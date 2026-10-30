Giá 1,6 tỷ, mẫu xe điện giá rẻ nhất của Mercedes-Benz tại Việt Nam có gì?

Màn hình phía trước dành cho hành khách là một trong những trang bị đáng chú ý trên CLA 200 electric. Thay vì chỉ tập trung vào màn hình trung tâm phục vụ người lái, Mercedes mở rộng trải nghiệm số sang vị trí ghế bên cạnh, kết hợp camera selfie và quay video trong xe. Đây là xu hướng khá phổ biến trên nhiều mẫu xe điện thế hệ mới, khi khoang cabin ngày càng được xem như không gian giải trí và kết nối của tất cả người ngồi trên xe.