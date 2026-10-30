Nhìn ảnh thì mê, sống cùng mới ngán: 8 thiết kế nội thất đang bị nhiều người “quay xe”

Thực tế, nhiều gia đình chỉ sau một thời gian sử dụng mới nhận ra món đồ hoặc cách bố trí từng được xem là "xu hướng" lại kéo theo hàng loạt vấn đề: khó vệ sinh, tốn diện tích, chi phí cao, bảo trì phức tạp hoặc đơn giản là không tiện như tưởng tượng.

Dưới đây là 8 kiểu thiết kế từng được nhiều người yêu thích nhưng nên cân nhắc kỹ trước khi đưa vào nhà.

1. Nâng máy giặt lên cao

Nâng máy giặt khỏi mặt sàn được nhiều gia đình lựa chọn với mục đích giảm việc phải cúi người khi lấy và cho quần áo vào máy. Phần không gian phía dưới cũng có thể tận dụng để làm ngăn chứa đồ, nhờ đó khu giặt trông gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, kiểu thiết kế này đòi hỏi phần bệ phải đủ chắc chắn, chịu được cả tải trọng của máy lẫn rung động khi máy vận hành. Máy giặt, đặc biệt trong chu trình vắt, có thể rung khá mạnh. Nếu bệ đỡ hoặc hệ thống cố định không được thi công đúng kỹ thuật, độ ổn định lâu dài sẽ là vấn đề đáng lo.

Ngoài ra, việc sửa chữa, tháo máy hoặc di chuyển máy sau này cũng bất tiện hơn nhiều so với đặt trực tiếp xuống sàn.

Nếu vẫn muốn nâng máy giặt, nên ưu tiên một bệ thấp, chắc chắn, có khả năng chịu tải tốt và được thi công đồng bộ ngay từ đầu thay vì dựng một hệ khung quá cao chỉ để chạy theo xu hướng.

2. Tủ TV treo tường quá thấp

Tủ TV treo tường tạo cảm giác phòng khách nhẹ mắt, hiện đại và giúp việc lau sàn dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do kiểu tủ này từng xuất hiện dày đặc trong các mẫu nhà tối giản.

Điểm bất tiện nằm ở việc nhiều gia đình thiết kế tủ quá sâu hoặc treo quá thấp. Khi phần tủ nhô ra đúng khu vực thường xuyên đi lại, các góc cạnh rất dễ trở thành vị trí va chạm.

Bên cạnh đó, tủ treo cần được cố định vào bề mặt tường phù hợp và sử dụng phụ kiện chịu lực đúng tiêu chuẩn. Nếu tủ chứa nhiều đồ nặng nhưng hệ liên kết không đủ chắc chắn, độ an toàn về lâu dài sẽ giảm.

Muốn sử dụng tủ TV treo, nên chọn loại mỏng, bo góc, hạn chế chứa vật nặng và đặc biệt chú ý đến kết cấu tường trước khi thi công.

3. Kệ sách mở kín cả một bức tường

Một bức tường phủ kín sách có thể tạo nên không gian rất đẹp, đặc biệt với những người yêu đọc sách. Trên ảnh, kiểu thiết kế này thường mang lại cảm giác ấm cúng, có chiều sâu và khá nghệ thuật.

Nhưng sống cùng một hệ kệ mở lớn lại là câu chuyện khác.

Bụi dễ bám trên mặt sách, khe kệ và đồ trang trí. Càng nhiều ô nhỏ, thời gian vệ sinh càng dài. Với những gia đình sống gần đường lớn hoặc khu vực có nhiều bụi, việc giữ cả bức tường sách luôn sạch sẽ khá vất vả.

Kệ mở cũng đòi hỏi khả năng sắp xếp tốt. Chỉ cần sách, giấy tờ và đồ trang trí đặt không thống nhất, không gian rất dễ chuyển từ "có gu" sang "rối mắt".

Giải pháp thực tế hơn là kết hợp kệ mở với hệ tủ có cánh. Những cuốn sách thường dùng có thể để bên ngoài, còn tài liệu và đồ ít sử dụng nên được cất kín.

4. Tatami tích hợp bàn nâng

Thiết kế tatami kết hợp khoang chứa đồ và bàn nâng từng được nhiều căn hộ nhỏ lựa chọn vì được quảng bá là có thể biến một phòng thành nhiều công năng: phòng ngủ, phòng trà, phòng đọc sách hoặc nơi tiếp khách.

Ý tưởng nghe rất hấp dẫn, nhưng hệ thống bàn nâng không phải gia đình nào cũng sử dụng thường xuyên.

Sau giai đoạn đầu thấy mới lạ, nhiều người có xu hướng để bàn ở nguyên một vị trí. Muốn nâng hoặc hạ bàn phải dọn toàn bộ đồ phía trên; khu vực khe bàn cũng dễ tích bụi, trong khi việc vệ sinh sâu khó hơn bề mặt sàn thông thường.

Hệ nâng còn làm tăng chi phí thi công, đồng thời phát sinh thêm bộ phận có thể cần bảo trì hoặc sửa chữa.

Nếu phòng nhỏ thực sự cần thêm chỗ chứa đồ, một hệ giường bục đơn giản kết hợp ngăn kéo hoặc khoang chứa kín thường dễ sử dụng hơn.

5. Giá phơi quần áo "vô hình"

Giá phơi quần áo ẩn trong trần hoặc gắn sát trần được quảng bá là giải pháp giúp ban công trông gọn gàng hơn khi không sử dụng. Xét về thẩm mỹ, ý tưởng này không có gì sai.

