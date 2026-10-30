Volvo EX90 lộ diện trước ngày ra mắt ở Việt Nam: Trang bị mô-tơ đôi, mạnh 517 mã, tầm vận hành hơn 600km/sạc

Chiếc Volvo EX90 vừa được bắt gặp tại Việt Nam với màu sơn trắng. Thông qua logo màu trắng cạnh tên xe, có thể nhận diện xe thuộc bản Twin-motor Performance cao cấp nhất của dòng xe này (bản mô-tơ đôi, thấp cấp hơn sẽ có logo màu đen). Theo kế hoạch, mẫu xe này sẽ ra mắt khách hàng Việt vào ngày 6/11 tới đây.

Volvo EX90 trên xe chuyên chở xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Ngọc Phúc

Volvo EX90 là SUV thuần điện cỡ lớn, được định vị thay thế XC90 trong kỷ nguyên điện hóa. Trên thị trường quốc tế, xe phát triển trên nền tảng SPA2, có cấu hình 7 chỗ ngồi và sở hữu thiết kế tối giản đặc trưng của Volvo, với cụm đèn LED "Búa Thor", tay nắm cửa ẩn cùng cảm biến LiDAR đặt phía trên kính lái phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao

Trang bị dự kiến của Volvo EX90

Theo Volvo Việt Nam, Volvo EX90 sẽ có hai tùy chọn bố trí chỗ ngồi là 6 hoặc 7 chỗ. Xe sử dụng nền tảng điện 800V, lần đầu xuất hiện trên xe của Volvo, cho phép sạc từ 10% đến 80% trong khoảng 22 phút. Xe còn trang bị máy tính trung tâm thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa (OTA).

Về vận hành, theo thông số tại thị trường quốc tế, Volvo EX90 có hai cấu hình động cơ. Bản Twin Motor có công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 770 Nm. Bản Twin Motor Performance, cũng là bản của chiếc xe được bắt gặp, mạnh hơn với 517 mã lực và 910 Nm. Cả hai dùng pin 111 kWh, cho quãng đường di chuyển khoảng 600 đến 620 km tùy phiên bản.

Nếu được phân phối với cấu hình tương tự thị trường quốc tế, EX90 nhiều khả năng sẽ có màn hình trung tâm 14,5 inch tích hợp Google Built-in, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9 inch, màn hình HUD, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins cùng gói công nghệ an toàn Safe Space Technology.

Đối thủ Volvo EX90

Tại Việt Nam, Volvo XC90 trước đây thường được đặt cạnh các SUV hạng sang cỡ lớn như BMW X5, Mercedes-Benz GLE hay Audi Q7. Tuy nhiên, EX90 là nền tảng thuần điện, các mẫu xe nêu trên không có bản thuần điện cùng kích thước tại Việt Nam. Vì vậy, dự kiến Volvo EX90 chưa có đối thủ trực tiếp trên thị trường trong nước xét về mặt kích thước và cấu hình dẫn động.