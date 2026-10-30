Sắp bán ở Việt Nam xe máy điện mới tinh đi 300km/sạc, giá dự kiến chưa tới 50 triệu đồng

HEVO là thương hiệu mới của Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực phương tiện điện, phát triển các sản phẩm phục vụ nhu cầu di chuyển cá nhân và vận chuyển hàng hóa. Hãng xe điện mới đang có những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi có màn chào sân chính thức với hai sản phẩm xe máy điện KAN và KAN+ được giới thiệu tới người dùng Việt Nam.

KAN và KAN+ được xây dựng với hai cấu hình nhưng dựa trên cùng một triết lý là vận hành bền bỉ. Hai phiên bản cùng cho công suất định mức 3000W, tốc độ tối đa lên tới 80km/h.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, khác biệt giữa hai phiên bản sẽ đến từ dung lượng pin. KAN sử dụng 2 pin tháo rời, với quãng đường di chuyển tối đa 200km, linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Trong khi đó, KAN+ sẽ có dung lượng pin lớn hơn lên tới 5,9kWh, cho quãng đường tối đa lên đến 300km.

Thông số kỹ thuật được nhà sản xuất công bố dành cho hai phiên bản KAN và KAN+

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang có thêm dư địa phát triển khi các chính sách giảm phát thải và xu hướng chuyển đổi phương tiện xanh được quan tâm. Với người dùng thường xuyên đi lại trong đô thị, xe điện có lợi thế về chi phí năng lượng và không phát thải trực tiếp từ ống xả khi vận hành. Ngoài ra, việc sạc tại nhà cũng có thể tạo thuận lợi cho những người có chỗ đỗ xe và nguồn điện phù hợp.

Trong bối cảnh đó, HEVO có cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng muốn tìm một phương tiện có phạm vi hoạt động tương đối lớn mà không cần chuyển sang xe máy chạy xăng. Nếu KAN và KAN+ đáp ứng được yêu cầu về độ bền, khả năng vận hành và dịch vụ sau bán hàng, hãng có thể mở rộng tệp khách hàng ngoài nhóm người dùng xe điện chủ yếu phục vụ quãng đường ngắn.



Hai phiên bản của HEVO dự kiến có mức giá dưới 50 triệu đồng, được xem là mức giá tầm trung cho một chiếc xe máy ở thị trường Việt Nam. Ở tầm giá này, người mua thường cân nhắc đồng thời phạm vi hoạt động, khả năng tăng tốc, thời gian sạc, tuổi thọ pin và chính sách hậu mãi. Vì vậy, giá bán cuối cùng, trang bị theo từng phiên bản và chi phí pin bổ sung sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh của dòng xe.

HEVO đem đến cho người dùng lựa chọn với đa dạng nhu cầu quãng đường di chuyển.

Tuy nhiên, việc cạnh tranh trên thị trường không chỉ nằm ở thông số của bản thân một mẫu xe mà còn nằm ở thông số của các đối thủ. VinFast hiện có những mẫu xe như Evo Grand, với phạm vi hoạt động được công bố lên tới 262 km khi sử dụng hai pin, cùng mức giá khởi điểm được công bố từ 22,5 triệu đồng. Đây là đối thủ đáng chú ý với người mua ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu và khả năng di chuyển xa.

Bên cạnh đó, Datbike cũng là đối thủ đáng chú ý khác khi hãng xe này xây dựng lợi thế cạnh tranh quanh các mẫu xe có hiệu năng và phạm vi hoạt động ấn tượng. Ở tầm giá 50 triệu đồng, Datbike Quantum S2 và S1 với mức giá lần lượt là 42,9 triệu và 49,9 triệu đồng cùng những thông số ấn tượng sẽ là đối thủ đáng gờm, cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe của HEVO.

Thông số HEVO KAN Dat Bike Quantum S2 Công suất động cơ 3000W 6000W Dung lượng pin 2,2kWh/pin 6,4kWh Quãng đường tối đa 100km (+100km pin phụ) 285km Tốc độ tối đa 80km/h 90km/h

Thông số HEVO KAN+ Dat Bike Quantum S1 Công suất động cơ 3000W 7000W Dung lượng pin 5,9kWh 6,4kWh Quãng đường tối đa 300km 285km Tốc độ tối đa 80km/h 100km/h

Một thách thức khác là tâm lý người tiêu dùng đối với thương hiệu mới. Khả năng cung ứng linh kiện, thời gian xử lý sự cố, độ bền pin sau nhiều chu kỳ sạc và giá trị bán lại đều có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe. So với các thương hiệu đã có sản phẩm trên thị trường, HEVO sẽ cần chứng minh sự khác biệt bằng thông số được kiểm chứng, mức giá hợp lý và hệ thống bảo hành, sửa chữa thuận tiện.