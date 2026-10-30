Giá 1,6 tỷ, mẫu xe điện giá rẻ nhất của Mercedes-Benz tại Việt Nam có gì?
Với giá bán 1,59 tỷ đồng, CLA 200 electric mang đến một diện mạo khác biệt trong gia đình Mercedes-Benz: thiết kế coupe thể thao, 142 ngôi sao phát sáng, khoang lái số hóa và hàng loạt tiện ích đáng chú ý.
Ấn tượng đầu tiên khi nhìn CLA 200 electric là mẫu xe này không đi theo hình ảnh sedan hạng sang có phần chững chạc vốn gắn với Mercedes-Benz. Phần mui vuốt thấp về phía sau, thân xe kéo dài và những đường nét mềm mại tạo nên dáng coupe 4 cửa trẻ trung. Đây có vẻ là cách Mercedes muốn đưa dòng CLA thuần điện đến gần hơn với nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt.
Nhìn từ bên hông, đường mui vuốt liền mạch về phía sau là điểm tạo nên sự khác biệt rõ rệt của CLA 200 electric. Tay nắm cửa dạng ẩn, các đường nét thân xe được tiết chế và bộ mâm AMG 19 inch 5 chấu kép giúp tổng thể có cảm giác thể thao hơn. Với chiều dài 4.735 mm và trục cơ sở 2.790 mm, CLA không quá lớn nhưng vẫn có tỷ lệ thân xe tương đối dài.
CLA 200 electric được trang bị gói ngoại thất AMG Line với cản trước có cánh chia gió mạ chrome, ốp sườn sơn đen bóng và cản sau mô phỏng bộ khuếch tán. Bộ mâm AMG 19 inch cũng được thiết kế theo hướng tối ưu khí động học. Đây là những chi tiết khiến xe mang dáng vẻ của một mẫu coupe thể thao hơn là một chiếc sedan điện thiên về tính thực dụng.
Ngôn ngữ thiết kế ngôi sao không chỉ xuất hiện trên mặt trước mà còn được đưa vào cụm đèn chiếu sáng. Đèn MULTIBEAM LED tích hợp họa tiết ngôi sao ba cánh, hỗ trợ chiếu sáng theo góc cua và điều chỉnh pha/cốt chủ động. Cách tạo hình này khiến phần đầu xe có diện mạo khá khác biệt, nhất là khi kết hợp với hệ thống đèn chào mừng khi khóa và mở cửa.
Nếu phần đầu xe gây chú ý bằng 142 ngôi sao phát sáng thì phía sau, CLA 200 electric sử dụng dải đèn LED nối liền hai cụm đèn hậu. Cách tạo hình này giúp phần đuôi xe có cảm giác rộng hơn, đồng thời duy trì sự đồng nhất trong ngôn ngữ thiết kế ánh sáng. Những chi tiết nhận diện được đầu tư khá nhiều cho thấy Mercedes muốn mẫu xe này tạo dấu ấn ngay cả khi chưa cần nhìn thấy logo.
Ẩn sau diện mạo mang tính thời trang là hệ truyền động thuần điện với pin lithium-ion dung lượng 58 kWh, động cơ đặt phía sau cho công suất 224 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Điểm đáng chú ý là kiến trúc điện 800V, cho phép xe sạc DC tối đa 200 kW. Theo công bố, thời gian sạc từ 10% lên 80% khoảng 20 phút trong điều kiện phù hợp. Quãng đường di chuyển theo chuẩn WLTP đạt 542 km.
Một trong những điểm mới lạ của CLA 200 electric là khoang chứa đồ phía trước dung tích tối đa 101 lít, bên cạnh cốp hành lý phía sau. Chi tiết này tận dụng khoảng không dưới nắp ca-pô vốn không còn phải dành chỗ cho động cơ đốt trong. Không gian bổ sung có thể dùng để chứa các vật dụng nhỏ, dây sạc hoặc hành lý, giúp tăng tính linh hoạt khi sử dụng xe hằng ngày.
Nếu ngoại thất tạo cảm giác trẻ trung thì nội thất là nơi thể hiện rõ nhất sự thay đổi trong cách Mercedes-Benz tiếp cận người dùng. Bảng táp-lô được tổ chức theo hướng số hóa, với các màn hình lớn trải dài trước mặt người lái và hành khách. Những chi tiết trang trí, đèn viền nội thất cùng cửa sổ trời toàn cảnh tạo nên không gian có phần giống một phòng công nghệ di động hơn là khoang lái sedan truyền thống.
MBUX Superscreen gồm màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch và một màn hình 14 inch dành riêng cho hành khách phía trước. Kết hợp với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch phía sau vô-lăng, khoang lái có tổng cộng ba màn hình. Đây là cách bố trí dễ gợi liên tưởng đến những mẫu xe Trung Quốc đang đẩy mạnh trải nghiệm công nghệ, nhưng Mercedes vẫn giữ giao diện và cách tổ chức thông tin theo hệ sinh thái MBUX của riêng mình.
Giữa một khoang lái có nhiều thay đổi về công nghệ, vô-lăng là chi tiết vẫn duy trì phong cách quen thuộc của Mercedes-Benz. Thiết kế thể thao, bọc da Nappa và các phím điều khiển tích hợp giúp người lái thao tác với những chức năng chính.
Màn hình phía trước dành cho hành khách là một trong những trang bị đáng chú ý trên CLA 200 electric. Thay vì chỉ tập trung vào màn hình trung tâm phục vụ người lái, Mercedes mở rộng trải nghiệm số sang vị trí ghế bên cạnh, kết hợp camera selfie và quay video trong xe. Đây là xu hướng khá phổ biến trên nhiều mẫu xe điện thế hệ mới, khi khoang cabin ngày càng được xem như không gian giải trí và kết nối của tất cả người ngồi trên xe.
Không gian nội thất được bổ sung cửa sổ trời Panoramic và hệ thống đèn viền 64 màu, trong đó có các chủ đề AMG Racing Yellow và Racing Orange. Đây không phải những trang bị quá xa lạ trong phân khúc xe sang, nhưng cách kết hợp với bảng táp-lô số hóa và thiết kế ghế thể thao khiến khoang cabin của CLA có cảm giác trẻ trung hơn. Điều hòa tự động hai vùng THERMOTRONIC cũng là trang bị tiêu chuẩn.
Với giá bán 1,59 tỷ đồng, CLA 200 electric nằm ở vùng giá đáng chú ý khi đặt cạnh Mercedes-Benz C 200 Avantgarde có giá niêm yết 1,599 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai mẫu xe hướng đến những lựa chọn khác nhau: C-Class đại diện cho sedan hạng sang truyền thống, trong khi CLA 200 electric mang đến thiết kế coupe trẻ trung cùng hệ truyền động thuần điện và khoang lái số hóa hơn. Đặt trong bối cảnh các thương hiệu Trung Quốc đang tạo sức ép bằng thiết kế hiện đại, trang bị phong phú và công nghệ trên xe, CLA 200 electric cho thấy các hãng xe sang Đức cũng đang thay đổi cách tiếp cận.
Đức Nam
Việt Nam hàng ngày
Theo
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