Xuất hiện nghề tay trái không cần bằng cấp, chỉ lặp lại 1 động tác, khách trả gần 1 triệu đồng/giờ

Khi tìm kiếm một nghề tay trái, nhiều người thường nghĩ đến bán hàng trực tuyến, giao đồ ăn hoặc nhận những công việc tự do sau giờ hành chính. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, một mô hình dịch vụ mới đang thu hút sự chú ý khi biến một hành động rất quen thuộc trong sinh hoạt thành công việc có thể thu tiền từ khách hàng.

Điểm đặc biệt là người thực hiện không cần sử dụng máy móc phức tạp hay tạo ra một sản phẩm hữu hình. Công việc chủ yếu dựa vào đôi tay, được tiến hành trong không gian yên tĩnh và kéo dài theo thời lượng khách hàng lựa chọn.

Dù nghe có vẻ đơn giản, mức phí dịch vụ được truyền thông quốc tế nhắc đến lên tới hàng trăm nhân dân tệ cho mỗi lần trải nghiệm. Thậm chí, người phát triển mô hình đã mở được hai cửa hàng chỉ trong thời gian ngắn.

Theo South China Morning Post (SCMP) ngày 3/9/2026, người đứng sau ý tưởng này là Trương Tiểu Kiều, 32 tuổi, một doanh nhân tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trước khi tìm được hướng kinh doanh hiện tại, anh từng trải qua nhiều công việc và thử sức với các dự án thương mại điện tử, truyền thông nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

Bước ngoặt đến từ một video trên mạng xã hội. Trong đó, một người phụ nữ thực hiện một hành động rất đỗi bình thường để giúp chồng cảm thấy dễ chịu. Điều khiến Trương Tiểu Kiều chú ý là nhiều người xem bình luận rằng họ sẵn sàng trả tiền để được phục vụ tương tự.

Nghề tay trái gây tò mò thực chất là công việc gì?

Công việc được nhắc đến chính là dịch vụ gãi ngứa, hay cụ thể hơn là gãi nhẹ lên cơ thể để tạo cảm giác thư giãn cho khách hàng.

Trương Tiểu Kiều mở cửa hàng đầu tiên mang thương hiệu Suma tại quận Bảo An, Thâm Quyến vào tháng 5/2026. Chỉ một tháng sau, anh tiếp tục mở cơ sở thứ hai tại quận Phúc Điền.

Khách đến cửa hàng nằm trên giường tương tự tại các cơ sở chăm sóc cơ thể. Nhân viên sử dụng dụng cụ móng tay được thiết kế riêng, thực hiện những động tác gãi nhẹ ở các vùng như đầu, lưng, vai, cánh tay và chân.

Khác với việc gãi ngứa thông thường, các thao tác được sắp xếp theo trình tự và điều chỉnh lực tác động để tạo cảm giác dễ chịu. Người sáng lập cho biết anh đã tự nghiên cứu phương pháp và thử nghiệm nhiều cách thực hiện trước khi đưa dịch vụ vào kinh doanh.

Theo SCMP, mức phí được giới thiệu có thể lên tới 300 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo, cho một giờ phục vụ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Cover News cuối tháng 8/2026, chủ cửa hàng giới thiệu các gói dịch vụ khác nhau, gồm gói 60 phút dưới 200 nhân dân tệ và gói 80 phút giá 289 nhân dân tệ. Vì vậy, mức giá thực tế phụ thuộc vào gói khách hàng lựa chọn.

Hai cửa hàng đạt doanh thu khoảng 100.000 nhân dân tệ mỗi tháng

Điều bất ngờ không chỉ nằm ở cách phục vụ mà còn ở kết quả kinh doanh. Theo chia sẻ của Trương Tiểu Kiều, hai cửa hàng có tổng doanh thu khoảng 100.000 nhân dân tệ mỗi tháng, tương đương hàng trăm triệu đồng.

Anh cho biết hoạt động kinh doanh đã đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận. Khoảng 70% khách hàng là nam giới, trong đó có những người quay lại sau lần trải nghiệm đầu tiên.

Trương Tiểu Kiều lý giải rằng nhịp sống căng thẳng tại các đô thị lớn khiến một bộ phận người dân sẵn sàng chi tiền cho những dịch vụ mang lại cảm giác thư giãn.

Tuy nhiên, doanh thu của hai cửa hàng không đồng nghĩa với thu nhập của từng nhân viên. Các số liệu được công bố cũng chưa cho biết đầy đủ chi phí thuê mặt bằng, trả lương, dụng cụ và vận hành.

Liệu công việc này có thể trở thành nghề tay trái?

Điểm đáng chú ý là nghề gãi ngứa không phải công việc đòi hỏi bằng đại học hay kiến thức học thuật chuyên sâu. Người thực hiện chủ yếu sử dụng đôi tay với những động tác nhẹ nhàng để giúp khách hàng thư giãn. Tuy nhiên, để làm việc chuyên nghiệp, họ vẫn cần được hướng dẫn kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh và biết cách điều chỉnh lực tác động phù hợp.

Chính đặc điểm không phụ thuộc nhiều vào bằng cấp khiến công việc này gợi mở một hướng kiếm thêm thu nhập cho sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc những người có thời gian rảnh. Nếu được đào tạo phù hợp và tìm được cơ sở có ca làm linh hoạt, họ có thể tận dụng buổi tối hoặc ngày nghỉ để làm thêm mà không nhất thiết phải từ bỏ công việc chính.

Người muốn thử sức cũng không nhất thiết phải mở cửa hàng hoặc đầu tư mặt bằng ngay từ đầu, mà có thể tìm kiếm cơ hội làm nhân viên tại các cơ sở cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, thu nhập thực tế phụ thuộc vào tiền công, số lượng khách và thời gian làm việc, không phải toàn bộ số tiền khách trả cho cửa hàng.

Theo SCMP, Trương Tiểu Kiều, doanh nhân 32 tuổi đứng sau mô hình này, còn đặt mục tiêu mở rộng hệ thống lên 100 cửa hàng và đưa dịch vụ gãi ngứa trở thành một nghề được nhiều người biết đến tại Trung Quốc.

Từ một hành động quen thuộc trong sinh hoạt, dịch vụ gãi ngứa đã phát triển thành mô hình kinh doanh có hai cơ sở. Câu chuyện cho thấy những nhu cầu tưởng chừng nhỏ bé vẫn có thể tạo ra cơ hội kinh doanh và gợi mở một hướng nghề tay trái mới, miễn là người thực hiện có kỹ năng phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Theo Cover News, South China Morning Post, The Star