"Sống đủ lâu" để thấy điện thoại OPPO ở Việt Nam giờ còn đắt hơn cả iPhone: Chơi trội hay muốn thoát mác bình dân?

Sống đủ lâu để thấy OPPO đắt hơn cả Apple

Màn ra mắt dải sản phẩm mới của OPPO tại thị trường Việt Nam mới đây đã tạo ra làn sóng thảo luận trên nhiều diễn đàn công nghệ.

Việc thương hiệu này niêm yết mức giá 49,99 triệu đồng cho dòng smartphone cao cấp nhất Find X10 Pro Max và 24,99 triệu đồng cho chiếc máy tính bảng OPPO Pad Mini đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Cụm từ "Sống đủ lâu để thấy OPPO ra mắt điện thoại đắt như vậy, đồ Apple còn rẻ chán" liên tục xuất hiện trong các bài đăng và bình luận của người dùng Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, các thiết bị của Apple luôn được coi là chuẩn mực về mức giá đắt đỏ hàng đầu phân khúc người tiêu dùng phổ thông. Do đó, hiện tượng một mẫu smartphone Android từ thương hiệu vốn có xuất phát điểm bình dân vươn lên vượt giá iPhone phiên bản tương ứng đã đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về định vị thị trường, thực lực phần cứng và chiến lược thương mại của hãng.

Find X10 Pro Max

Số liệu so sánh cho thấy ở phiên bản tiêu chuẩn, OPPO Find X10 256GB có giá 34,99 triệu đồng, vẫn thấp hơn mức 38,99 triệu đồng của iPhone 18 Pro 256GB.

Tuy nhiên, ở phân khúc flagship kích thước lớn và dung lượng cao, OPPO Find X10 Pro Max phiên bản 16GB/512GB có giá niêm yết 49,99 triệu đồng, chính thức vượt qua mức 48,49 triệu đồng của iPhone 18 Pro Max 512GB.

Sự đảo chiều này càng thể hiện rõ rệt hơn ở mảng máy tính bảng, khi chiếc OPPO Pad Mini phiên bản màn hình nhám được bán với giá 24,99 triệu đồng.

Mức giá này không chỉ đắt hơn đáng kể so với iPad mini 7 thế hệ trước (có giá cũng chỉ từ 12-14 triệu) mà còn cao hơn hẳn chiếc iPad mini 8 trang bị màn hình OLED mới ra mắt của Apple vốn có giá khởi điểm 19,499 triệu đồng.

Đắt nhưng xắt ra miếng?

Xét trên khía cạnh thông số kỹ thuật thuần túy, các thiết bị mới của OPPO thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ về linh kiện phần cứng nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh với Apple.

Chiếc smartphone cao cấp nhất OPPO Find X10 Pro Max được trang bị hệ thống ba camera cùng đạt độ phân giải 200MP kết hợp với thuật toán màu sắc Hasselblad và LUMO. Đây là hệ thống camera có thông số điểm ảnh cao nhất trên thị trường di động hiện nay, cho phép quay video chuẩn 8K cũng như định dạng LOG chuyên nghiệp.

OPPO Pad Mini đắt ngang với các mẫu máy tính bảng cao cấp nhất của Apple

Đi kèm với đó là vi xử lý Dimensity 9600 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm và đột phá về công nghệ pin Silicon-Carbon dung lượng lên tới 8.000 mAh nằm trong một thân máy mỏng gọn đạt tiêu chuẩn kháng nước IP69.

Trong khi đó, Apple iPhone 18 Pro Max vẫn duy trì triết lý tối ưu hóa phần cứng và phần mềm đồng bộ với chip A20 Pro 2nm, hệ thống 3 camera Fusion độ phân giải 48MP và màn hình Super Retina XDR 120Hz.

Nếu so sánh trực tiếp trên giấy tờ, OPPO Find X10 Pro Max áp đảo đối thủ về dung lượng pin, độ phân giải camera, tốc độ làm tươi màn hình và khả năng kháng nước áp lực cao.

Đối với dòng máy tính bảng, OPPO Pad Mini gây chú ý nhờ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 hàng đầu thế giới Android, thiết kế siêu mỏng 5,46 mm, viên pin 8.000 mAh và điểm nhấn là màn hình nhám OLED hỗ trợ tần số quét 144Hz.

So với iPad mini 8 dùng chip A20 Pro có giá 19,499 triệu đồng nhưng vẫn bị giới hạn ở màn hình tần số quét 60Hz tiêu chuẩn, OPPO Pad Mini tỏ ra nhỉnh hơn về trải nghiệm thị giác mượt mà và khả năng chống chói mắt. Như vậy, về mặt cấu hình thô và công nghệ tích hợp, sản phẩm của OPPO hoàn toàn có cơ sở kỹ thuật để đứng vào hàng ngũ thiết bị cao cấp nhất thị trường.

Giá đắt có làm khó người mua?

Mặc dù cấu hình phần cứng có sự bứt phá lớn, mức giá niêm yết tiệm cận 50 triệu đồng của OPPO Find X10 Pro Max vẫn bị đánh giá là quá cao so với tâm lý tiếp nhận của số đông người tiêu dùng Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, thói quen tiêu dùng tại thị trường trong nước đã định hình phân khúc từ 35 đến 50 triệu đồng là không gian riêng của Apple và Samsung.