Vấn đề nằm ở chỗ một chiếc giá phơi chỉ "vô hình" khi trên đó không có quần áo.

Khi gia đình phơi một lượng lớn quần áo mỗi ngày, ban công vẫn sẽ bị chiếm dụng như bình thường. Những hệ giá nâng hạ hoặc điều khiển điện cũng có giá thành cao hơn thanh phơi cố định, đồng thời phát sinh thêm linh kiện cần bảo trì.

Với những gia đình có nhu cầu giặt giũ lớn, một thanh phơi chắc chắn, bố trí đúng vị trí đón gió và ánh sáng đôi khi lại là phương án kinh tế và hiệu quả hơn.

Thiết kế càng đơn giản, việc sửa chữa và thay thế về sau càng ít phiền phức.

6. Bỏ TV để dùng máy chiếu trong phòng khách

Phong cách phòng khách không TV từng trở thành xu hướng trong vài năm gần đây. Thay vào đó, nhiều gia đình lựa chọn máy chiếu vì muốn có màn hình lớn và cảm giác giống như rạp phim tại nhà.

Máy chiếu phù hợp với nhu cầu xem phim trong không gian tối, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thay thế hoàn toàn TV.

Ở những căn phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên, chất lượng hình ảnh có thể giảm đáng kể nếu không xử lý rèm và ánh sáng tốt. Muốn có độ sáng, độ tương phản và độ nét cao, chi phí đầu tư cho máy chiếu cũng không hề thấp.

Chưa kể người dùng còn phải tính đến khoảng cách chiếu, màn chiếu, vị trí đặt máy, tiếng quạt và việc bảo trì.

Nếu gia đình thường xuyên xem chương trình vào ban ngày hoặc muốn bật màn hình nhanh mà không cần kéo rèm, TV vẫn là lựa chọn đơn giản hơn.

Máy chiếu phù hợp nhất khi được xem là thiết bị bổ sung cho trải nghiệm xem phim, thay vì mặc định là phương án tốt hơn TV trong mọi trường hợp.

7. Trần thạch cao trong khu vực nấu nướng

Trần thạch cao giúp không gian liền mạch và đẹp hơn, vì vậy một số gia đình sử dụng cùng một vật liệu trần từ phòng khách kéo vào bếp.

Tuy nhiên, nhà bếp là khu vực có hơi nước, nhiệt và dầu mỡ thường xuyên. Nếu hệ hút mùi hoạt động không tốt, bề mặt trần lâu ngày có thể bị bám bẩn hoặc xuống màu.

Điểm khó nằm ở việc làm sạch. Các tấm trần kim loại hoặc trần module có thể tháo rời từng phần để vệ sinh, kiểm tra đường điện và đường ống phía trên tương đối dễ. Trong khi đó, trần thạch cao liền khối khó tiếp cận hơn khi cần sửa chữa.

Nếu vẫn muốn sử dụng thạch cao trong bếp, cần lựa chọn loại tấm phù hợp với môi trường ẩm, đồng thời thiết kế hệ hút mùi hiệu quả.

Với gia đình nấu ăn thường xuyên, trần nhôm hoặc các hệ trần dễ tháo lắp vẫn là lựa chọn thực dụng hơn.

8. Vách kính phòng tắm

Vách kính là giải pháp phổ biến để tách khu vực khô và ướt trong phòng tắm. Không thể nói đây là một thiết kế "vô dụng", bởi khi bố trí đúng, nó giúp hạn chế nước bắn sang khu vực lavabo và bồn cầu khá hiệu quả.

Tuy nhiên, vách kính cũng có một nhược điểm khiến nhiều người nhanh chóng mất kiên nhẫn: vết nước.

Ở khu vực có nguồn nước chứa nhiều khoáng chất, kính rất dễ xuất hiện vệt trắng và cặn nước. Nếu không lau ngay sau khi tắm, bề mặt kính có thể ngày càng khó làm sạch.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn kính cũng rất quan trọng. Vách tắm nên sử dụng kính an toàn phù hợp, phụ kiện chất lượng tốt và được lắp đặt đúng kỹ thuật.

Những phòng tắm quá nhỏ cũng không nhất thiết phải cố làm một buồng kính kín. Đôi khi chỉ cần một tấm kính cố định hoặc rèm tắm chất lượng tốt đã đủ đáp ứng nhu cầu mà dễ vệ sinh hơn.

Nhà ở không phải nơi để chạy theo mọi xu hướng

Điểm chung của nhiều thiết kế nội thất "hot" trên mạng là chúng thường được nhìn qua một khung hình đẹp nhất, trong trạng thái sạch sẽ nhất và gần như không có dấu vết của sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng một ngôi nhà thực sự phải đối mặt với bụi, dầu mỡ, quần áo, đồ đạc, trẻ nhỏ, thú cưng, những lần sửa chữa và hàng nghìn thao tác lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Vì vậy, trước khi lựa chọn một thiết kế đang thịnh hành, có thể tự hỏi ba điều: nó có thực sự giải quyết một vấn đề trong nhà hay không, việc vệ sinh và bảo trì về sau có đơn giản không, và nếu bỏ yếu tố "đẹp khi chụp ảnh" đi thì mình còn muốn sử dụng nó hay không?

Thiết kế tốt không nhất thiết phải khiến khách đến nhà trầm trồ ngay lập tức. Đôi khi, thiết kế đáng tiền nhất lại là thứ sau vài năm sử dụng, chủ nhà gần như quên mất sự tồn tại của nó vì mọi thứ vận hành quá thuận tiện.