Dừng thi công dự án cáp ngầm xuyên biên giới kết nối Mỹ đến châu Á dài hơn 42.000 km, nguyên nhân đến từ một yếu tố đặc biệt

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Tuyến cáp ngầm Bosun do Google lên kế hoạch kết nối Australia với Singapore đã phải tạm dừng để tính đến mùa di cư của khoảng 120 triệu con cua đỏ trên đảo Christmas. Hiện tượng tự nhiên này đặt ra yêu cầu điều chỉnh lịch thi công, bố trí nhân lực và thiết bị nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái địa phương.

Bosun dự kiến kết nối Darwin, miền bắc Australia, với Singapore thông qua đảo Christmas. Một tuyến cáp khác sẽ liên kết Melbourne và Perth với đảo Christmas, sau đó kết nối với Singapore, giúp mở rộng các hành lang truyền dữ liệu giữa Australia và Đông Nam Á.

Đảo Christmas nằm cách đất liền Australia khoảng 1.500 km về phía tây và cách Jakarta, Indonesia, khoảng 350 km về phía nam. Vị trí này được kỳ vọng giúp tăng cường kết nối giữa Australia và khu vực châu Á.

Hệ thống mới dự kiến được tích hợp vào mạng lưới cáp ngầm quốc tế của Google, trong đó có hệ thống Tabua kết nối Mỹ, Australia và Fiji. Các tuyến cáp bổ sung được kỳ vọng tạo thêm đường truyền dự phòng, giảm nguy cơ gián đoạn dịch vụ khi xảy ra sự cố.

Vocus, NextDC và SubCo đã được công bố là các đối tác liên quan đến sáng kiến Australia Connect. Theo Vocus, mạng lưới kết hợp có thể hình thành hệ thống cáp quang dài 42.500 km, kết nối Mỹ với châu Á thông qua Australia.

Google chưa công bố dung lượng thiết kế cũng như lịch trình triển khai chi tiết của tuyến Bosun. Dự án hiện vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch và phối hợp ban đầu.

Mùa di cư của cua đỏ chi phối lịch thi công

Trên đảo Christmas, cua đỏ trưởng thành thường bắt đầu di cư từ rừng ra biển khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, phổ biến vào tháng 10 hoặc tháng 11. Hàng triệu cá thể di chuyển qua đường sá, khu dân cư và các khu vực ven biển để sinh sản.

Cuộc di cư có thể ảnh hưởng đến giao thông, hoạt động đào đất, việc vận chuyển thiết bị và khả năng tiếp cận các vị trí xây dựng. Vì vậy, kế hoạch thi công tuyến cáp cần được điều chỉnh theo diễn biến thực tế của mùa di cư.

Thời điểm di chuyển phụ thuộc vào lượng mưa và chu kỳ thủy triều. Cua đực thường khởi hành trước, tiếp đến là cua cái. Hoạt động sinh sản diễn ra khi thủy triều lên cao trước bình minh.

Nếu thời tiết thay đổi, thời gian di cư cũng có thể kéo dài hoặc rút ngắn. Điều này khiến việc bố trí nhân lực, máy móc và tiến độ thi công phải linh hoạt hơn so với các dự án thông thường.

Để giảm thiểu tác động, các biện pháp được tính đến gồm bố trí công việc đào bới ngoài giai đoạn di cư cao điểm, xây dựng lối đi dành cho cua, lắp hàng rào tạm thời và bố trí nhân sự giám sát tại hiện trường.

Những giải pháp này tương tự các biện pháp bảo vệ cua đỏ đã được áp dụng trên đảo, trong đó có cầu chuyên dụng giúp chúng vượt qua đường giao thông. Vị trí neo và độ sâu lắp đặt cáp cũng cần được xem xét nhằm hạn chế ảnh hưởng đến rạn san hô và môi trường sống ven biển.

Bài toán giữa hạ tầng số và bảo tồn thiên nhiên

Cua đỏ trên đảo Christmas có chu kỳ sinh sản phụ thuộc chặt chẽ vào thời tiết và thủy triều. Mỗi con cái có thể đẻ tới 100.000 trứng, được giữ trong hang khoảng hai tuần trước khi đưa ra biển.

Sau khi nở, ấu trùng phải đối mặt với nhiều loài săn mồi dưới đại dương. Chỉ trong những năm có điều kiện thuận lợi, số lượng cá thể non sống sót mới đủ lớn để bổ sung đáng kể cho quần thể trên đảo.

Với mật độ cua có thể lên tới 100 cá thể/m² tại một số bãi biển, việc kiểm soát hoạt động xây dựng trong mùa sinh sản là yêu cầu đáng chú ý đối với dự án.

Kế hoạch xây dựng Bosun diễn ra trong bối cảnh Australia tăng cường đầu tư vào hạ tầng kết nối và các cơ sở chiến lược tại khu vực phía bắc, cũng như Ấn Độ Dương. Việc bổ sung tuyến cáp ngầm có thể giúp đa dạng hóa đường truyền quốc tế, giảm phụ thuộc vào một số hành lang kết nối và nâng cao khả năng chống chịu trước các sự cố.

Google cho biết doanh nghiệp đang hỗ trợ hơn 100.000 km cáp ngầm trên toàn cầu. Tuy nhiên, với Bosun, tiến độ triển khai vẫn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện kế hoạch kỹ thuật, phối hợp với các bên liên quan và yêu cầu bảo vệ môi trường tại đảo Christmas.