Tận dụng hệ sinh thái TikTok, ThienHuongFood mở rộng cách tiếp cận người tiêu dùng

Trong thương mại số, nội dung ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng biết đến và lựa chọn một thương hiệu. Đặc biệt với ngành F&B, hình ảnh sản phẩm, cách sử dụng hay trải nghiệm thực tế đều có thể tác động đến quyết định mua hàng. Vì vậy, thương hiệu cần liên tục tạo ra những nội dung phù hợp với cách người dùng khám phá và tiếp nhận thông tin.

Bài toán nằm ở chỗ tốc độ sản xuất nội dung không phải lúc nào cũng theo kịp nhu cầu này, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn lực hạn chế. Thay vì chỉ đầu tư vào một vài video quảng cáo, thương hiệu cần tạo ra nhiều phiên bản nội dung đủ nhanh để thử nghiệm, đo lường và tìm ra cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm người dùng.

Để giải bài toán này, ThienHuongFood đã lựa chọn giải pháp ngay trong hệ sinh thái của TikTok.

Từ một sản phẩm, mở rộng thành nhiều cách kể chuyện

Để giải quyết bài toán sản xuất nội dung ở quy mô lớn, ThienHuongFood đã tiên phong ứng dụng Symphony Creative Studio với mô hình Dreamina Seedance 2.0 để phát triển nội dung cho thương hiệu Yes Mom. Công nghệ này giúp thương hiệu tạo ra nhiều phiên bản video từ cùng một sản phẩm, từ những video giới thiệu theo phong cách TVC đến nội dung unboxing, review mang màu sắc của nhà sáng tạo.



Giải pháp hỗ trợ tạo video theo nhiều bối cảnh, xây dựng nhân vật và giọng đọc bằng AI, qua đó giúp thương hiệu rút ngắn quá trình sản xuất và mở rộng số lượng nội dung có thể thử nghiệm.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc sản xuất được nhiều video hơn. Khi nội dung được triển khai ngay trong hệ sinh thái TikTok, thương hiệu có thể kết nối quá trình sáng tạo với hành trình khám phá và mua sắm của người dùng. Nội dung giới thiệu sản phẩm tạo điểm chạm ban đầu, cách kể chuyện gần gũi với nhà sáng tạo giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn, trong khi các công cụ thương mại giúp rút ngắn khoảng cách từ quan tâm đến mua hàng.

Kết quả, Yes Mom ghi nhận tỷ lệ nhấp (CTR) tăng 12%, chi phí trên 1.000 lượt hiển thị (CPM) giảm 1,5 lần và chi phí trên mỗi lượt nhấp (CPC) giảm 50%. Đáng chú ý, quy mô sản xuất nội dung sáng tạo tăng gấp 6 lần, tạo thêm dư địa để thương hiệu liên tục thử nghiệm và tối ưu cách tiếp cận người dùng.

Khi hành trình trên TikTok được tiếp nối ra đời thực

Sau khi mở rộng nội dung trên TikTok, ThienHuongFood tiếp tục đưa Yes Mom đến gần hơn với người tiêu dùng tại TikTok Food Fest 2026 diễn ra vào tháng 9 vừa qua. Tại gian hàng của thương hiệu, người tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, dùng thử và trải nghiệm các sản phẩm.

Sự hiện diện tại TikTok Food Fest 2026 giúp ThienHuongFood tiếp nối trải nghiệm trên nền tảng với tương tác thực tế. Từ những nội dung khơi gợi sự quan tâm trên TikTok, người dùng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện. Trong hai ngày, gian hàng ThienHuongFood đã ghi nhận hơn 2.000 lượt khách ghé thăm.

Gian hàng ThienHuongFood thu hút đông đảo khách tham quan tại TikTok Food Fest 2026. Nguồn: TikTok

Trải nghiệm tại sự kiện đồng thời được lan tỏa trở lại trên TikTok thông qua nội dung và livestream. Các nội dung liên quan đến ThienHuongFood tại Food Fest đạt 1.000 mắt xem vào thời gian cao điểm nhất, và hơn 34.000 lượt xem sản phẩm. Nhờ đó, sức lan tỏa của gian hàng không chỉ giới hạn ở những người có mặt tại TikTok Food Fest mà còn được mở rộng tới cộng đồng người dùng trên nền tảng.

Từ sản xuất nội dung bằng AI đến tương tác trực tiếp tại TikTok Food Fest, trường hợp của ThienHuongFood cho thấy vai trò kết nối của hệ sinh thái TikTok trong hành trình giúp thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng. Nội dung tạo cơ hội để sản phẩm được khám phá, nhà sáng tạo giúp câu chuyện thương hiệu lan tỏa trong cộng đồng, các giải pháp thương mại hỗ trợ chuyển đổi nhu cầu thành mua sắm, trong khi những hoạt động như TikTok Food Fest đưa trải nghiệm từ màn hình ra đời thực.

Khi các yếu tố này bổ trợ cho nhau, thương hiệu F&B có thể tạo nên một hành trình liền mạch hơn, từ khám phá, tìm hiểu đến trải nghiệm và mua hàng. Với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như ThienHuongFood, đây cũng là cách mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên cả môi trường số lẫn các điểm chạm thực tế.