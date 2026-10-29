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Mồi nhử tiền tỷ sau những phiên livestream khui ngọc trai

| | Thị trường

Những lời hứa bỏ ít tiền, thu lợi lớn cùng hình ảnh người chơi liên tục trúng thưởng khiến các phiên livestream khui ngọc trai, cào vé số trở thành chiếc bẫy. Khi người tham gia muốn nhận tiền, hàng loạt khoản phí lại xuất hiện.

Ngày 29/10, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Thượng tá Hồ Thọ Hải - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM - cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tài sản qua các phiên livestream biến tướng.

Theo Thượng tá Hải, đây là biến tướng của hình thức lừa thực hiện nhiệm vụ, chạy đơn hàng từng xuất hiện trước đây. Các đối tượng kết hợp mua bán với trò chơi có thưởng, đánh vào sự tò mò và mong muốn kiếm tiền của người xem.

Các đối tượng dựng tương tác, bình luận giả để tạo cảm giác phiên phát trực tiếp có đông người tham gia, nhiều người thu lợi. Với ngọc trai, lời hứa mua lại giá cao khiến người xem tin rằng có thể kiếm khoản tiền lớn từ số vốn nhỏ.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) tại họp báo.

"Khi người chơi đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục mời tham gia những gói có giá trị cao hơn. Số tiền phải bỏ ra vì thế tăng dần. Đến lúc muốn lấy lại tiền, nạn nhân lại bị yêu cầu đóng thuế, phí hoặc nộp tiền để giải tỏa tài khoản. Cuối cùng, đối tượng có thể cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản", Thượng tá Hải nói.

Trước thủ đoạn này, PA05 khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi cảnh báo để nhận diện bẫy lừa trên mạng. Không cung cấp mã OTP, không chuyển tiền theo yêu cầu bất thường hoặc tiếp tục nộp tiền để xử lý những vướng mắc do bên tổ chức đặt ra.

Cơ quan công an đề nghị người bị lừa chủ động trình báo, giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội. Người xem cũng cần sử dụng tính năng báo cáo đối với livestream có dấu hiệu lừa đảo để nền tảng xem xét xử lý, hạn chế người khác tiếp tục mắc bẫy.

Theo Anh Nhàn

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