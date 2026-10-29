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Giá xăng dầu đồng loạt tăng

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Trong kỳ điều hành chiều nay 29/10, giá bán lẻ các loại xăng, dầu đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất gần 700 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít, không cao hơn 26.027 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 521 đồng/lít, không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 696 đồng/lít, không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 223 đồng/kg, không cao hơn 23.596 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng- Ảnh 1.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều nay 29/10. (Ảnh: Minh Đức).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: lực lượng Houthi ở Yemen giao tranh với quân đội Chính phủ Yemen và tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; OPEC+ dự kiến giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 12; nhà máy lọc dầu của Nga tăng sản lượng sản xuất dầu diesel; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành ngày 22/10 và kỳ điều hành ngày 29/10 là: 138,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 6,192 USD/thùng); 139,118 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (tăng 5,630 USD/thùng); 172,570 USD/thùng dầu diesel (tăng 4,558 USD/thùng); 810,434 USD/tấn dầu mazut (tăng 9,794 USD/tấn).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 29/10/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 25.734 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.179 VNĐ/lít; Lào: 40.848 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 30.246 VNĐ/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

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Theo Phạm Duy/VTC News

VTC News

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