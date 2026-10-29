Không phải vàng bạc, một kim loại từng được đúc thỏi bán ở Việt Nam đang 'cháy hàng' trên mọi mặt trận

Các nhà mua đồng tại Trung Quốc đang đổ xô đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh thị trường ngày càng thắt chặt, đẩy một thước đo quan trọng về nhu cầu nhập khẩu lên mức cao kỷ lục.

Mức phí cộng thêm tại Yangshan (Yangshan premium) - khoản chi phí mà các nhà nhập khẩu Trung Quốc phải trả cao hơn giá trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) - đã tăng vọt lên hơn 200 USD/tấn vào thứ Tư (28/10). Đây là mức cao nhất kể từ khi Fastmarkets bắt đầu ghi nhận dữ liệu vào năm 2017.

Sự gia tăng mạnh mẽ của mức phí này - được đặt tên theo một cảng tại Thượng Hải, vốn là trung tâm nhập khẩu đồng chính của Trung Quốc - trong vài tháng qua phản ánh sự cạnh tranh gay gắt hơn đối với kim loại này, cả trong và ngoài nước. Triển vọng về các loại thuế quan nhập khẩu từ phía Mỹ đã khiến một khối lượng lớn đồng được chuyển đến quốc gia này. Trong khi đó, tại Trung Quốc, lượng tồn kho đã giảm xuống và sản lượng cũng có dấu hiệu chững lại.

Mức chênh cho một tấn đồng nhập khẩu đang cao kỷ lục tại Trung Quốc.

Ông Xiao Chuankang, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn Mysteel Global (có trụ sở tại Thượng Hải), cho biết đồng đang "cháy hàng ở khắp mọi nơi". Ông nhận định: "Mức phí cộng thêm sẽ vẫn duy trì ở mức cao do tình trạng khan hiếm nguồn cung".

Mức phí nhập khẩu tại Trung Quốc từ lâu đã là một chỉ số được theo dõi sát sao trên thị trường đồng toàn cầu, bởi quốc gia này hiện là bên mua đồng lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, những bất ổn xoay quanh kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump được xem là yếu tố chính tác động đến thị trường kim loại này trong năm nay.

Các thương nhân đã vận chuyển hàng trăm nghìn tấn đồng sang Mỹ với dự đoán rằng ông Trump có thể lần đầu tiên mở rộng phạm vi áp thuế đối với đồng tinh luyện. Mặc dù tổng lượng tồn kho trên toàn cầu không ở mức thấp, nhưng phần lớn lại đang tập trung tại Mỹ.

Theo các thương nhân, nhu cầu tại Trung Quốc vẫn ổn định bất chấp việc giá đồng trên LME đang ở gần mức cao kỷ lục. Nguồn cung đồng từ châu Phi có thể sẽ tăng lên, nhưng phải mất từ một đến hai tháng mới có thể vận chuyển đến Trung Quốc.

Lượng tồn kho tại Trung Quốc hiện thấp hơn mức trung bình thường thấy vào thời điểm này trong năm. Trong khi đó, các nhà máy luyện đồng tại Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng và cảnh báo về khả năng tiếp tục cắt giảm do phải đối mặt với chi phí gia tăng. Sản lượng đồng tinh luyện của Trung Quốc trong quý III đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá đồng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) ít biến động, ở mức 14.472 USD/tấn vào lúc 13:13 (giờ Thượng Hải), sau chuỗi bốn ngày tăng giá. Kim loại này đã tăng 16% trong năm nay và từng chạm mức cao kỷ lục 14.875 USD/tấn vào tháng 9.