòi vĩnh.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại thương tại Đại học Hùng Vương, Minh Nhựa chính thức làm việc tại doanh nghiệp gia đình. Công việc của anh không bắt đầu ở vị trí quản lý mà trải qua nhiều khâu, phòng ban khác nhau. Tính đến thời điểm phỏng vấn năm 2020, anh cho biết đã có 16 năm làm việc cùng bố tại công ty.

Con trai duy nhất bây giờ là người thừa kế cơ ngơi nghìn tỷ

Minh Nhựa hiện đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa Long Thành. Anh cũng được biết đến là con trai duy nhất của ông Mười, đồng thời là một trong những nhân vật gắn liền với hình ảnh doanh nhân giàu có, sở hữu khối tài sản đáng chú ý.

Bên cạnh công việc kinh doanh, Minh Nhựa còn được công chúng biết đến rộng rãi nhờ niềm đam mê siêu xe. Bộ sưu tập từng được anh công khai có sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu đình đám như Pagani, Bugatti, Ferrari, McLaren, Rolls-Royce... Trong đó, nhiều mẫu xe có giá trị ước tính từ vài chục tỷ đến hơn 100 tỷ đồng. Chẳng hạn, chiếc Pagani Huayra được định giá hơn 80 tỷ đồng, Ferrari có giá gần 30 tỷ đồng, trong khi McLaren Elva từng được ước tính hơn 140 tỷ đồng. Đây mới chỉ là một vài cái tên tiêu biểu trong bộ sưu tập xe thay đổi theo thời gian của nam doanh nhân.

Hiện tại, garage đã được sửa sang lại để có chỗ chứa nhiều xe hơn (Ảnh: FBNV)

Minh Nhựa không có quan niệm phải giữ lại tất cả những chiếc xe từng mua. Anh từng chia sẻ có thể bán xe để đổi lấy những trải nghiệm mới, thay vì chỉ sở hữu thật nhiều nhưng ít khi sử dụng.

Không chỉ gây chú ý bởi thú chơi siêu xe đắt đỏ, đời sống riêng của nam doanh nhân cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân với Mina Phạm - người từng được biết đến là một hot girl Sài thành.

Mina Phạm (tên thật Phạm Thị Hồng Nga, SN 1990) hiện thường xuyên thu hút chú ý trên mạng xã hội với phong cách thời trang hàng hiệu, những chuyến du lịch và hình ảnh cuộc sống sung túc bên chồng. Hai người kết hôn năm 2012, khi Mina vừa tròn 22 tuổi. Cặp đôi có hai người con chung, một trai và một gái, lần lượt sinh năm 2014 và 2016.

Trước đó, Minh Nhựa có ba người con gái với người vợ đầu là Nguyễn Thị Phương Thúy.

Hiện, vợ chồng Minh Nhựa - Mina Phạm sống trong căn biệt thự tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Ngôi nhà có diện tích khoảng 400-500m², được hình thành từ việc kết hợp hai căn nhà liền kề. Theo Mina Phạm, gia đình quyết định mua thêm căn bên cạnh vì không gian cũ khá hạn chế, đặc biệt là không đủ chỗ đỗ xe cho chồng.

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Indochine, lấy tông trắng làm chủ đạo, kết hợp nhiều cây xanh. Trong đó, phòng thờ và phòng giày là hai không gian được Minh Nhựa trực tiếp quan tâm, còn Mina Phạm phụ trách thiết kế tổng thể ngôi nhà.

Một số góc trong căn biệt thự của vợ chồng Minh Nhựa. Ảnh: House n Home

Không chỉ cùng nhau xây dựng tổ ấm, Minh Nhựa và Mina Phạm cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới vào ngày 12/10/2026, Minh Nhựa đăng tải bộ ảnh tình cảm cùng bà xã, đồng thời có những chia sẻ khá sâu sắc về hành trình hôn nhân.

Nam doanh nhân cho biết sau 14 năm, cả hai đã thay đổi nhiều, có những điều từng rất quan trọng nhưng hiện tại không còn đặt nặng. Tuy nhiên, điều khiến anh trân trọng là hai vợ chồng vẫn muốn ôm nhau, nắm tay và cùng chụp những bức hình tình tứ như thuở mới yêu.

Minh Nhựa và vợ mới kỷ niệm 14 năm bên nhau.

Đặc biệt, Minh Nhựa tiết lộ năm nay hai vợ chồng không cần tạo bất ngờ cho nhau bằng những món quà, bởi điều bất ngờ lớn nhất là cả hai có chung một mong ước và hạnh phúc khi điều đó đã trở thành hiện thực. Chỉ một ngày sau, anh tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc cả nhà đi ăn cùng hai con Louis và Jolie. Món quà các con chuẩn bị cho bố mẹ là những tấm thiệp viết tay, khiến vợ chồng anh cảm thấy vui và hạnh phúc. Qua những chia sẻ này, có thể thấy bên cạnh hình ảnh doanh nhân mê siêu xe, Minh Nhựa cũng thường dành sự quan tâm cho những khoảnh khắc giản dị bên vợ con.

Cuộc sống của hai vợ chồng không chỉ xoay quanh những món đồ hiệu, siêu xe hay các chuyến du lịch xa xỉ. Những năm gần đây, Minh Nhựa còn dành nhiều sự quan tâm cho Phật pháp và các hoạt động tu tập, lựa chọn quy y Tam bảo và duy trì việc ăn chay, lễ bái.

Đầu tháng 10/2026, Minh Nhựa và Mina Phạm cùng tham gia chuyến hành hương kéo dài một tuần tại Ấn Độ. Cả hai đi bộ hơn 100 km xuyên dãy Himalaya, qua 7 ngôi làng và kết thúc tại tu viện Trilokinath. Chia sẻ về chuyến đi, Minh Nhựa cho biết đây là hành trình đặc biệt bởi có bà xã đồng hành. Anh cũng hài hước tiết lộ Mina vốn là người thích làm đẹp, ngại nắng và sợ mệt nhưng vẫn quyết tâm cùng chồng hoàn thành chặng đường.

Minh Nhựa và vợ thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường lên MXH.

Ảnh: FBNV.