CEO Ford quyết bán xe giá rẻ để cạnh tranh với Trung Quốc

Ford Motor đang điều chỉnh chiến lược cạnh tranh trước sức ép ngày càng lớn từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong đó trọng tâm là phát triển những mẫu xe có giá bán thấp hơn, đồng thời tận dụng kinh nghiệm công nghệ và sản xuất thông qua hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Phát biểu trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III, Chủ tịch kiêm CEO Ford Jim Farley cho biết hãng đang triển khai chiến lược kết hợp giữa cạnh tranh trực tiếp và hợp tác với các đối thủ Trung Quốc.

“Thẳng thắn mà nói, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động kinh doanh khá tốt tại các thị trường quốc tế, ngay cả khi các đối thủ Trung Quốc ngày càng mở rộng thị phần và gia tăng sức ép cạnh tranh tại cả những thị trường mở lẫn thị trường khép kín”, ông Farley cho biết.

Áp lực cạnh tranh lớn nhất hiện tập trung tại Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Đây là những thị trường Ford có hoạt động kinh doanh xe bán tải Ranger đáng kể, qua đó duy trì lợi thế ở phân khúc giá cao hơn. Tuy nhiên, hãng đang chuẩn bị thay đổi cách tiếp cận bằng việc đưa ra những sản phẩm có mức giá cạnh tranh hơn từ năm tới.

Ford đang gặp khó trong việc cạnh tranh với các hãng xe Trung Quốc tại nhiều thị trường trọng điểm.

Một trong những bước đi đáng chú ý là mẫu bán tải cỡ trung Fathom, dự kiến có giá khởi điểm 28.000 USD. Theo Andrew Frick, Chủ tịch bộ phận Ford Blue và Model e, mức giá này thấp hơn đáng kể so với khoảng 40.000 USD mà một nửa số ô tô mới tại Mỹ đang được định giá.

Ford kỳ vọng Fathom sẽ giúp hãng tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn nhờ chi phí sở hữu và vận hành thấp. Ông Frick cho biết chi phí vận hành của mẫu xe mới dự kiến thấp hơn đáng kể so với một mẫu xe hybrid thông thường.

Fathom là mẫu xe đầu tiên được phát triển trên nền tảng xe điện đa năng UEV của Ford và sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở Louisville, bang Kentucky. Nền tảng này được thiết kế với mục tiêu tạo ra một sản phẩm có khả năng cạnh tranh về giá và công nghệ với các mẫu xe của BYD.

Đại diện Ford chia sẻ, hãng đã nghiên cứu năng lực của BYD từ nhiều năm trước, đặc biệt là khả năng cạnh tranh của hãng xe Trung Quốc tại những thị trường như Mexico. Đây cũng là cơ sở để Ford xây dựng các tiêu chuẩn về chi phí và hiệu quả sản xuất cho nền tảng UEV, nhằm bảo đảm sản phẩm có thể cạnh tranh ngay tại thị trường Mỹ.

Hai điểm thay đổi quan trọng của nền tảng mới nằm ở kiến trúc điện - điện tử và việc đơn giản hóa đáng kể cấu trúc linh kiện. Hệ thống điện tử tích hợp cả công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS). Trong khi đó, động cơ, hộp số và bộ biến tần được Ford cải tiến để đạt hiệu suất cao hơn khoảng 30% so với các bộ phận tương ứng của BYD.

Những cải tiến này không chỉ phục vụ dòng xe điện mới. Giám đốc điều hành Ford Kumar Galhotra cho biết các công nghệ nâng cao hiệu quả động cơ và linh kiện đang được áp dụng vào hệ thống hybrid trên toàn bộ danh mục sản phẩm của hãng. Về lâu dài, những cải tiến này sẽ được mở rộng trong toàn tập đoàn, bao gồm cả các liên doanh với Geely và Jiangling Motors Corp. (JMC).

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm để cạnh tranh trực tiếp, Ford cũng đang khai thác quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hoạt động xuất khẩu.

Ford đã ký hợp tác vs Geely để lắp ráp xe tại Tây Ban Nha.

Tại châu Âu, Ford đã ký thỏa thuận với Geely vào tháng 7 để cùng sản xuất tại nhà máy của hãng ở Tây Ban Nha, nơi công suất hiện chưa được khai thác hết. Jim Farley cho biết Ford đang học hỏi kinh nghiệm từ Geely, trong bối cảnh châu Âu là một trong những khu vực hãng phải đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn nhất từ các thương hiệu Trung Quốc.

Với JMC, doanh nghiệp mà Ford sở hữu 32% cổ phần, trọng tâm hợp tác là hoạt động sản xuất và xuất khẩu từ Trung Quốc. Ông Farley cho biết Ford hiện là nhà sản xuất ô tô truyền thống có lượng xuất khẩu lớn nhất từ thị trường này. Hoạt động xuất khẩu của hãng đã tăng 60%, mang lại hiệu quả lợi nhuận tích cực và được xác định là một hướng đi sẽ tiếp tục khai thác.

Kết quả kinh doanh của JMC cũng ghi nhận tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm. Doanh thu doanh nghiệp đạt 28,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương 4,3 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng tăng 21%, lên 906 triệu nhân dân tệ.

Theo Jim Farley, kinh nghiệm hợp tác và xuất khẩu từ Trung Quốc giúp Ford cải thiện khả năng kiểm soát chi phí, đồng thời hiểu rõ hơn cách bản địa hóa sản phẩm và hoạt động sản xuất tại các thị trường khác nhau. Đây là những yếu tố hãng muốn tận dụng để ứng phó với sức ép cạnh tranh tại châu Âu, nơi xe xuất khẩu từ Trung Quốc đang gia tăng hiện diện.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý III cho thấy Ford vẫn chịu áp lực về tăng trưởng. Doanh thu của hãng đạt 49,5 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng giảm 16,3%, xuống còn 2,04 tỷ USD.

Ông Jim Farley khẳng định, những thay đổi về công nghệ, chuỗi cung ứng, hiệu quả sản xuất và tốc độ phát triển sản phẩm sẽ trở thành nền tảng quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của Ford.