Người tiêu dùng chấp nhận chi trả số tiền lớn cho iPhone không chỉ vì cấu hình mà còn vì giá trị nhận diện thương hiệu, khả năng giữ giá khi bán lại và hệ sinh thái iOS ổn định lâu dài.

Một chiếc điện thoại Android thương hiệu Trung Quốc với giá 49,99 triệu đồng phải đối mặt với rào cản định kiến rất lớn.

Việc một thiết bị mất giá nhanh sau khi rời khỏi cửa hàng là thực tế phổ biến của hệ sinh thái Android, điều này khiến mức giá ban đầu trở nên đắt đỏ trong mắt người mua.

Tương tự, mức giá 24,99 triệu đồng cho OPPO Pad Mini cũng khiến sản phẩm này rơi vào thế khó khi tiếp cận khách hàng phổ thông, bởi với số tiền này, người dùng Việt Nam hoàn toàn có thể lựa chọn các dòng iPad Air hoặc iPad Pro đời trước vốn có hệ điều hành iPadOS được tối ưu vượt trội cho công việc và sáng tạo đồ họa.

Tuy nhiên, bức tranh về giá bán sẽ trở nên khách quan hơn khi phân tích sâu vào chính sách bán hàng của OPPO tại Việt Nam.

Không giống như Apple vốn hiếm khi tặng kèm quà có giá trị lớn trong đợt mở bán, OPPO thường áp dụng chiến lược đính kèm gói ưu đãi tiền mặt và quà tặng lớn. Khách hàng đặt mua Find X10 Series được nhận bộ quà tặng trị giá lên tới 12 triệu đồng, bao gồm phiếu mua hàng ống kính tele chuyên dụng, gói bảo hiểm rơi vỡ cao cấp và chương trình thu cũ đổi mới trợ giá tới 5 triệu đồng.

Nếu trừ đi giá trị quà tặng quy đổi thực tế, chi phí thực tế mà người dùng chi trả cho Find X10 Pro Max sẽ dao động ở mức khoảng 37 đến 38 triệu đồng.

Có thể nói, việc đặt giá niêm yết ban đầu ở mức xấp xỉ 50 triệu đồng "nhìn là cao mà lại không phải cao". Đây có lẽ là một nước đi có tính toán của OPPO khi vừa đẩy được giá trị sản phẩm của mình lên ngang hàng với các ông lớn, vừa có lợi nhuận lại vừa tạo sự chú ý của truyền thông.

Nguyên nhân cốt lõi khiến OPPO thiết lập mức giá kỷ lục

Vài năm trở lại đây, việc các thương hiệu Trung Quốc định giá sản phẩm ngang ngửa, thậm chí cao hơn Apple không còn là điều mới mẻ. Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ chiến lược tái định vị thương hiệu ở cấp độ toàn cầu.

OPPO đang nỗ lực thoát khỏi hình ảnh một hãng điện thoại chuyên về selfie hay các dòng máy tầm trung để bước chân vào câu lạc bộ các thương hiệu hạng sang.

Trong ngành công nghiệp công nghệ, giá bán cao nhất chính là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất về vị thế kỹ thuật. Bằng cách thiết lập mức giá 49,99 triệu đồng, OPPO muốn khẳng định với thị trường rằng sản phẩm của họ sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất mà người dùng không thể tìm thấy trên iPhone hay các đối thủ khác.

Nguyên nhân thứ hai đến từ chi phí sản xuất linh kiện và nghiên cứu phát triển gia tăng mạnh mẽ. Việc trang bị hệ thống ba cảm biến camera 200MP, ký kết hợp tác bản quyền thuật toán với Hasselblad, ứng dụng công nghệ pin Silicon-Carbon 8.000 mAh mật độ cao và sử dụng màn hình nhám chống chói đắt đỏ trên tablet đòi hỏi chi phí linh kiện đầu vào lớn hơn rất nhiều so với các thế hệ trước.

Ngoài ra, OPPO còn định hướng nhắm tới nhóm khách hàng mục tiêu ngách. OPPO không đặt mục tiêu bán Find X10 Pro Max hay Pad Mini với số lượng đại trà để cạnh tranh doanh số từng chiếc với iPhone 18 Pro Max hay iPad mini.

Mục tiêu của dải sản phẩm này là phục vụ nhóm người dùng chuyên nghiệp, các nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia hoặc những tín đồ công nghệ muốn trải nghiệm những tính năng đỉnh cao nhất như quay phim LOG 8K, chụp ảnh siêu chi tiết hay thời lượng pin kéo dài nhiều ngày mà không bị giới hạn bởi tư duy lối mòn của các thương hiệu truyền thống.

Nhìn từ chiến lược dài hạn, bước đi này đã giúp OPPO khẳng định được năng lực công nghệ mới, thiết lập một vị thế mới trong phân khúc siêu cao cấp và từng bước làm thay đổi góc nhìn của người tiêu dùng về giới hạn của một chiếc điện thoại Android.