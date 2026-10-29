Chưa từng có: Giá bạc Việt Nam chỉ còn chênh thế giới hơn 5%

Ngày 29/10, giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm, lùi xuống dưới ngưỡng 53 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 11 tháng. Diễn biến này cũng kéo giá bạc trong nước đi xuống, khiến khoảng cách giữa hai thị trường thu hẹp đáng kể.

Theo dữ liệu thị trường chiều 29/10, giá bạc thế giới giao dịch quanh mức 52,9 USD/ounce, tương đương khoảng 43,88 triệu đồng/kg ở chiều mua và 44,05 triệu đồng/kg ở chiều bán khi quy đổi sang tiền Việt.

Cùng thời điểm, giá bạc thỏi 1kg 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 45,25 triệu đồng/kg mua vào và 46,64 triệu đồng/kg bán ra.

Như vậy, so sánh theo chiều bán ra, giá bạc Phú Quý hiện cao hơn giá bạc thế giới quy đổi khoảng 2,59 triệu đồng/kg, tương đương 5,8%. Trong khi đó, ở chiều mua vào, khoảng cách chỉ khoảng 1,37 triệu đồng/kg, tương đương 3,1%.

Giá bạc thế giới giảm xuống dưới 53 USD/ounce.

Đáng chú ý, mức chênh lệch này đã thu hẹp mạnh so với giai đoạn trước, khi giá bạc trong nước có thời điểm cao hơn giá thế giới khoảng 20%, thậm chí lớn hơn tùy thời điểm và doanh nghiệp niêm yết.

Chẳng hạn, hồi tháng 4/2026, khi giá bạc thỏi trong nước được ghi nhận quanh mức 78 triệu đồng/kg, giá bạc thế giới quy đổi chỉ khoảng 61 triệu đồng/kg. Khoảng cách khi đó lên tới 17 triệu đồng/kg, tương đương gần 28%.

Diễn biến hiện tại cho thấy giá bạc trong nước đang tiến gần hơn tới mặt bằng quốc tế, đồng thời phần chênh lệch mà người mua phải trả so với giá quy đổi thế giới đã giảm đáng kể.

Diễn biến giá bạc trong nước 1 năm qua.

Vì sao chênh lệch giá bạc trong nước và thế giới thu hẹp?

Trước đây, giá bạc trong nước thường cao hơn đáng kể so với thế giới do nhiều yếu tố, từ nguồn cung, chi phí nhập khẩu, gia công cho tới đặc điểm của thị trường phân phối.

Việt Nam chưa có nguồn cung bạc đầu tư quy mô lớn và ổn định, trong khi thị trường phụ thuộc đáng kể vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Để đưa bạc từ thị trường quốc tế đến tay người tiêu dùng, doanh nghiệp phải chịu thêm các khoản chi phí như vận chuyển, bảo hiểm, thuế, lưu kho và gia công thành bạc miếng, bạc thỏi.

Bên cạnh đó, biến động tỷ giá USD/VND cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giá bạc quy đổi. Khi đồng USD tăng giá so với VND, chi phí nhập bạc tính bằng tiền Việt có thể gia tăng ngay cả khi giá bạc quốc tế không đổi.

Ngoài các chi phí thực tế, giá bán lẻ còn bao gồm biên lợi nhuận và khoản dự phòng rủi ro của doanh nghiệp. Trong những giai đoạn giá bạc tăng nóng, nhu cầu mua tích trữ lớn hoặc nguồn cung không đáp ứng kịp, mức giá trong nước có thể bị đẩy lên cao hơn đáng kể so với giá quốc tế.

Tuy nhiên, khi thị trường bước vào nhịp điều chỉnh, nhu cầu mua đuổi ở vùng giá cao có thể suy yếu. Áp lực cạnh tranh giữa các đơn vị kinh doanh, cùng sự thay đổi về cung cầu và tâm lý nhà đầu tư, có thể khiến phần chênh lệch giá trong nước so với quốc tế giảm xuống.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá bạc thế giới giảm mạnh, các doanh nghiệp kinh doanh bạc trong nước cũng phải điều chỉnh giá niêm yết để bám sát diễn biến quốc tế và hạn chế rủi ro tồn kho.

Dù vậy, việc khoảng cách thu hẹp không đồng nghĩa các chi phí nhập khẩu, gia công hay phân phối đã giảm tương ứng. Diễn biến này có thể phản ánh sự thay đổi trong cung cầu, chính sách định giá và mức độ chấp nhận giá của người mua. Để xác định nguyên nhân cụ thể, cần thêm dữ liệu về nguồn cung, lượng giao dịch và tồn kho của các doanh nghiệp.

Giá bạc thế giới xuống thấp nhất 11 tháng, áp lực vẫn hiện hữu

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giảm xuống dưới 53 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 29/10, chạm vùng thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Theo Trading Economics, áp lực bán xuất hiện sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,75–4% tại cuộc họp ngày 28/10, đồng thời chưa đưa ra định hướng rõ ràng về bước đi chính sách tiếp theo.

Đáng chú ý, có hai quan chức Fed bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất, ủng hộ phương án tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. Điều này làm gia tăng kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, khi áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng đề cập khả năng điều chỉnh lịch họp, tiến tới giảm số cuộc họp đưa ra quyết định lãi suất hằng năm. Thông tin này góp phần khiến triển vọng chính sách tiền tệ trở nên khó dự đoán hơn.

Hiện giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm, để đánh giá khả năng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Cùng với đó, căng thẳng tại Trung Đông và giá dầu duy trì ở mức cao tiếp tục tạo sức ép lên triển vọng lạm phát. Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho bạc, do kim loại này không mang lại lợi suất như các tài sản tài chính có lãi.

Trong bối cảnh đó, việc giá bạc trong nước chỉ còn cao hơn giá thế giới khoảng 6% là một diễn biến đáng chú ý. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp, bởi đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao dịch và khả năng thu hồi vốn khi giá bạc tiếp tục biến động.