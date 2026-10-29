Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối dài 519 km, tổng vốn đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng, được hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 8/2024, sau hơn 6 tháng thi công. Công trình gồm 4 dự án thành phần, đi qua 9 tỉnh, với tổng cộng 1.177 vị trí móng cột.

Khối lượng xây dựng của tuyến gồm khoảng 705.000 m³ bê tông, 209.000 tấn sắt thép sử dụng cho móng và cột. Tổng chiều dài dây dẫn, cáp quang và cáp chống sét được triển khai trên tuyến khoảng 14.000 km.

Tổng chiều dài của dự án đường dây 500 kV này lên tới hơn 500km.

Hiện nay, trên thế giới không thiếu những dự án đường dây 500 kV có quy mô và khối lượng tương tự dự án của Việt Nam, tuy nhiên thời gian triển khai lâu hơn đáng kể, thường từ 3 đến 4 năm.

Ví dụ như tại Đức, đường dây truyền tải điện SuedLink có chiều dài khoảng 700 km, kết nối nguồn điện từ phía Bắc với các khu vực tiêu thụ điện ở phía Nam. Dự án sử dụng công nghệ truyền tải điện một chiều, với phần lớn tuyến cáp được đặt ngầm.

Giai đoạn xây dựng SuedLink được khởi động vào năm 2023, bắt đầu từ việc xây dựng bộ chuyển đổi điện. Theo kế hoạch được công bố, dự án dự kiến đi vào vận hành vào cuối năm 2028, tương ứng khoảng 5 năm từ khi bước vào giai đoạn xây dựng. Một số hạng mục như bộ chuyển đổi được lên kế hoạch vận hành trước thời điểm toàn tuyến đi vào hoạt động.

Người Đức phải mất đến 5 năm để hoàn thành dự án đường dây điện 500 kV của mình.

Tại Italy, dự án đường dây điện Fiorano - Robbia có quá trình chuẩn bị kéo dài hơn một thập kỷ. Dự án bắt đầu từ năm 1992. Đến năm 2001, các nghiên cứu về tính khả thi kỹ thuật và môi trường mới được tiến hành.

Sau khi hoàn tất nghiên cứu khả thi và thiết kế sơ bộ, dự án tiếp tục trải qua quá trình cấp phép kéo dài. Tuyến đường dây được hoàn thành vào cuối năm 2004 và bắt đầu vận hành ngày 20/1/2005.

Úc và Italy cũng mất nhiều năm làm dự án.

Tại Australia, dự án HumeLink gồm khoảng 225 km đường dây truyền tải điện trên không 500 kV mạch kép, cùng hạng mục nâng cấp trạm biến áp Bannaby. Tổng mức đầu tư được công bố khoảng 1,4 tỷ AUD (987 triệu USD). Dự án có 459 cột truyền tải, sử dụng khoảng 33.185 tấn thép.

Công tác xây dựng chính của HumeLink bắt đầu vào tháng 9/2025. Những cột điện đầu tiên được dựng vào tháng 1/2026, còn thời điểm hoàn thành toàn dự án được đặt mục tiêu vào quý IV/2027. Theo kế hoạch này, thời gian xây dựng chính kéo dài hơn 2 năm.

So với đường dây 500 kV mạch 3 của Việt Nam, HumeLink có chiều dài ngắn hơn đáng kể nhưng vẫn cần nhiều năm để triển khai theo tiến độ dự kiến.

Sau khi đi vào vận hành, đường dây 500 kV mạch 3 giúp nâng công suất truyền tải điện trên giao diện Bắc - Trung từ khoảng 2.500 MW lên 5.000 MW, tăng khả năng đưa điện từ miền Trung ra miền Bắc.

Có thời điểm, công suất truyền tải theo chiều từ miền Trung, miền Nam ra miền Bắc trên đoạn Quảng Trạch - Thanh Hóa đạt gần 1.600 MW, đoạn Thanh Hóa - Phố Nối đạt hơn 1.200 MW.

Công trình góp phần giảm tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu. Giúp tăng khả năng tiếp nhận nguồn điện cho miền Bắc, giảm nguy cơ quá tải trên các đường dây hiện hữu, qua đó hỗ trợ duy trì nguồn cung điện phục vụ sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vai trò này đặc biệt quan trọng vào mùa nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát tại các hộ gia đình và hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp cùng tăng cao, gây áp lực lên hệ thống điện.